L’ARNAQUE DE L’URGENCE CLIMATIQUE ANTHROPIQUE (3)

Par Christian Navis, sur Cop 27 : 44 ans de mensonges et d’élucubrations – Riposte Laique

Un anniversaire ça se fête ! Le GIEC (Gang Interlope d’Escrocs pour l’Enrichissement des Crapules) fut créé le 10 novembre 1988 à Genève. Porté sur les fronts baptismaux par le G7, la Commission Trilatérale et le Groupe Bilderberg. Que des bienfaiteurs de l’humanité ! (Voir: Les 12 mensonges du GIEC, par Christian Gerondeau – les 7 du quebec )

Depuis le gang n’a pas chômé et a bien rempli son rôle d’abrutissement et d’asservissement des personnes les plus crédules, par des peurs imaginaires.

Document N° 1 : L’imminence du déluge annoncé est une immense supercherie

Dans les années 50 sur le littoral landais, les blockhaus des boches dégringolaient du haut de la dune sur la plage, au rythme des grandes marées qui grignotaient le littoral. Puis ce fut le tour de quelques villas trop près de l’eau. Avant que des courants marins ramènent des sédiments et restaurent la côte. À l’époque, il n’y avait pas les écolos-barjots pour semer la panique.

Documents N°2 : Ajustement des données, pour ne pas dire fraude grossière

Puerto Casado, un coin perdu en Uruguay érigé en symbole du réchauffement, en espérant que personne n’ira vérifier.

La supercherie a été révélée par une brochette de scientifiques, tous interdits de médias, et parfois virés de leur université.

Documents N°3 : La courbe en crosse de hockey de Mann, alpha et omega des réchauffistes, lissée en ignorant délibérément l’optimum médiéval

Abandonnée après que le MIT l’ait qualifiée « artéfact médiocre non probant » et que son auteur ait été condamné pour fraude par la justice.

Documents N°4 : Le Groenland a connu des températures beaucoup plus élevées dans un passé récent

Les cycles climatiques ont toujours existé, ils ne sont pas une spécificité de l’ère industrielle.

Documents N° 5 : Les variations de température dépendent du soleil et des mouvements de la terre

Le CO2 (0,04 % de l’atmosphère) ne peut être corrélé à la légère augmentation de température de 1,2°C mesurée à partir de 1860 (fin de la petite ère glaciaire,) en stase depuis 1998, et en diminution depuis 2015.

L’étude des isotopes d’oxygène retenus dans les glaciers, la cyclostratigraphie des sédiments marins carbonés, et à moindre échelle la dendrochronologie (cernes des arbres même fossiles) confirment que les réchauffements et refroidissements dépendent de paramètres astronomiques tels que l’activité solaire, les variations de l’ellipse de la terre et les modifications de l’inclinaison de son axe de rotation.

De nos jours comme au temps des dinosaures, le CO2 et la température moyenne sont des phénomènes indépendants l’un de l’autre.

Documents N°6 : Selon la NASA, la calotte polaire arctique évolue en fonction des années et des saisons

On est loin de la diminution catastrophique annoncée. Et si le passage du Nord-Ouest est parfois libre de glaces, Amundsen l’a déjà emprunté en 1905 !

Documents N°7 : Les écolos-barjots racontent qu’il va faire plus froid parce qu’il a fait plus chaud (sic) et que la banquise a fondu.

Or l‘Atlantique compte 354 700 000 Km3 d’eau et la banquise arctique seulement 1 370 000 Km3 soit 0,38 % .Un ratio négligeable.

En outre, s’il y avait une incidence sur la circulation thermohaline du Gulf Stream, des tropiques au pôle, ce seraient les côtes Nord Américaines qui seraient impactées et pas l’Europe.

Mieux encore, de 1997 à 2012, période où les médias réchauffistes se sont déchaînés pour convaincre les peuples de l’imminence de la catastrophe, justifiant taxes et pertes de libertés, la température moyenne mondiale est restée stable !

Documents N° 8 : Depuis 2 ou 3 ans, les réchauffards affirment que des pluies diluviennes en Europe seraient la conséquence du réchauffement !

Un graphe des précipitations mondiales de 1940 à 2019 dément catégoriquement ces oiseaux de mauvaise augure qui font toujours la loi chez Twitter.

Dans le même ordre d’idée, les falsificateurs du GIEC ont affirmé qu’en 2021 on avait connu les pires inondations jamais vues depuis l’an mil, alors que celles-ci étaient très inférieures à celles des siècles précédents, et tout particulièrement celles de 1651 quand il n’y avait pas de camions, d’avions et de centrales à neutrons pour faire chauffer le bocal de Sainte Greta des Enfumages. (Voir: Ce que le rapport du GIEC sur le climat ne vous dit pas – les 7 du quebec).

Réchauffards, covidistes, immigrationneurs, même méthodes de crapules relayées par des imbéciles et des ignares !

Ils ne retiennent que les données qui vont dans leur sens, dénigrent celles qui les démentent en les traitant de « fakes », paradent dans les médias complices avec une componction de télé évangélistes, monopolisent le débat façon amphis trotskistes, et le verrouillent par le bannissement des dissidents et la censure des hérétiques. Tout en prétendant « défendre la démocratie ».

Sinon bonne nouvelle pour les vrais défenseurs de la nature, le nombre d’ours blancs a augmenté de 42 % depuis 2004.

Christian Navis

Climats sous influence (climatorealist.blogspot.com)