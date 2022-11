QUÉBÉCOIS ROBOTS

Je n’en reviens tout simplement pas! J’arrive d’un voyage à La Pocatière, Québec, ou le gaz était à 1,79$. Alors qu’à Grenville, Québec, près de chez moi, le gaz était à 1.57$. J’étais scandalisé! Mais j’étais le seul! Là-bas, ils me disaient que ça doit être normal!?!

Moi, j’étais hors de moi! C’était du vol, pur et simple. Mais les gentils Québécois trouvait ça… normal?!? Normal, dans le dictionnaire veut dire : qui est dépourvu de tout caractère exceptionnel. Moi, je n’accepte pas des réponses absurdes : (contraire à la raison, au bon sens, à la logique!) Moi, je dirais : défaitiste! La robotique en expansion.

Là, j’arrive chez moi et je vais faire mon épicerie chez Métro. Je remplis mon panier et j’arrive à la caisse et… il n’y a plus de caissière ?!? Il n’y a que des machines automatiques ou les gentils québécois s’acharnaient à déchiffrer ce nouveau système très compliqué! Métro a dompté et programmé ses consommateurs car aucun d’eux a osés dénoncer cet excès de zèle, car Métro savait d’avance, grâce à Legault, que les Québécois accepteraient volontiers ce nouveau moyen de couper au moins cinquante (50) emplois.

Moi, l’ancien syndicaliste, j’étais le seul à me plaindre. J’étais enragé noir! Mais la gérante avait tout de suite, des réponses toutes faites. Exemple: On manque de personnel, on n’a pas les moyens d’augmenter les salaires?!? Des réponses de boss.

J’ai réussis à faire ouvrir une caisse, pour moi, tout seul ! Mais, immédiatement, d’autres personnes se sont rajoutés derrière moi, ce qui a vraiment mit en fureur la gérante qui s’était installée à la caisse. J’ai tout simplement utilisé mon DROIT de consommateur! Je ne me suis pas promener devant le magasin avec une pancarte. Je trouve que j’ai agis diplomatiquement, ce qui n’est pas vraiment pas dans mes habitudes!

En revenant en auto, je me trouvais fière de moi. Mais, quand mon autre personnalité, le syndicaliste, à bousculer le diplomate; là, ma rage s’est déplacer vers le syndicat! Elles sont syndiquées ces caissières. Quel sorte de syndicat laisse passer une aberration pareil? La Mafia?

John Mallette

Le Poète Prolétaire