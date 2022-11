Le monde est menacé par la voracité des empires concurrents: USA contre Chine

L’amiral Charles A. Richard, commandant du Commandement stratégique des États-Unis (Stratcom), a averti que la guerre en Ukraine n’est pas le plus grand conflit que les États-Unis connaîtront. – L’Amérique doit se préparée à un conflit mondial impliquant la Chine.

« Cette crise ukrainienne dans laquelle nous sommes en ce moment, ce n’est que l’échauffement », a déclaré Richard lors d’un discours prononcé lors du symposium annuel 2022 de la Naval Submarine League et de la mise à jour de l’industrie. « Le gros est à venir. Et il ne faudra pas longtemps avant que nous soyons testés d’une manière que nous n’avons pas été testés depuis longtemps.

« Nous devons faire un changement rapide et fondamental dans la façon dont nous abordons la défense de cette nation», a-t-il poursuivi. «Je vais vous dire que la situation actuelle éclaire de manière frappante à quoi ressemble la coercition nucléaire et comment vous, ou comment vous ne résistez pas à cela.

« Alors que j’évalue notre niveau de dissuasion contre la Chine, le navire coule lentement. Il coule lentement, mais il coule, car fondamentalement, ils mettent la capacité sur le terrain plus rapidement que nous », a déclaré Richard. « Au fur et à mesure que ces courbes se poursuivent, peu importe la qualité de notre [plan opérationnel], de nos commandants ou de la qualité de nos chevaux – nous n’en aurons pas assez. Et c’est un problème à très court terme. »

Richard a également déclaré que les États-Unis devaient examiner leur passé de développement militaire pour voir comment ils pourraient accroître leur domination dans la sphère militaire internationale.

« Nous savions aller vite, et nous avons perdu l’art de le faire. Nous devons nous remettre à l’activité de ne pas parler de la façon dont nous allons atténuer nos échecs supposés éventuels », a-t-il déclaré.

« [Nous devons] revenir à la façon dont nous avions l’habitude de poser des questions dans ce pays, ce qui est ce qu’il va falloir? Est-ce de l’argent? Est-ce que ce sont les gens? Avez-vous besoin d’autorisations? Quel risque ? C’est ainsi que nous sommes arrivés sur la Lune en 1969. Nous devons ramener une partie de cela. Sinon, la Chine va tout simplement nous surpasser, et la Russie n’ira nulle part de sitôt. »

Malgré les inquiétudes de Richard, le président chinoisXi Jinpinga récemment appelé à unemeilleure relationentre les États-Unis et la Chine.

Dans son premier message public au président américain Joe Biden depuis qu’il a étendu son règne sur le Parti communiste, Xi a indiqué que les deux pays devraient revenir à une « relation saine et stable ».

« Le monde d’aujourd’hui n’est ni tranquille ni stable. La Chine et les États-Unis sont deux grands pays. Une communication et une coopération plus étroites entre nous contribueront à apporter plus de stabilité et de certitude au monde et à promouvoir la paix et le développement dans le monde », a déclaré M. Xi au Comité national des relations américano-chinoises (NCUSCR).

« La Chine est prête à travailler avec les Etats-Unis pour trouver la bonne façon de s’entendre les uns avec les autres dans la nouvelle ère sur la base du respect mutuel, de la coexistence pacifique et de la coopération gagnant-gagnant. Cela profitera non seulement à nos deux pays, mais aussi au monde entier », indique la lettre.