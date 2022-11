Par Johann Oriel − Source La Loi de l’Un.

L’ancien monde s’effondre. La dette explose. La mondialisation est terminée. Le vieillissement met les économies avancées un genou à terre. Que va-t-il se passer ?

D’ici aujourd’hui à 2030 maximum, mais peut-être dès cet hiver, nous allons très probablement basculer vers les monnaies numériques.

Dit comme ça, ça n’a pas l’air de grand-chose, après tout, nous utilisons déjà tous des cartes bleues et des comptes bancaires numériques au quotidien.

Pourtant, c’est l’un des événements les plus importants de l’histoire humaine qui se profile. Il y aura un avant et un après. L’anthropocène se termine, voici venir le digitocène.

Avec les CBDC, central bank digital currencies, les technocrates auront un contrôle quasi total sur nos vies. Vous pensez mal ? il leur suffira de bloquer votre compte en banque. Vous ne vous soumettez pas ? qu’à cela ne tienne, une petite amende quotidienne vous remettra dans le droit chemin rapidement. Vous refusez tel job que les IA vous recommandent ? Voyons, ce n’est pas raisonnable monsieur !

Mais ça, c’est juste le sommet de l’iceberg. Car ce sont des pans entiers de l’économie qui seront pilotables à volonté. Trop de dette ici ? un petit haircut sur quelques millions d’épargnants et hop, on repart. Un projet qui fait faillite, mais les actionnaires sont intouchables ? bah… il n’y aura qu’à se servir ailleurs.

Nous serons soumis à l’arbitraire, sans moyens de nous rebeller. Le contrôle sera total grâce à la technologie numérique. Ce qui n’avait jamais été possible jusqu’ici. Il avait toujours fallu trouver des compromis. Comme les populations sont toutes désarmées dorénavant, et que les réseaux sociaux sont sous contrôle, il n’y aura pas de révolte possible.

Pensez gilets jaunes, pensez LBD. Voilà, vous avez saisi l’idée.

Sauf qu’en fait, c’est bien plus profond que ces histoires d’argent et de contrôle social.

Les CBDC vont très probablement déboucher sur la mise en place d’un passe CO2, pass vert ou pass planète, je ne sais pas comment ils vont l’appeler. Si les dirigeants décident que nous devons manger des insectes, et bien, ils auront tous les moyens de nous l’imposer. Je ne parle pas d’imposer de force. Ils auront les moyens de mettre en place des programmes de reformatage culturel à grande échelle avec les CBDC, car les forces du marché seront sous leur contrôle.

En fait, pour le dire clairement, ce sera l’an zéro du dataïsme. C’est encore plus profond qu’un changement de religion ou que l’avènement de l’écriture ou de l’imprimerie. Nous ne penserons plus pareil. Pour ceux de l’ancien monde, ça risque d’être très difficile à supporter. Les données seront devenues « officiellement » (mais pas explicitement) le moloch sacré. Les données seront plus importantes que les sentiments des gens. Le dataïsme c’est ça : l’ère du numérique, de la pensée statistique, du pilotage par les big data.

Nous entrons dans une nouvelle ère pour l’humanité et pour la planète aussi. Les capteurs numériques envahissent déjà notre quotidien, mais ce n’est qu’un début, la nature elle-même sera « pilotée », les animaux d’élevage, les champs, l’eau, le climat (la géo-ingénierie est inévitable) tout quoi… Quand tout sera un OGM, plus rien ne sera OGM.

Je ne sais pas quand ça va arriver, je ne sais pas s’ils sont techniquement prêts. Je sais juste deux choses : le programme est en cours et il avance à marche forcée, il y a urgence à cause de l’explosion de la dette de reconfigurer l’architecture monétaire mondiale.

Ici, c’est pure spéculation de ma part, mais je pense que les épargnes vont subir une forte décote, l’argent liquide sera interdit. Ça se passera probablement un WE. Personne ne sera prévenu (sauf quelques initiés qui auront pris leurs précautions). Il est possible que pour faire passer la pilule, ils lancent un «revenu de base» (la mythomanie de la gauche), tout en reconfigurant les systèmes de sécurité sociale. Peut-être que tout ne sera pas fait en une seule fois.

Je n’ai mis aucune source dans mon texte. J’aurais, sans exagérer, des milliers de liens à vous proposer tellement c’est un phénomène pervasif (qui se produit partout à tous les niveaux). Ce n’est même pas de la conspiration, c’est expliqué sur les sites gouvernementaux (sauf bien sûr la date, et les détails sur les mesures pour réduire la dette).

Certains pensent que le coup d’envoi sera pour le 13 décembre de cette année, date de la prochaine réunion de la FED aux USA. Je pense que c’est encore un peu tôt, mais qui sait…

Le défi va être de rester humain.

Johann Oriel