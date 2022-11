L’ARNAQUE DE L’URGENCE CLIMATIQUE ANTHROPIQUE (4)

Hier vers minuit , pressés de pouvoir le présenter à la Cop27 qui se tient ces jours-ci en Égypte, le Parlement européen et le Conseil (les États) sont parvenus à un accord pour mettre en œuvre une augmentation de l’objectif de réduction des émissions pour 2030. Cette nouvel accord signifie le lancement de Fit for 55 .

Passer de 29% à 40% en 2030 par rapport aux émissions de 2005 devrait être une bonne nouvelle. Mais non. Le Green Deal ne consiste pas vraiment à freiner le changement climatique, mais à organiser un transfert de revenus du travail vers le capital et à le répartir entre les secteurs et les pays.

Pour cette raison, la question aujourd’hui est de savoir comment Fit for 55 changera la vie des travailleurs européens et si la guerre avec la Russie en Ukraine et la vague d’inflation qu’elle a accrue ont en quelque sorte modéré le coup brutal que le plan présenté par von der Leyen en 2021.

UN RÈGLEMENT PEUT-IL ÊTRE SI IMPORTANT ?

Oui, le langage de l’UE est un mensonge car il est conçu pour réduire la résistance dans les pays sur les pouvoirs réels du cadre de l’Union.

Un règlement de l’UE n’est pas l’élaboration mineure des détails d’application d’une loi, mais une loi paneuropéenne qui s’applique automatiquement et uniformément dans tous les pays dès son entrée en vigueur, sans que les États aient besoin de l’adapter et d’approuver une loi nationale . la loi comme le font les directives . Dès sa publication officielle, elle devient directement et littéralement loi dans chacun des pays membres.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS APPROUVÉS ?

QUOTAS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS PAR PAYS

Objectifs de réduction des émissions par pays. En bleu ceux existant jusqu’à présent, en vert les nouveaux objectifs approuvés dans le nouveau règlement.

En premier lieu, le règlement fixe des objectifs d’émissions pour les pays et les années, mais leur permet de s’accumuler, de mettre un certain montant en compte et même d’acheter jusqu’à 10 % de réductions aux autres membres. En d’autres termes, si un pays n’a pas réduit suffisamment pour atteindre les objectifs, il peut payer à un autre pays qui a réduit au-delà de l’objectif jusqu’à 10 % de ce qu’il n’a pas réduit.

DE NOUVEAUX SECTEURS ENTRENT SUR LE MARCHÉ SPÉCULATIF DES ÉMISSIONS

De nouveaux secteurs ajoutés au marché spéculatif des émissions

Le moteur du Green Deal européen est le marché des émissions. Pour mener à bien certaines activités polluantes, il est obligatoire d’acheter des droits d’émission. En maîtrisant le nombre total d’émissions sur le marché et en le réduisant progressivement, la Commission espère atteindre ses objectifs globaux. Le point de départ était le marché de la production d’électricité.

Problème : on parle de laisser une part essentielle des coûts de production entre les mains d’un marché purement spéculatif. Les États européens ont adoré l’idée dès le départ car c’est un puits artificiel de plus dans lequel placer d’énormes masses de capitaux avec un profit assuré. Mais c’est aussi un vrai danger. C’est laisser les requins (financiers) s’occuper de la pisciculture.

Résultat : En 2021 , l’afflux massif de capitaux sur le marché des émissions a déclenché une escalade des prix de l’électricité , qui, comme si elle n’était pas déjà assez destructrice, a encouragé la Russie – principal fournisseur de gaz de l’UE – à jouer ses tours pour participer dans le parti du profit créé artificiellement et a fini par inciter les États-Unis à accélérer leurs propres paris et objectifs sur l’énergie européenne . Le marché des émissions, excitant tous les requins, a fini par être l’un des principaux accélérateurs de la guerre d’Ukraine .

Après le succès de l’expérience, ce marché s’est désormais étendu au transport routier, au transport maritime national, au logement, à l’agriculture, à la gestion des déchets et aux PME industrielles.

FORÊTS ET FORESTERIE

Carte forestière européenne. Il n’y a plus de forêts primaires. Mais ils continuent à être brûlés et l’abattage est augmenté de 15 %.

Le système actuel de comptabilisation des émissions récompense de manière absurde la combustion de la biomasse forestière. Le résultat est qu’il met fin de facto aux puits de CO~2~ de l’Europe .

Pour couronner le tout, la hausse des prix des combustibles fossiles fait grimper les prix du bois de chauffage , qui est le combustible de chauffage de dernier recours dans une grande partie de l’Europe centrale et orientale. En d’autres termes, il est non seulement évident que le système est mal conçu, mais il crée également des incitations à la déforestation.

Que fait Fit for 55 dans ce cadre ? Autoriser une augmentation de l’extraction et de l’abattage de 15 %. La raison est évidente : le maintien et l’entretien des forêts indigènes, qui sont très différentes des plantations de bois à croissance rapide de l’industrie du papier, ne sont pas une niche pour la capitalisation à grande échelle. Le grand capital et les entreprises ne savent pas comment rentabiliser l’entretien des forêts ou la foresterie non prédatrice, et les idéologues, dans leur fausse opposition Humanité-Nature, sont incapables de penser les forêts comme des centres de savoir et d’apprentissage .

Ainsi, au-delà de vaines déclarations et d’objectifs d’émissions de calcul plus que douteux, en pratique, son rôle fondamental dans l’absorption du CO~2~ est ignoré et une politique désastreuse est préservée et aggravée.

QU’EST-CE QUE TOUT CELA SIGNIFIE POUR NOUS DANS LA PRATIQUE ?

Désormais, nous devrons payer des droits d’émission pour les émissions liées à nos habitations. Par exemple, nous paierons les émissions des appareils de chauffage et des systèmes de chauffage.

Augmenter artificiellement les coûts de production de l’agriculture et de l’élevage est une autre idée . Il n’est pas nécessaire de faire un grand effort d’imagination pour connaître les résultats. Nous apprécions déjà ce que cela signifie d’augmenter le coût des intrants tels que les engrais.

L’impact affectera le mode de vie et l’accès à la consommation de base, notamment dans tout ce qui concerne l’élevage. Au final, la viande et les produits laitiers deviendront de plus en plus chers afin de créer de nouvelles opportunités de placement de gros capitaux et de rentabiliser des industries forcément ultra-centralisées et hyper-capitalisées, comme celle de la viande de laboratoire. (Voir: L’ARNAQUE DE L’URGENCE CLIMATIQUE ANTHROPIQUE (3) – les 7 du quebec)

L’augmentation des coûts de gestion des déchets, ainsi que du transport maritime et routier national, affectera également le coût que nous devons payer pour la consommation de base et le prix des taxes municipales que nous payons chaque année. Surtout dans des pays comme l’Espagne, où le transport routier est l’épine dorsale des réseaux de distribution.

Et enfin, l’augmentation des coûts des PME industrielles, qui ne font pas partie du noyau du capital national auquel sont réservées les politiques stratégiques , non seulement met une partie de la petite bourgeoisie dans les cordes, mais va accélérer la désindustrialisation et Le chômage augmente, ce qui, une fois de plus, exerce une pression sur les prix des biens de consommation. (Voir: LA DÉSINDUSTRIALISATION DE L’EUROPE ET LA RECONFIGURATION DES BLOCS RIVAUX – les 7 du quebec)

Car, toute cette succion des revenus du travail se traduira inévitablement par un renforcement des tendances inflationnistes et une baisse d’abord du pouvoir d’achat des salaires réels et aussitôt après par une baisse de ces mêmes salaires réels .

QUE FAUT-IL RETENIR DE «FIT FOR 55»