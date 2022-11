Midterms ET Ukraine : l’Allemagne est-elle en train de redevenir nazie ? vidéos

http://mai68.org/spip2/spip.php?article13245

Allemagne – Anna Lipp : Journalisme=Prison

Adam Fury – 17 juin 2022

FR : Message d’Alina Lipp

⚡️Le gouvernement allemand se bat contre la liberté d’expression. Je suis une journaliste libre qui couvre l’opération spéciale en Ukraine. Ils vont me condamner maintenant à 3 ANS DE PRISON pour avoir dit la vérité⚡️

. Selon la loi allemande en vigueur, il n’est permis de publier que des informations unilatérales qui profitent aux autorités. Tout ce qui va à l’encontre de cette loi non écrite est puni par la machine judiciaire biaisée.

. Mais : La communauté des blogueurs indépendants est prête à résister à la censure en Occident.

. 👉 Je continue à travailler à Donetsk. Si vous êtes intéressé par le projet spécial que j’ai mentionné, écrivez-moi à : wombator2022@mail.ru

Ma chaîne : @neuesausrussland

t.me/neuesausrussland/6787

ENG : Alina Lipp message

. ⚡️The German government is fighting against freedom of speech. I am a free journalist who covers the special operation in Ukraine. They are going to sentence me now to 3 YEARS IN PRISON for telling the truth⚡️

. According to current German law, it is only allowed to publish one-sided information that benefits the authorities. Anything that goes against this unwritten law is punished by the biased judicial machine.

. But : The independent blogging community is ready to resist censorship in the West.

. 👉 I continue to work in Donetsk. If you are interested in the special project I mentioned, email me at : wombator2022@mail.ru

My channel : @neuesausrussland

t.me/neuesausrussland/6787

________________________________________

Alina Lipp, gouvernement allemand et compte bloqué

Viv – 10 novembre 2022

Selon ce témoignage, le gouvernement allemand bloque les comptes bancaires des parents de la journaliste Alina Lipp pour avoir rapporté des faits concernant le Donbass.

_________________________

Précédemment, je vous ai alerté sur le traitement de l’information en Allemagne. Il s’agissait de personnes ayant voulu dénoncer le nazisme du bataillon ukrainien AZOV. Pour cela, ils avaient publié une photo originellement prise par une fraction du bataillon AZOV lui même. Et c’est carrément eux, les dénonciateurs, qui sont appelés par les tribunaux allemand pour apologie du nazisme, parce qu’ils ont montré cette photo. Si vous ne l’avez pas vu, vous pouvez cliquer ici.

USA – Midterms 2022 – Était-il prévisible que les Républicains réussiraient moins bien qu’envisagé ?

Réponse : oui !

Le 30 octobre 2022, sous le titre La CIA a-t-elle commandité une attaque contre le mari de Nancy Pelosi ? j’écrivais ceci :