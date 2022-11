L’arnaque de l’urgence climatique anthropique (6)

Vous vous souvenez du « Pass sanitaire » de triste mémoire ? Ce n’était qu’un test – une expérience – grandeur réelle pour connaître les défis à l’implantation d’un tel système numérique universel – de contrôle en temps réel – et pour sonder la réaction des masses populaires à un tel système de surveillance et de répression social calqué sur le modèle du « crédit social » totalitaire chinois. Voici le « Pass carbone » celui pour lequel ces tests et ces expériences ont été menés – manigancés – pour vous arnaquer et pour vous faire payer la crise économique systémique qui se prépare ouvertement sous vos yeux ébaubis et crédules. Pour vous faire payer également la guerre nucléaire-sanitaire-numérique-climatique que le Grand capital mondialisé vous prépare. Le « Pass carbone » sera l’outil pour imposer et gérer le rationnement (consommation) des denrées et des ressources essentielles et pour contrôler votre temps de travail (production) et gérer votre salaire et votre compte bancaire numérique. La « démocratie libérale de 1984 » est à vos portes. L’article ci-dessous vous présente la propagande écologiste-Vert-fasciste que les médias à la solde du Grand capital souhaite vous faire gober à propos de cette arnaque militariste. Il nous faut nous opposer à ce « Pass carbone » et à la guerre nucléaire-sanitaire qu’elle conditionne.

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE: LE « PASS CARBONE », UNE SOLUTION POUR LIMITER NOS ÉMISSIONS DE CO2???? .