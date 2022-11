La chute de la FTX et de tout ce qui est crypto-monnaie…l’arnaque du Bitcoin & Co

Par Moon of Alabama – Le 12 novembre 2022

Cette semaine, j’ai été stupéfait par la stupidité des personnes qui avaient investi dans la crypto-« bourse » FTX. Je suis également stupéfait que certains aient pu « investir » leur « argent » sur le compte de cette entité non réglementée. Comment peut-on être aussi stupide ?

Les crypto-« monnaies » n’ont pas de but réel. Elles ne sont pas de l’argent. Leur valeur dépend uniquement de la confiance que les gens ont en elles. Lorsque la confiance disparaît, leur valeur tombe à zéro. C’est ce qui est arrivé à FTX et à la « monnaie » FTT que la société avait émise :

Un jeune homme de 30 ans a créé FTX, basé aux Bahamas, en 2019 et l’a conduit à devenir l’une des plus grandes bourses, accumulant une fortune de près de 17 milliards de dollars. La nouvelle de la crise de liquidité chez FTX – évaluée en janvier à 32 milliards de dollars avec des investisseurs comme SoftBank et BlackRock – a eu des répercussions dans tout le monde de la crypto. Le prix des principales pièces a chuté, le bitcoin atteignant son plus bas niveau en près de deux ans, ce qui a aggravé la situation d’un secteur dont la valeur avait déjà chuté d’environ deux tiers cette année en raison du resserrement du crédit par les banques centrales.

Lorsque le Vision Fund de Softbank investit dans quelque chose, c’est un signe certain que sa valeur va bientôt baisser.

Il y a beaucoup de criminalité dans cette affaire. FTX a prêté l’ »argent » de ses clients à la société de négoce de Bankman-Fried, Alameda Research, qui l’a elle-même investi dans un certain nombre d’autres cryptomonnaies déficitaires. Binance, une « bourse » de cryptos tout aussi louche, possédait une grande partie de la « monnaie » de FTX. Dimanche dernier, elle a annoncé qu’elle avait tout vendu. Cela a été l’initiative qui a renversé son principal concurrent. Tout le système s’est effondré. La confiance a disparu. Les gens ont retiré leur « argent » des bourses d’ »échange » de FTX. La société n’avait plus accès à suffisamment d’argent pour payer ce qu’elle devait. Hier, elle a été mise en faillite.

Une partie de l’argent que FTX avait prétendument donné à Alameda Research s’est volatilisée en route :

Au moins un milliard de dollars de fonds de clients ont disparu de la bourse de crypto-monnaies FTX qui s’est effondrée, selon deux personnes familières de l’affaire. Le fondateur de la bourse, Sam Bankman-Fried, avait secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds des clients de FTX à la société de trading de Bankman-Fried, Alameda Research, ont déclaré ces personnes à Reuters. Une grande partie de ce total a depuis disparu, ont-elles expliqué. Une des sources a estimé le montant manquant à environ 1,7 milliard de dollars. L’autre dit que l’écart se situe entre 1 et 2 milliards de dollars.

Toute cette affaire était, comme pour tout ce qui est crypto, une énorme fraude :

Les documents ont montré qu’entre 1 et 2 milliards de dollars de ces fonds n’étaient pas comptabilisés parmi les actifs d’Alameda, ont dit les sources. Les feuilles de calcul n’indiquaient pas où cet argent avait été déplacé, et les sources disent qu’elles ne savent pas ce qu’il est devenu. Lors d’un examen ultérieur, les équipes juridiques et financières de FTX ont également appris que Bankman-Fried avait mis en place ce que les deux personnes ont décrit comme une « porte dérobée » dans le système de comptabilité de FTX, qui a été construit en utilisant un logiciel sur mesure. Ils ont déclaré que cette « porte dérobée » permettait à Bankman-Fried d’exécuter des commandes susceptibles de modifier les documents financiers de la société sans alerter d’autres personnes, y compris les auditeurs externes. Grâce à cette configuration, le déplacement des 10 milliards de dollars de fonds vers Alameda n’a pas déclenché de signaux d’alarme internes de conformité ou de comptabilité chez FTX, ont-ils déclaré.

Le type est maintenant en fuite.

Il y a un autre aspect de l’histoire qui mérite un examen beaucoup plus approfondi :

Mr. Whale 🐳 whalechart.org @WhaleChart – 13:53 UTC – 11 Nov. 2022 🔸 25 avril 2019 : Biden annonce sa campagne présidentielle. 🔸 13 jours plus tard, Sam Bankman-Fried, fils de Barbara Fried (cofondatrice d’organisations de collecte de fonds politiques), lance sa bourse de crypto-monnaie #FTX. 🔸 L’affaire est un succès du jour au lendemain. SBF devient le plus grand donateur de Biden. Ça fait vraiment réfléchir, non ? FTX a implosé le jour de l’élection d’ailleurs :-(.

La mère de Sam Bankman-Fried est une « cofondatrice de l’organisation de collecte de fonds politiques Mind the Gap, qui défend les candidats politiques progressistes et finance des groupes de soutien. »

Sam Bankman-Fried a investi une grande partie de l’argent qu’il avait « possédé » dans la politique Démocrate :

Âgé de 30 ans, Sam Bankman-Fried est une puissance majeure dans la politique Démocrate, se classant au deuxième rang des plus gros donateurs individuels du parti pour le cycle électoral 2021-2022, selon Open Secrets, avec des dons totalisant 39,8 millions de dollars. Il n’est devancé que par George Soros (environ 128 millions de dollars) mais devance de nombreux autres grands noms, dont Michael Bloomberg (28,3 millions de dollars). De plus, il avait promis de dépenser beaucoup plus pour les Démocrates à l’avenir, prédisant en mai qu’il financerait pour « plus de 100 millions de dollars » et avait un « plafond souple » d’un milliard de dollars pour les élections de 2024. … Bankman-Fried a été l’un des principaux donateurs du président Joe Biden lors des élections de 2020 et est le principal donateur de Protect Our Future PAC, le comité d’action politique qui a soutenu des candidats démocrates tels que Peter Welch, qui a remporté cette semaine sa candidature pour devenir le prochain sénateur du Vermont, et Robert J. Menendez du New Jersey, qui a obtenu un siège à la Chambre des représentants.

Il s’agissait soit d’argent de protection, soit d’un stratagème bien joué par les Démocrates pour financer leurs élections. Ou bien peut-être les deux.

La Maison Blanche est directement impliquée :

Un milliardaire de la crypto-monnaie faisant l’objet d’une enquête fédérale pour avoir mal géré les fonds de ses clients a eu des réunions de haut niveau à la Maison Blanche il y a quelques mois à peine, alors que le Congrès débattait de la manière de réglementer sa société – et quelques semaines seulement avant qu’il ne s’engage à donner jusqu’à 1 milliard de dollars aux Démocrates avant la campagne de mi-mandat. Sam Bankman-Fried, propriétaire de la bourse de crypto-monnaies FTX, a rencontré le 22 avril et le 12 mai le principal conseiller de Biden, Steve Ricchetti, selon les registres des visiteurs de la Maison Blanche examinés par le Washington Free Beacon. À l’époque, FTX faisait pression sur le Congrès et les agences fédérales pour façonner la réglementation de l’industrie des crypto-monnaies. … [Bankman-Fried] a donné plus de 5 millions de dollars à la campagne présidentielle de Biden en 2020, et a donné des millions de plus au parti Démocrate. Début mai, entre ses deux premières visites à la Maison-Blanche, Bankman-Fried a versé 865 000 dollars au Bureau de campagne Démocrate, selon les dossiers de la Commission électorale fédérale. Auparavant, en mars, il avait fait trois chèques d’un montant total de 66 500 dollars au Comité Démocrate pour la campagne sénatoriale, et plus tard en juin, il a envoyé 250 000 dollars au Comité démocrate pour les élections au Congrès. Il a déclaré en juin, quelques semaines après sa dernière réunion à la Maison-Blanche, qu’il pourrait donner jusqu’à 1 milliard de dollars pour soutenir les Démocrates lors des élections de mi-mandat, mais il a renoncé à cette promesse en septembre. Au moment où il faisait ces déboursements politiques, Bankman-Fried menait une campagne de lobbying agressive à Washington concernant la réglementation des crypto-monnaies. Il a rencontré Ricchetti, le conseiller de la Maison Blanche, le 22 avril et le 12 mai, selon le registre des visiteurs. Le 13 mai, il a rencontré Charlotte Butash, conseillère politique auprès du chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche. Lors de certaines de ces réunions, M. Bankman-Fried était accompagné de Mark Wetjen, responsable de la politique et de la stratégie réglementaire chez FTX, qui a été commissaire à la Commodity Futures Trading Commission sous l’ancien président Barack Obama. Eliora Katz, lobbyiste en chef de FTX, a également assisté aux réunions mais n’a pas mentionné de lobbying auprès de la Maison Blanche dans les déclarations déposées auprès du Congrès. Les réunions de Bankman-Fried ont eu lieu quelques semaines après que des responsables de la Maison Blanche aient rencontré son frère, qui dirige les opérations politiques du milliardaire. Gabe Bankman-Fried s’est rendu à la Maison-Blanche le 7 mars en compagnie de Jenna Narayanan, une stratège Démocrate qui a travaillé pour Tom Steyer et l’Alliance pour la démocratie, un réseau de riches donateurs libéraux qui financent des causes de gauche. Gabe a également assisté à la réunion du 13 mai avec son frère et les lobbyistes de FTX. … Bankman-Fried a fait du lobbying en faveur d’un projet de loi proposé par la présidente de la commission de l’agriculture du Sénat, Debbie Stabenow (D., Mich.), qui mettrait la Commodity Futures Trading Commission en charge de la réglementation des crypto-monnaies. Bankman-Fried a fait un don de 5 800 dollars à la campagne de Stabenow en février, et de 20 800 dollars à son comité conjoint de collecte de fonds en janvier. Bankman-Fried a financé d’autres membres Démocrates de la commission dans le cadre de sa campagne de lobbying. Il a envoyé un total de 31 000 $ aux bureaux de campagne et aux comités de collecte de fonds conjoints liés aux Sénateurs. Cory Booker (D., N.J.), Tina Smith (D., Minn.), Dick Durbin (D., Ill.), et Kirsten Gillibrand (D., N.Y.) d’octobre à juin 2021. Bankman-Fried a également contribué aux principaux Républicains de la commission de l’agriculture du Sénat. Le crypto-milliardaire a donné 5 800 dollars à chacun des membres de la commission, John Boozman (R., Ark.) et John Hoeven (R., N.D.), respectivement en janvier et en juin.

C’est un sacré marigot. Son but était de voler de l’argent de petits gars qui sont enclins à tomber dans de telles combines.

Toute cette histoire de crypto a toujours senti mauvais.

J’avais lu le document fondateur du bitcoin peu après sa sortie. Il a été écrit par un anonyme sous le nom de Satoshi Nakamoto. Ce fut le premier signal d’alarme. Je soupçonnais, et soupçonne toujours, que certains services secrets « occidentaux » avaient imaginé ce projet pour disposer d’un moyen de déplacer secrètement de l’argent.

Comme j’ai déjà fait un peu d’informatique bancaire, je connais les difficultés des transactions de masse. J’ai constaté que la blockchain, un mécanisme de registre public qui conserve un enregistrement public de chaque transaction en bitcoins, était beaucoup trop compliquée pour un nombre important de transactions mondiales. Elle n’atteindrait jamais la vitesse inhérente aux systèmes de transaction en argent réel, comme ceux des grands émetteurs de cartes de crédit. Je pensais également qu’il serait dangereux que chaque transaction privée soit enregistrée dans un registre public que tout le monde pourrait voir et analyser. Cela rendrait le véritable anonymat de ces paiements presque impossible.

La quantité de pièces dans le système est également limitée par nature, ce qui entraîne tous les problèmes des monnaies fondées sur l’or. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles nous ne les utilisons plus.

Tous les échanges et autres sociétés construites autour de ce système ne sont pas réglementés, ne sont pas sécurisés et sont donc sujet à la fraude.

Je me suis donc toujours abstenu d’utiliser des bitcoins ou d’autres monnaies de ce type et je les ai même rejetés lorsqu’ils m’ont été proposés en tant que dons. Enfin, le battage médiatique de ces dernières années m’a convaincu que ces crypto-monnaies n’étaient qu’un grand système de Ponzi dans lequel les petites gens étaient poussés à placer leur argent dans des entités criminelles non réglementées qui, c’étaient certain, allaient finir par les voler.

Moon of Alabama

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone