France – 21 novembre 2022 – La nouvelle réforme du chômage

Mathilde Goupil pour franceinfo, 21 novembre 2022 : « Si le taux de chômage actuel se maintient, la période durant laquelle les chômeurs sont indemnisés diminuera d’un quart à partir du mois d’août 2023. « Les exceptions. Le ministre du Travail a listé des exceptions à cette réforme. La modulation de la durée d’indemnisation ne sera ainsi pas mise en place dans les départements d’Outre-mer, en raison du contexte économique « trop particulier ». Par ailleurs, plusieurs métiers, qui n’étaient déjà pas concernés par la précédente réforme de l’assurance-chômage, conserveront les règles d’indemnisation de l’ancien système. Il s’agit des marins, des pêcheurs, des dockers, des intermittents du spectacle et des expatriés. » Note de do : La réforme ne s’appliquera qu’aux personnes dont le pouvoir n’a pas peur. Donc, seule la lutte paye ! Mais, comme le dit Ninie en commentaire, s’«ils» n’attaquent pas aussi ceux qui savent se défendre, c’est pour empêcher la solidarité de ceux qui savent lutter, et qui pourraient montrer l’exemple, avec ceux qui ne savent pas encore le faire.

Commentaire de Ninie : En fait tout ceci est à pleurer, car croire que les français vont bouger, c’est croire au Père Noël. Nous acceptons tout. Pas tout le monde bien sûr. Mais que peut faire une minorité de personnes contre l’Etat ? Entre la lâcheté, l’indifférence et l’avidité on est mal parti pour combattre ce gouvernement.

Et pourquoi cette différence de traitements entre travailleurs ? C’est effectivement pour éviter toute solidarité.

(On sait fabriquer du pétrole avec des algues et du CO2)

Effets secondaires : « Il manque 6000 décès dans les bases de données »

Emmanuelle Darles – Vincent Pavan

Epoch Times France – 16 novembre 2022

Auteurs d’une étude critique du rapport sur les effets indésirables des vaccins produit par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) au mois de juin, Emmanuelle Darles et Vincent Pavan pointent également du doigt « un défaut de vigilance » de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et de l’Agence européenne des médicaments (EMA) dans le cadre du dispositif de pharmacovigilance passive relatif aux vaccins.

« Il y a beaucoup d’interrogations sur les alertes de vigilance qui n’ont manifestement pas été produites. […] Je tiens à rappeler que l’ANSM a été condamnée dans l’affaire du Mediator pour défaut de vigilance. Depuis, rien n’a vraiment changé. […] Il y a une faillite des agences de santé, qu’il s’agisse des Centres régionaux de pharmacovigilance ou de l’Agence nationale de sécurité du médicament. »

il est urgent que les victimes d’effets indésirables soient reconnues, indemnisées et accompagnées : « Il faut que le doute puisse bénéficier aux patients et non aux labos pharmaceutiques. L’enjeu est là, aujourd’hui. »

