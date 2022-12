Dénonce encore et toujours la Nation Mohawk ;

Pour ceux qui pensent toujours que le Canada est un pays “indépendant et souverain”…

~ Résistance 71 ~

Qui nous propose, la guerre perpétuelle ► La guerre ; la vraie et seule nature de l’empire…

Ce qui se comprend puisque ce pays « indépendant et souverain » occupe illégalement et militairement l’île de la Grande Tortue ► L’occupation militaire du Canada dénoncée par Mohawk Nation News

Dénoncer encore et toujours le colonialisme : Le Canada colonie pénitentiaire (Mohawk Nation News)

Le Canada est une colonie pénitentiaire

Mohawk Nation News | 6 octobre 2017



Traduit de l'anglais par Résistance 71



Le conte de fée démocratique appelé l’entreprise coloniale du Canada maintient les dirigeants derrière le rideau pour qu’ils n’aient jamais à faire face à la vengeance qu’ils suscitent. Le Canada est une prison dirigée par un CEO ; ce CEO est appelé le Gouverneur Général. Il est le seul capable de suspendre le parlement. (NdT : pour information, le GG du Canada est appointé(e) par la reine d’Angleterre. Il/elle est le représentant officiel de la couronne britannique au Canada, il répond directement au monarque… Depuis le 2 octobre 2017, le GG du Canada est une femme Julie Payette, elle est la 4ème femme à être appointée GGC)

Les Affaires Indiennes sont le ministère principal de l’occupation militaire de la terre onk’we:honweh (native) autrement connue sous le vocable de CANADA. Notre terre et notre destitution en sont le prix. Nous vivons dans des camps de prisonniers de guerre appelés “réserves”, à moins que nous n’acceptions d’être assimilés et de servir l’entreprise coloniale avant de mourir. Les Canadiens sont dans la prison entrepreneuriale.

Le Gouverneur Général travaille en relation étroite avec l’”état major de guerre” qui siège au 14ème étage du ministère des Affaires Indiennes, qui est le centre de commandement de l’occupation. Le Canada est un état policier fonctionnant sous des statuts légaux édictés par une constitution qui n’a jamais été ratifiée. Au travers de l’ordre de la Jarretière (The Garter), le Canada est sous le joug et la répression financière des banquiers de la City de Londres (NdT : historiquement, la véritable “couronne”, le kilomètre carré et demi le plus riche de la planète…).

Le boulot des parlementaires est de maintenir l’illusion de la liberté et de la démocratie face au peuple qu’ils affirment représenter. Le Gouverneur Général est le dictateur absolu de l’entreprise coloniale appelée CANADA. Les actionnaires de cette entreprise privée engrangent et orientent tout l’argent résultant du pillage de nos terres et de nos ressources naturelles vers les banquiers de la City de Londres.

Tout le monde est maintenu les yeux bandés à dessein. Pour renforcer l’illusion de liberté, les oligarques utilisent leurs médias corporatistes privés pour promouvoir un sentiment en leur faveur à chaque opportunité.

Sans le monarque, le GG et le Privy Counsel, les banques de Londres ne peuvent plus continuer le pillage et le vol de l’argent des gens par l’impôt forcé sur les gens au moyen d’un état policier et de lois statutaires (NdT : illégales…)

De fait, Le GG est le dictateur en place et les parlementaires continuent leur mission de maintenir l’illusion de la liberté et de la démocratie.

Tout le monde a le choix. 98% des Canadiens ont choisi de “dériver”, c’est à dire de laisser quelqu’un d’autre penser pour eux. Ceci constitue l’arme principale aux mains des contrôleurs des esprits. Par le moyen de la peur, ils resserrent la vis de la répression sur le peuple.

Conseil d’une femme de la Nation Mohawk en 1990 aux Canadiens & Québecois de papier lors de la crise d’Oka ;

Regardez bien ce qu’il se passe ici, parce que quand ils en auront fini avec nous, (les Natifs) ce sera votre tour…

Et c’est très exactement ce qu’il se passe, aujourd’hui, aussi bien au Canada, aux USA, qu’en France ► Attentats terroristes « manipulés » en cours…

98% des Canadiens ont choisi de « dériver » par confort et parce qu’ils ont totalement intégré l’idée qu’ils sont chez eux ! Alors que, comme le rappelle la Nation Mohawk, les descendants des colons envahisseurs/exterminateurs sont des occupants ILLÉGAUX, qui ont génocidés le plus d’indigènes possible dans les pensionnats pour indiens depuis 1840 au Canada, mais dès 1820 aux USA !

Alors sur ce blog, grâce à Résistance71 qui en a traduit l’essentiel en français et que j’ai mis en version PDF {N°1} de 58 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2016/06/meurtrepardecretversionpdfdu30052017.pdf ; Nous avons connaissance du Contre-rapport de la Commission Vérité & Réconciliation MEURTRE PAR DÉCRET le crime du génocide au Canada [NdJBL : Murder By Decree, original en anglais de 400 pages] qui documente et rend publique la vérité et l’histoire non censurée du massacre génocidaire connu sous le nom de système de pensionnats pour Indiens. Les auteurs ont composé ce rapport pour les générations futures des peuples du Canada et comme une première étape de sortie de cet héritage meurtrier qui les détruit toujours aujourd’hui, la preuve par cet article plus haut. Les canadiens doivent savoir le crime avec lequel on attend d’eux qu’ils vivent avec, qu’ils financent et qu’ils soient complices, s’il y a un seul espoir pour eux qu’un jour ils puissent enfin répudier ce système et bâtir une nouvelle et juste fédération de nations égales. Car « quiconque ne comprend pas et n’assimile pas son propre passé est voué à le répéter »…

Au lieu de célébrer le Jour de la découverte, soit la fierté d’avoir tuer l’indigène pour sauver l’homme blanc et de surcroit chrétien, demain lundi 9 octobre 2017 comme depuis plus de 400 ans ; Tournez-vous vers les Natifs, et les peuples autochtones de tous les continents car l’avenir de l’humanité passe par les peuples occidentaux, émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, côte à côte, main dans la main avec tous les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur Terre…

Et comme le disait Léon Tolstoï ;

Chacun rêve de changer L’HUMANITÉ ;

Mais personne ne pense à se changer LUI-MÊME !

Donc changeons-nous d’abord, changeons notre attitude ; Puisqu’on ne peut pas résoudre un problème en gardant le même processus mental comme l’affirmait Einstein, abordons les choses différemment et surtout ensemble ; Pour se sortir le cul des ronces, sortons-nous les doigts du nez !

On respirera mieux déjà, notre cerveau sera mieux oxygéné et notre cerveau est la clé qui nous libérera, nous les moins que rien, les sans-toits, sans-dents, sans-ressources mais pas sans cerveau et donc on s’en sert ►