L’usage effréné des engrais chimiques participe à l’inflation et à la crise alimentaire

Graphique 4: coûts moyens d’achat en gros payés par tous les pays du G20 (à l’exception de la Russie – aucune donnée sur les importations d’engrais n’est disponible pour ce grand producteur national) en millions de dollars en 2020, 2021 et 2022 pour les trois principaux produits fertilisants importés dans chaque pays. Source: Analyse de GRAIN et IATP.

Graphique 5: coûts moyens d’achat en gros payés par une sélection de pays en développement en millions de dollars en 2020, 2021 et 2022 pour les deux ou trois principaux produits fertilisants importés dans chaque pays (deux produits utilisés lorsque deux produits principaux seulement étaient importés). Source: Analyse de GRAIN et IATP.

Certains pays du G20, comme les États-Unis, ont estimé que la solution à la crise des engrais était d’augmenter les approvisionnements en gaz naturel et de développer davantage d’installations de production chez eux et dans les pays en développement25. L’un des principaux résultats du Sommet des dirigeants sur la sécurité alimentaire mondiale à l’Assemblée générale des Nations Unies, en septembre 2022, a été l’engagement d’augmenter la production d’engrais chimiques.

Les producteurs d’engrais européens font pression pour que leurs gouvernements prennent des mesures leur permettant un accès au gaz naturel “ à un prix abordable ”, à un moment où les approvisionnements en gaz naturel en Europe sont sérieusement limités26. Ils affirment que cela est nécessaire pour protéger la production nationale face aux importations et pour maintenir l’activité dans leurs usines27. Alors que la Commission européenne a annoncé qu’elle ferait une communication sur les engrais qui portera sur les mesures visant tout à la fois à augmenter la production intérieure et

à réduire l’utilisation des engrais dans l’agriculture, certains gouvernements au sein de l’UE semblent déjà se ranger du côté du lobby des engrais28. Le président français Emmanuel Macron, par exemple, a annoncé qu’il organiserait une réunion à Paris avec les PDG des principaux producteurs d’engrais avant la réunion du G20 à Bali “ pour augmenter la production le plus rapidement possible ”29.

Il serait beaucoup plus simple et plus efficace pour les gouvernements de se concentrer plutôt sur la réduction de la consommation d’engrais et sur la limitation des bénéfices des entreprises afin de réduire immédiatement les coûts pour les exploitations agricoles. La construction de nouvelles usines et l’accélération de la production prendront du temps et il est peu probable qu’elles aient un impact immédiat sur l’approvisionnement ou les prix. Cela ne permettra pas non plus d’éliminer le pouvoir de marché de l’oligopole des entreprises qui contrôlent le secteur, cantonnant de fait les consommateurs d’engrais à un rôle de preneurs de prix sur le marché.

Le problème le plus fondamental de cette priorité donnée à la production est qu’elle détourne l’attention du besoin pressant de réduire considérablement la dépendance aux engrais chimiques. Les engrais chimiques sont l’une des principales causes de la crise climatique, les engrais azotés étant à eux seuls responsables de 2,4% du total des gaz à effet de serre mondiaux30. Les engrais chimiques sont également responsables d’une dégradation de l’état de santé des sols, d’un appauvrissement de la couche d’ozone, d’une perte de biodiversité, d’une pollution de l’air, d’impacts sur la santé humaine et du dépassement de plusieurs limites planétaires31. Il faut répondre à la crise actuelle des prix des engrais par des mesures qui atténuent la crise climatique ainsi que ces autres crises environnementales, et qui contribuent ainsi à un avenir plus résilient.

Que peut-on faire ?

Il est urgent de s’attaquer aux superprofits réalisés par les producteurs d’engrais. Certaines idées ont été suggérées, notamment l’imposition de taxes exceptionnelles et des enquêtes sur les prix32.

Les gouvernements devraient prendre des mesures urgentes pour faciliter une réduction significative de la consommation d’engrais chimiques. Dans les pays où l’agriculture industrielle est dominante, l’une des mesures les plus immédiates et les plus efficaces qui peuvent être prises est le soutien public aux agriculteurs et agricultrices pour utiliser plus efficacement les engrais. Dans ces pays, une grande quantité d’engrais est appliquée en excès et gaspillée. L’excédent s’évapore ou est emporté par les eaux de ruissellement, polluant ainsi l’air, les sols et l’eau. En Allemagne, une étude a révélé que seulement 61% des engrais sont absorbés par les cultures de blé, ce qui signifie que 39% sont gaspillés33. Au Canada, seulement 59% des engrais sont absorbés par les cultures, au Mexique 45% et en Australie seulement 62%34.

Dans de nombreuses régions, les populations agricoles démontrent déjà qu’elles peuvent abandonner les engrais chimiques dans le cadre d’une transition plus globale vers l’agroécologie, sans sacrifier leurs rendements (voir Encadré 1)35. L’agroécologie conjugue connaissances traditionnelles et scientifiques, donne aux paysan·nes les moyens d’agir activement sur leurs marchés, se concentre sur la fourniture d’aliments variés et sains et travaille avec la biodiversité et la nature36. Avec l’agroécologie, contrairement à ce qui se passe avec les engrais chimiques, les agriculteurs et agricultrices restituent les nutriments et la fertilité des sols en utilisant du fumier ou en cultivant des plantes qui absorbent l’azote de l’atmosphère, comme les légumineuses. Dans tous les cas, ces pratiques agricoles endommagent également moins les sols.

Comparativement à l’agriculture industrielle, l’agroécologie ne reçoit qu’une très faible part des financements publics internationaux et nationaux accordés à l’agriculture37. Pour abandonner les engrais chimiques, les exploitations agricoles ont besoin d’un soutien public. Les interdictions brutales et autoritaires d’engrais chimiques, comme au Sri Lanka en 2021, sont vouées à l’échec38. Le gouvernement sri-lankais a soudainement interdit les engrais chimiques pour résoudre une crise de la dette souveraine et réduire les dépenses en devises. N’ayant pas eu le temps de se préparer, même les agriculteurs, agricultrices et groupes qui avaient préconisé une transition progressive vers l’agriculture biolo- gique39 ont subi les conséquences. Le problème ne vient pas d’une agriculture qui utilise peu ou pas d’engrais synthé- tiques, mais de l’absence de tout soutien pendant la période de transition40. Il est également important de comprendre qu’en tant que preneurs de prix sur les marchés des produits de base, les populations agricoles sont très vulnérables aux changements d’accès aux intrants dont elles dépendent, ainsi qu’aux changements de prix des intrants. Il est essentiel de répondre aux inquiétudes des agriculteurs et agricultrices pour renforcer la confiance et éviter une forte opposition politique, comme cela s’est produit aux Pays-Bas lors des récents changements apportés aux politiques sur les en- grais41. Comme l’a noté le Groupe international d’experts sur les systèmes alimentaires durables: “Les agriculteurs et agricultrices ne pourront pas repenser leur modèle de production dans leur globalité […] sans un changement majeur des incitations présentes dans les systèmes alimentaires42.”

Le monde ne peut plus se permettre que le système alimentaire soit dépendant des engrais chimiques. Les coûts sont devenus trop élevés: aussi bien en termes de charge financière pour les exploitations agricoles et les budgets publics, que de graves impacts environnementaux et sanitaires. Les gouvernements doivent de toute urgence s’atteler à réorienter vers l’agroécologie les fonds publics et

Les arguments en faveur de l’agriculture sans produits chimiques

L’agroécologie – qui ne recourt à aucun engrais chimique – est souvent accusée de réduire la production alimentaire. Or, de plus en plus de recherches montrent comment l’agroécologie offre “d’immenses avantages économiques, sociaux et de sécurité alimentaire tout en garantissant la justice climatique et en restaurant les sols et l’environnement43”.

En voici quelques exemples:

30 études sur des exploitations agricoles à travers l’Europe et l’Afrique ont montré que les rendements peuvent être maintenus au même niveau ou même augmentés si les engrais sont remplacés par des méthodes agroécologiques44.

Il a été démontré dans 57 pays, que des projets agroécologiques45 couvrant 37 millions d’hectares (équivalent à 3% de la superficie totale cultivée dans ces pays) augmentaient le rendement moyen des cultures de 79%, ainsi que la productivité des sols dans 12,6 millions d’exploitations46. En Afrique,47 des agriculteurs et agricultrices ont obtenu desgains encore plus élevés, le rendement moyen des cultures ayant augmenté de 116%48. Dans l’Andhra Pradesh, en Inde, un programme d’agroécologie auquel participent désormais 700 000 paysan·nes, n’a eu aucun impact négatif sur les rendements49.

Au Malawi, les fermes qui utilisent des techniques agroécologiques sont jusqu’à 80% plus productives50.

Une analyse par la Royal Society de 1000 observations relatives à 115 études à travers le monde, a révélé que la rotation des cultures en agriculture biologique pourrait réduire à seulement 4% la différence de rendement par rapport à l'agriculture conventionnelle51.

• Dans la vallée de la Drôme, dans le sud-est de la France, des agriculteurs et agricultrices utilisent des méthodes de production biologique depuis les années 1970. Dans la région, on pratique l’élevage et la production de fruits, de céréales, de volaille et de vin. Dans les années 1990, plusieurs coopératives se sont créées pour partager les pratiques d’agriculture biologique, et aujourd’hui, 40% des exploitant·es de la région sont en agriculture biologique, soit le niveau le plus élevé de tous les départements français52.

• Au Mexique, l’Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) aide ses membres à adopter des pratiques agroécologiques53. En 2017, 1 617 agriculteurs et agricultrices utilisaient ces pratiques dans le pays et faisaient état d’une baisse de leurs factures d’intrants et d’une augmentation de 30 à 50% des rendements.

• Sept études de cas de transitions agroécologiques en Europe, Amérique du Nord, Amérique centrale, Afrique et Asie rapportées par le Groupe international d’experts sur les systèmes alimentaires durables montrent qu’il est possible pour des communautés, des régions et des pays entiers de repenser fondamentalement leur alimentation et leurs systèmes alimentaires et agricoles54.

Recommandations

Il n’est pas possible de répondre à la crise des engrais actuelle par une augmentation de la production d’engrais chimiques. Diverses actions peuvent être entreprises pour réduire les coûts pour les agriculteurs et les agricultrices et protéger l’avenir de la production alimentaire, notamment :

Des mesures, notamment une modification des subventions, qui soutiennent une transition maîtrisée vers des pratiques agricoles qui réduisent considérablement ou éliminent l’utilisation d’engrais chimiques Des efforts coordonnés pour augmenter rapidement la production d’engrais non chimiques et développer l’agroécologie La fin des programmes philanthropiques publics ou privés qui soutiennent l’introduction d’engrais dans les systèmes agricoles qui ne dépendent pas encore de leur utilisation Des initiatives visant à empêcher les bénéfices excessifs des producteurs d

Annexe 1 – Méthodologie

Cette analyse a examiné les coûts d’achat en gros des engrais chimiques. Elle s’est intéressée aux 3-4 engrais les plus couramment importés dans chaque pays.

Les coûts d’achat en gros sur un éventail de marchés mondiaux sont collectés par Bloomberg Green Markets (https:// fertilizerpricing.com/), ce qui permet un accès facile à ces données jusqu’en août 2022 (au moment de la rédaction de ce texte). Les coûts de détail à l’intérieur des pays ne sont pas recueillis de la même manière.

Par conséquent, au lieu de se concentrer sur la production nationale, cette analyse a examiné les importations d’engrais par les pays de l’échantillon à partir des principaux marchés mondiaux.

Resourcetrade.earth (https://resourcetrade.earth/), un outil de Chatham House, fournit des données sur les importations de produits de base jusqu’en 2020, notamment pour les engrais chimiques. Il a été utilisé comme source pour les données d’importation pour chaque produit fertilisant et pour chaque pays de l’échantillon.

Comme nous ne disposions pas de données commerciales plus récentes par produit fertilisant, nous avons supposé que les importations en 2021 et 2022 seraient similaires à celles de 2020, mais en utilisant les données sur les prix de gros de 2021 et 2022 de Bloomberg Green Markets.

Le prix de gros a été calculé en faisant la moyenne du prix pendant chaque mois de l’année. Pour 2021 et 2022, cette moyenne a été calculée sur 12 mois; pour 2022, il est supposé que le prix moyen pour toute l’année est la moyenne du prix des huit premiers mois de l’année.

Pour certains pays qui sont d’importants producteurs d’engrais, les importations ne représentent qu’une faible proportion de leur utilisation totale d’engrais chimiques. Cependant, les données sur la production intérieure et les coûts n’étaient pas facilement accessibles.

Cela signifie que les chiffres sur les coûts supplémentaires en 2021 et 2022 sont probablement largement sous-estimés pour les pays de l’échantillon.

Les membres suivants du G20 faisaient partie de l’échantillon: Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Mexique, République de Corée, Afrique du Sud, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis, Union européenne (qui comprend également la France, l’Allemagne, l’Italie, mais les importations de ces pays n’ont pas été comptées séparément pour éviter un double comptage).

La Russie et l’Arabie saoudite n’ont pas été incluses dans l’échantillon du G20, car ces deux pays importent de très faibles quantités d’engrais puisqu’ils sont d’importants producteurs d’engrais.

Les pays suivants faisaient partie de l’échantillon “pays en développement”: Bangladesh, Sénégal, Éthiopie, Nigéria, Kenya, Tanzanie, Pakistan, Zambie, Ghana.

Pour chaque pays, trois engrais différents ont été choisis en fonction des engrais les plus couramment importés dans ce pays et pour lesquels des données sur les prix étaient également disponibles auprès de Bloomberg Green Markets (selon les données 2020 de Resourcetrade.earth; dans deux cas (Sénégal et Éthiopie), seuls deux engrais ont été importés en quantité significative).

