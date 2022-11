COP27: escroquerie du Grand capital mondialisé avec la complicité de la bourgeoisie anémiée

Les médias européens et américains insistent sur le fait que les résultats du sommet COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte, ne vont pas assez loin et ne touchent pas aux racines du problème . Cependant, si l’on regarde la presse du Moyen-Orient , même la plus étroitement liée aux États-Unis ou les médias axés sur l’Afrique , la lecture est très différente.

QUE SONT LES COP ?

Les COP sont des conférences internationales organisées par l’ONU.

En théorie, l’objectif de la COP est de faire le point et de coordonner les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre des États. En réalité, ils ont été créés comme un outil multilatéral permettant à l’UE et aux États-Unis d’abaisser la ligne aux différents groupes de pays pour mettre en œuvre le Pacte vert à l’échelle mondiale, en imposant leurs rythmes, leurs formes et leurs intérêts.

Dans la pratique, les COP ont fuité car les États-Unis et l’UE avaient de plus en plus de mal à s’imposer à travers ce type d’instance, garantissant ou restreignant l’accès aux capitaux et aux marchés des pays tiers. L’érosion des mécanismes strictement économiques de domination, qui a culminé avec l’échec des sanctions contre la Russie et le déclenchement de la guerre en Ukraine , a éloigné la COP des résultats que le bloc occidental mal nommé entendait imposer.

Dans cette dernière COP en Égypte, co-organisée par les Emirats, par exemple, l’aspect même du lieu était celui d’un salon du secteur de l’énergie, pas celui d’une organisation censée se consacrer à la lutte contre le changement climatique. Durant les deux semaines qu’elle a duré, deux douzaines de macro-accords pour la vente de gaz et de pétrole ont été signés, et à peine trente -beaucoup plus petits- sur les énergies renouvelables.

QUELS INTÉRÊTS ÉTAIENT EN JEU ?

La devise de la COP27 était : « ensemble pour la mise en œuvre »

Le Pacte Vert en général n’est lié au changement climatique qu’à partir de la rhétorique des émissions de CO2 (sic), son noyau en est un autre. Il s’agit de transformer les marchés des capitaux par une mutation technologique quasi universelle qui favorise l’obsolescence rapide du capital fixe. Mais il ne s’agit pas de dévaluer le capital, bien au contraire : relancer l’accumulation avec un nouvel entrain alimenté par un transfert massif de revenus du travail vers le capital, dont les résultats se sont rapidement traduits par une tendance à l’inflation que la guerre en Ukraine n’a pas amorcer, mais a exacerber.

Un tel changement brutal et rapide des règles du marché mondial ne peut que rehausser le niveau des contradictions entre les intérêts des différents capitaux nationaux, même si tous, en principe, acceptent le cadre général. Après tout, ce sont les conditions d’accès aux marchés et aux capitaux dont nous parlons, le cœur même des intérêts impérialistes de chaque pays.

Le résultat est un écheveau d’intérêts contradictoires et d’alliances spécifiques qui, à mesure que la crise et la guerre se mondialisent, rendent plus difficile le consensus et les accords larges pour atteindre des objectifs communs. Quelques exemples:

QUE RESTE-T-IL DE LA COP27 ?