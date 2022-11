COUPE DU MONDE QATAR 2022

QATAR 2022 : UN SPECTACLE POUR LES RICHES

Traduction et commentaires

Deux jeunes Iraniens de la classe supérieure affichent des symboles du féminisme local lors d’un match de l’équipe iranienne à la Coupe du monde au Qatar

Les matches de la Coupe du monde ont attiré plus d’un million de personnes au Qatar. Son infrastructure hôtelière n’est pas comparable à celle des lieux précédents, entre autres parce que le pays n’a pas non plus des dimensions comparables. L’émirat administre environ la moitié du territoire de la province espagnole de Badajoz, soit ce qui revient au même, 2 000 km2 de moins que la banlieue de Buenos Aires.

Se loger coûte cher : les hôtels pas chers coûtent plus de 1 000 € la nuit. Alors pour compléter l’offre, les eaux de Doha se sont remplies de paquebots de croisière qui ne facturent pas beaucoup moins cher. Les fans avec moins d’argent peuvent recourir à des chambres ou des petits appartements pas très bien équipés qui coûtent au moins 200 $ par nuit .

Sans surprise, les protestations qui atteignent symboliquement les tribunes sont celles de la petite bourgeoisie aisée du Moyen-Orient . Personne d’autre ne peut y accéder. Certainement pas de travailleurs qataris.

CONSTRUIT SUR L’EXPLOITATION LA PLUS SAUVAGE DES TRAVAILLEURS

Travailleurs pendant les travaux d’un des stades de la Coupe du monde

Parce que ces 200 $ ou 250 $ la nuit que coûte une chambre miteuse ne représentent guère plus que le salaire mensuel minimum théorique d’un travailleur local … avant de payer des frais élevés pour être exploités.

C’est-à-dire s’ils parviennent à percevoir le salaire minimum légal, une concession de la Coupe du monde pour gagner en image, qui n’existe que sur le papier. De plus, même les salaires de misère restent souvent impayés. Au Qatar, un employeur qui ne verse pas les salaires reste systématiquement impuni. Entre autres parce que les grèves sont interdites, la surveillance est obsessionnelle et hyper- technologique et la répression et l’ expulsion de ceux qui manifestent pour ne pas avoir été payés, immédiates .

Et c’est que les conditions de la dictature de classe sont forcément explicites dans un pays avec une population de près de 3 millions d’habitants, dont 91% n’ont pas la nationalité qatarienne, ce sont des travailleurs migrants . Des chiffres similaires se produisent dans toute la région avec des conséquences bien connues sur les conditions de travail des travailleurs. Entre le Qatar, les Émirats, Oman, le Koweït et Bahreïn totalisent, sans compter les travaux pour la Coupe du monde, 10 000 travailleurs tués par an uniquement parmi les migrants d’origine asiatique (Pakistan, Népal, Philippines, etc.)… ajouter le Kenyan et d’autres pays africains.

Cependant, cette fois, on ne peut pas dire qu’il ait été rendu invisible par les médias dans la période précédant l’inauguration. Des compilations du Monde aux enquêtes du Guardian durant les 9 dernières années , la presse européenne s’est fait l’écho d’un catalogue massif d’exactions et a reconnu que la situation des travailleurs lors de la construction des infrastructures de la Coupe du monde a atteint même travail forcé – connu sous le nom d’esclavage moderne – et a produit un véritable massacre de milliers de travailleurs faute de conditions minimales de sécurité.

SUR FOND D’IMPÉRIALISME PUR ET SIMPLE

Infantini, président de la FIFA

La question est pourquoi l’ont-ils dit cette fois ? La réponse vient d’elle-même en prenant un peu de recul. Au cours des 40 dernières années , le football s’est massivement financiarisé et est devenu un business massif qui a commencé à être considéré comme stratégique par certaines grandes capitales nationales.

Même Larraín n’échappe pas au fait que la FIFA Gate n’était rien de plus que l’assaut américain contre la structure mondiale du football, inévitablement corrompue, pour s’assurer une partie des revenus générés par les tournois internationaux. Le deuxième grand assaut est survenu l’année dernière lorsqu’une tentative de création d’une Super Ligue des grands clubs européens qui aurait obligé les grands États européens à importer leur propre football en achetant des droits à des chaînes américaines a été déjouée.

Entre une chose et l’autre, la concession à la Russie d’abord et au Qatar après les deux dernières Coupes du monde s’inscrivait dans le même scénario de montée du conflit impérialiste dans un domaine qui, après tout, avait historiquement grandi et s’était consolidé dans le cadre de la mobilisation patriotique pour la guerre .

Et si les dénonciations journalistiques-médiatiques de la Russie ne manquaient pas, dès l’attribution de la Coupe du monde au Qatar commençait une véritable campagne mondiale dont le véritable objectif n’était autre que d’assiéger une FIFA que les États-Unis voulaient conquérir pour la contrôler.

Curieusement, la FIFA ne rassemble pas des factions particulièrement corrompues des classes dirigeantes de chaque pays, bien qu’elle le fasse, relativement sans rapport avec la détermination des grandes lignes du capital national. Malgré l’influence politique évidente dans certains pays des grands hommes d’affaires avec des équipes de football, ceux-ci font rarement partie des noyaux de décision stratégique qui déterminent le positionnement mondial de leurs capitaux nationaux respectifs. En fait, il s’agit soit de petits bureaucrates, soit de personnages aux fortunes personnelles importantes et difficiles à intégrer dans les structures bureaucratiques du capitalisme d’État .

Pour ces secteurs, la FIFA est une pure business. Et ils se fichent que la presse européenne proteste parce que les champs sont vides si, comme l’a rappelé Infantino, plus d’argent est gagné que jamais . Et pas seulement avec la Coupe du monde. Le Qatar et les Emirats ont été les principaux investisseurs et sponsors du secteur tant en Europe que sur d’autres continents au cours des deux dernières décennies. Ou personne ne se souvient des équipes espagnoles avec leurs noms sur leurs maillots et des célèbres clubs britanniques sauvés financièrement par un cheikh providentiel ?

C’est pourquoi si la presse américaine ou allemande tente de remettre en question la pertinence du Qatar comme lieu de rendez-vous en pointant du doigt la persécution de l’homosexualité ou la discrimination brutale des femmes, Infantino et ses collègues recourent au même discours décolonial que l’académie américaine tente de mondialiser d’ignorer la plainte selon laquelle les Européens (et les Américains) devraient commencer par « s’excuser » pour « les trois derniers millénaires » avant de critiquer les dirigeants qatariens .

Évidemment cynique, mais pas moins que de blâmer les exploités blancs , occidentaux ou hommes d’aujourd’hui pour les formes culturelles que la domination de leurs exploiteurs a historiquement adoptées, comme le font le racisme originel, l’indigénisme ou le féminisme.

Et bien sûr pas moins cynique que Macron déclarant d’une part le début de la reconquête républicaine des quartiers contrôlés par les Frères musulmans avec le parrainage du Qatar et d’autre part tentant de réorienter ces investissements, qui totalisent déjà plus de 25 000 millions d’euros . , vers où ils renforcent le capital national français. Ou l’Espagne, qui d’une part intime roi émérite, avec les principaux rivaux impérialistes du Qatar -l’Arabie saoudite et les Emirats- pour obtenir de gros appels d’offres et d’autre part, célèbre avec son fils, actuel roi actif, les 5 000 millions d’injections promis par le capital qatarie .

Et c’est qu’en fin de compte, l’éléphant dans la salle de la Coupe du monde qatarie est la guerre en Ukraine et la faim de gaz de l’industrie européenne. Certes, le Qatar a abreuvé les faiseurs d’opinion . Mais ce qui est important et décisif, c’est que les États-Unis et l’UE et même les rivaux régionaux de l’émirat – face à Biden sur la politique de prix de l’OPEP – ont leurs espoirs de gagner les dirigeants qatariens. De quoi apaiser les tensions impérialistes pour le contrôle de la FIFA à la poursuite d’ intérêts supérieurs .

C’est pourquoi toute la campagne médiatique de dénonciations s’est essoufflée et des médias prestigieux et des journalistes du monde entier sont entrés des deux pieds dans le champ des éloges du régime.

DE QUOI PARLE CETTE COUPE DU MONDE?