COMMENT L’ÉCOLOGIE EST DEVENUE UNE IDÉOLOGIE D’ÉTAT…FASCISTE

COMMENT L’ÉCOLOGIE EST-ELLE DEVENUE UNE IDÉOLOGIE D’ÉTAT?

Traduction et commentaire

Au cours des dernières années de la dernière décennie, l’environnementalisme a commencé à être adopté par les classes dirigeantes en Europe et en partie aux États-Unis, en tant que nouvelle idéologie d’État . Le besoin de capitaux pour accélérer le transfert des revenus du travail vers le capital, que signifie le Pacte Vert, et la crise de l’appareil politique étatique qui se généralise alors, leur conseillent de parrainer – ou de créer directement à partir du réseau des écoles publiques – des mouvements comme celui de Youth for the Climate .

L’industrie de l’opinion avait pris l’écologie pour drapeau et semblait déterminée, avec une ténacité inhabituelle, à lui donner la une et les minutes de la télévision. Dans l’enthousiasme et dans le but de générer une sensation de catastrophe et d’urgence qui rendrait avalable l’Union Climatique Sacrée, ils ont transformé de véritables sectes apocalyptiques comme Extinction Rebellion et des idéologues comme Andreas Malm en protagonistes .

Peu leur importait que les climatologues eux-mêmes mettent en garde contre l’effet contre-productif de messages manifestement faux ou que les supposées mobilisations mondiales attirent moins de monde qu’une grève locale . Il n’allait ni rendre compte de la réalité ni alerter sur le changement climatique, il allait créer un mouvement d’encadrement massif qui donnerait une base sociale au Pacte Vert qui promettait de rajeunir la capitale des pays les plus capitalisés.

Pendant ce temps, les candidatures des Verts , bénéficiaires indirects de la campagne mondiale, ont donné un répit en France comme en Allemagne aux partis d’État dans leurs échauffourées avec les expressions électorales de la petite bourgeoisie.

POURQUOI LA GUERRE EN UKRAINE MET-ELLE L’ENVIRONNEMENTALISME DANS SON ENSEMBLE EN CRISE ?

Détail d’une illustration de couverture du Spiegel sur les Verts et leur militarisme

Mais les Verts ne signifiaient pas seulement un éventuel renouvellement de l’offre des États parties. Comme on l’a vu en France , ils sont aussi le parti européen le plus clairement aligné sur la stratégie impérialiste américaine et Biden de guerre commerciale et technologique contre la Russie et la Chine.

En Allemagne, où ils détiennent entre autres le portefeuille des affaires étrangères, ils ne sont pas seulement plus pro-américains que la CDU ou le FDP à des niveaux dérisoires – comme en recrutant des cadres américains du Parti démocrate comme secrétaires d’État allemands – ils sont aussi les force politique la plus violente, militariste et belliciste. A tel point que le déjà pro-américain Der Spiegel leur reproche désormais leur enthousiasme belliciste excessif – bien au-delà de ce que la bourgeoisie allemande estime pouvoir faire sans se ruiner durablement – et parle d’eux comme des verts olives .

Et c’est que combiner le maintien de la guerre avec la Russie -et donc la rupture avec les sources d’approvisionnement énergétique abordables utilisées jusqu’à présent- avec un programme vert qui comprend la fermeture immédiate de la dernière des centrales nucléaires , n’est pas facile du tout . Ce n’est même pas facile pour le capital allemand, déjà confronté à suffisamment de fermetures industrielles en raison de la hausse des coûts de l’énergie, de ne pas s’inquiéter. De plus, ils voient comment la ruée anti-nucléaire verte érode leur influence dans les pays de l’UE, appelés à subordonner leur consommation d’énergie pour soutenir l’industrie allemande . La presse européenne parlait même de colère dans les pays voisins .

Mais en réalité, les contradictions des classes dirigeantes européennes avec les Verts ne sont qu’un symptôme mineur d’une plus grande contradiction : leurs contradictions avec le Pacte Vert.

Le drame gazier allemand et européen , conséquence prévisible d’une guerre d’usure impérialiste contre leurs propres fournisseurs, pousse les puissances européennes dans une situation de plus en plus inconfortable. Et ce n’est pas seulement que les émissions augmentent en raison du retour au lignite et au charbon, même en Allemagne .

Par exemple, l’industrie automobile, qui voit comment un US ingrat ferme les portes de ses voitures électriques, commence à se sentir de plus en plus mal à l’aise avec l’interdiction de vendre des voitures thermiques en 2030 (et de les conduire en 2035 ). Et s’il n’était pas clair que le n’a à voir qu’à la marge avec le changement climatique, la solution proposée par la Commission européenne est on ne peut plus contradictoire : maintenir les ventes de véhicules explosifs à l’étranger .

Dans cet environnement, l’ environnementalisme nourri avec tant d’emphase jusqu’à récemment a commencé à être inutile pour les classes dirigeantes européennes. Surtout après ce qu’ils appellent leur radicalisation .

OÙ VA L’ENVIRONNEMENTALISME CATASTROPHIQUE EN SE SENTANT « ABANDONNÉ » PAR L’ÉTAT?

Vandalisme vert et protestation des adolescents à Londres

Même le mouvement le plus étatique a sa propre inertie. Alors que la pression médiatique diminuait déjà pendant la pandémie, des secteurs des mouvements apocalyptiques et de jeunesse mobilisés les années précédentes ont commencé à prendre de nouvelles formes. Deep Green Resistance ou Lezte Generation ont ensuite exigé d’être reconnus et traités comme des héritiers de Greta Thunberg par les médias. En partie, ils l’obtiennent, bien qu’au prix de mener des actions avec des ventes de plus en plus mauvaises au public bien pensant .

Approcher le vandalisme d’un pas de plus, s’est accompagné d’une plus grande schématisation du message, d’un repli sur soi remarquable et d’objectifs tactiques franchement absurdes. Selon eux, le fait que l’objectif de Paris ne puisse être atteint -1,5º de hausse de température moyenne en 2100- est synonyme d’une tuerie mondiale qu’ils font équivaloir à la fameuse extinction de masse qu’Extinction Rebellion défend contre toute évidence scientifique . Mais le développement du militarisme et de la guerre, qui est déjà un massacre en cours et avec un horizon brutal bien plus proche, ne semble pas les concerner. D’autre part, ils disent vouloir l’attention des médias pour mettre la question à l’ordre du jour , alors que le changement climatique est un sujet omniprésent dans les médias.

Mais il semble que tout cela ne soit qu’une phase de transition. Vers où? En ce moment vers un langage plus violent. Le dernier livre de Malm s’intitule » Comment faire exploser un pipeline « , les forums de la génération Lazte sont parsemés d’enthousiasme verbal quant à la nécessité d’ une RAF verte (la RAF, également connue sous le nom de gang Waader-Meinhoff, était une organisation terroriste financée par la RDA) . Le catastrophisme climatique ne serait pas le premier ni le dernier mouvement à échapper aux mains de la classe dirigeante et à s’enraciner sous une forme criminelle-militariste.

Et c’est ce qui inquiète la bourgeoisie. Maintenant, ils nous rappellent qu’ils n’avaient lancé qu’un marketing merdique , qu’ils ne s’attendaient pas à un discours dans lequel le mal est l’espèce humaine et dans l’ultime utopie dont l’Humanité n’existe même pas pour se reproduire et se perpétuer . Maintenant, ils découvrent que le discours apocalyptique et la chasse aux sorcières puritaine sont trop similaires pour être ignorés . Et ils commencent à être choqués par des expressions comme « dictature climatique » qu’ils ont eux-mêmes créées et répétées pendant des années avec un geste impassible dans le cadre de la campagne Green Deal carburant.

Ni l’un ni l’autre ne peuvent voir ou avouer le fondement matériel de l’impuissance politique qu’ils affichent : ce n’est pas l’espèce humaine qui cause le changement climatique, mais le capitalisme et ses classes dirigeantes. La menace immédiate et constante pour la survie de l’espèce n’est pas le changement climatique mais un système de plus en plus antagoniste à la vie humaine qui est désormais définitivement orienté vers le développement de la guerre impérialiste.

QUE VA DEVENIR L’ÉCOLOGIE ?