Bye bye Kiev Hello Côte d’Azur (PDF)

Comaguer 497 – 28 novembre 2022 – Bye bye Kiev Hello Côte d'Azur

Version PDF : Comaguer497

Bulletin Comaguer n° 497

28 Novembre 2022

Bye bye Kiev, bonjour la Côte d’Azur: Alors que les Occidentaux envoient de l’aide, voici comment les élites corrompues d’Ukraine profitent du conflit.

Par Olga Sukharevskaya, Publié sur RT, 24 nov. 2022

Depuis des années, et particulièrement depuis le début de l’offensive militaire russe en Ukraine, les États-Unis, l’Union européenne – et leurs alliés – ont fourni à Kiev une aide d’un montant de 126 milliards de dollars, un chiffre presque égal au PIB total du pays, mais Olga Sukharevskaya rapporte que des fonctionnaires et des oligarques ont détourné une grande partie du soutien financier envoyé à Kiev. En outre, des millions d’Ukrainiens ont trouvé refuge dans l’UE où ils ont reçu un logement, de la nourriture, des permis de travail et un soutien affectif. L’ampleur de l’aide est énorme, même selon les normes occidentales. Si l’on considère que l’Union européenne a financé Kiev alors qu’elle était elle-même confrontée à une crise économique et énergétique, cette aide est peut-être particulièrement notable.

Kiev fonde ses interminables demandes de financement sur l’effondrement de son économie, dû à la guerre, et sur la nécessité de « résister à l’agression russe ». Mais l’aide arrive-t-elle à destination ?

Le bataillon de Monaco

Alors que l’Ukraine a connu une mobilisation générale touchant tous les hommes de moins de 60 ans, de nombreux hauts fonctionnaires, politiciens, hommes d’affaires et oligarques, anciens et actuels, se sont mis en sécurité à l’étranger – principalement dans l’UE.

La fuite massive des élites ukrainiennes a commencé avant même le conflit armé. Le 14 février 2022, 37 députés de la faction parlementaire du président ukrainien “Serviteur du peuple” ont soudainement “disparu”. Si les députés n’avaient pas été interdits de quitter le pays dès le lendemain, d’autres les auraient certainement rejoints. Pendant ce temps, les anciens fonctionnaires et les oligarques ont bénéficié d’une plus grande liberté de mouvement. Selon le journal italien La Repubblica, 20 jets d’affaires ont décollé de l’aéroport Boryspol de Kiev le 14 également.

Les magnats étaient en tête de file. L’entrepreneur et député Vadim Novinsky, les hommes d’affaires Vasily Khmelnitsky et Vadim Stolar, Vadim Nesterenko et Andrey Stavnitzer ont tous quitté le pays sur des vols charter. Le politicien millionnaire Igor Abramovitch a réservé un vol privé pour l’Autriche pour 50 personnes, avec à son bord des parents, des partenaires commerciaux et des membres de son parti. Des oligarques ont quitté Kiev pour Nice, Munich, Vienne, Chypre et d’autres destinations européennes. Un autre groupe d’hommes d’affaires a décollé d’Odessa à bord d’avions privés. Le propriétaire de la Vostok Bank est parti pour Israël, tandis que le chef du groupe Transship s’est envolé pour Limassol. Un ancien gouverneur de la région d’Odessa, Vladimir Nemirovsky de Stalkanat, a également quitté le pays.

Au cours de l’été et au début de l’automne 2022, l’ “Ukrainska Pravda” a préparé plusieurs documentaires d’investigation sur des milliardaires et des fonctionnaires ukrainiens en état de servir, repérés en train de passer des vacances sur la Côte d’Azur pendant la guerre. Un film au titre ironique “Le bataillon de Monaco” montre des oligarques ukrainiens se reposant dans leurs villas, leurs chateaux et sur des yachts. Dans la première partie, on voit l’homme d’affaires Konstantin Zhevago, qui figure sur la liste des personnes recherchées par Interpol, se détendre sur son yacht privé d’une valeur de 70 millions de dollars. Le yacht orne le rivage de la Côte d’Azur tandis que la famille de Zhevago débarque. On peut voir l’entrepreneur de Kharkov Alexander Yaroslavsky, qui a promis de vendre son yacht et de transférer les fonds vers la restauration de Kharkov, naviguer à côté.

Les journalistes de l’“Ukrainska Pravda” ont également pu apercevoir en France les frères Surkis qui louent actuellement des appartements pour 2 millions d’euros par an. Pendant ce temps, une Bentley de 300 000 dollars appartenant à l’homme d’affaires ukrainien Vadim Ermolaev a été repérée près du casino de Monaco, et Eduard Kohan, le cofondateur d’Euroenergotrade, a été vu dans l’un des hôtels chics de Monte-Carlo.

Une colonie entière d’oligarques ukrainiens a apparemment élu domicile dans la commune française d’élite du Cap-Ferrat (2). Le promoteur foncier Vadim Solar, les oligarques Dmitry Firtash, Vitaly Khomutynnik et Sergey Lovochkin sont parmi ceux qui profitent de la grande vie en pleine guerre. La villa du Cap-Ferrat ayant appartenu au roi Léopold II de Belgique a été achetée par le plus riche oligarque ukrainien, Rinat Akhmetov. Ses voisins sont Alexander Davtyan, président du groupe d’investissement DAD LLC, et Vladislav Gelzin, ancien député du conseil régional de Donetsk.

Comme le soulignent à plusieurs reprises les créateurs du film, les députés et les hommes d’affaires des factions parlementaires “pro-russes” ont quitté le pays pendant la guerre. Pourtant, de nombreux partisans actifs du gouvernement actuel préfèrent également défendre leur patrie depuis l’étranger.

L’”Ukrainska Pravda » a réussi à interviewer Andrei Kholodov, un député de la faction “Serviteur du peuple” de Vladimir Zelensky, depuis sa résidence actuelle à Vienne. La capitale autrichienne a également été choisie par le nationaliste Nikita Poturaev et Sergei Melnichuk, un ancien chef du bataillon Aïdar connu pour des crimes de guerre signalés par Amnesty International. L’ancien chef de la Cour constitutionnelle d’Ukraine, Alexander Tupitsky, 59 ans, et l’ex-procureur général d’Ukraine Ruslan Ryaboshapka, 45 ans, ont également préféré les « tranchées » étrangères.

Les membres du Parlement ukrainien ne sont pas pressés d’adopter des lois d’importance vitale pour le pays en temps de guerre. Selon la chaîne Telegram “Volyn News”, au 11 mars 2022, plus de 20 députés avaient déménagé à l’étranger pour des raisons non précisées. Le choix est vaste : Grande-Bretagne, Pologne, Qatar, Espagne, France, Autriche, Roumanie, Hongrie, EAU, Moldavie, Israël, etc. En mars, le bureau du procureur général d’Ukraine a lancé une enquête sur les actions de six parlementaires restés à l’étranger.

Apparemment, ni la guerre ni les sanctions ne peuvent mettre les législateurs ukrainiens au travail. Seuls 99 députés sur 450 ont assisté à la session du Parlement le 20 juillet. Sans doute distraits par l’été, la Côte d’Azur, les Maldives, les yachts… Quant à la défense de l’Ukraine elle-même, il suffit de la laisser aux volontaires étrangers, disent-ils.

Où va toute l’aide militaire et humanitaire ?

Certains bienfaiteurs occidentaux ont récemment remarqué que la majeure partie de l’aide militaire et humanitaire ne parvient jamais ni à l’armée ukrainienne ni aux citoyens ordinaires.

Dans un documentaire original, CBS a rapporté qu’environ 70 % de l’aide militaire ne parvient pas aux bénéficiaires prévus et que les pays donateurs sont souvent incapables de contrôler l’utilisation qui en est faite. Selon les créateurs du reportage, une partie des armes est vendue sur le marché noir. Comme l’a déclaré Andy Milburn, vétéran du Corps des Marines des États-Unis, « je peux vous dire sans hésiter que sur les unités de première ligne, ce matériel n’arrive pas. Des Drones, des couteaux à cran d’arrêt, des IFAKs(3). Il n’y en a pas. Pas plus que de gilets pare-balles, de casques, et tout ce qui s’en suit. »

The Grayzone écrit que les armes et l’aide humanitaire fournies par l’Occident à l’armée ukrainienne sont volées en cours de route et n’arrivent jamais aux soldats. Dans le même temps, les députés ukrainiens se sont récemment octroyés une augmentation de salaire de 70 %. L’auteur de l’article affirme que des milliards de dollars provenant des États-Unis et de l’UE ont été détournés.

Un soldat ukrainien nommé Ivan a expliqué aux journalistes que les fonds occidentaux ne parvenaient jamais au front : « Imaginez que vous disiez à un soldat américain que nous utilisons nos voitures personnelles à la guerre, et que nous sommes également responsables du paiement des réparations et du carburant. Nous achetons nos propres gilets pare-balles et casques. Nous n’avons pas d’outils d’observation ou de caméras, les soldats doivent donc sortir la tête pour voir ce qui arrive, ce qui signifie qu’à tout moment, une roquette ou un char peut leur arracher la tête. »

Samantha Morris, un médecin américain, a attiré l’attention sur le vol de fournitures médicales et la corruption générale : « Le médecin en chef de la base militaire de Sumy a commandé des fournitures médicales à l’armée et pour l’armée à différents moments, et il a vu 15 camions de fournitures disparaître complètement », a-t-elle déclaré. Les médecins ne pouvaient même pas organiser des cours pour les assistants médicaux jusqu’à ce qu’un ami du gouverneur de la région de Sumy intervienne.

CNN a parlé à un colonel américain à la retraite qui a déclaré que les troupes ukrainiennes manquent de matériel. Les armes légères, les équipements médicaux, les hôpitaux de campagne et bien d’autres choses encore sont sous le contrôle d’organisations privées, plus soucieuses de voler de l’argent que de sauver la vie de leurs compatriotes.

Comme l’a souligné Stephen Myers, ancien membre du Comité consultatif sur la politique économique internationale du Département d’État américain, « il n’y a pas grand-chose qui puisse empêcher un commandant de terrain de détourner une partie du matériel vers des acheteurs, alias les Russes, les Chinois, les Iraniens ou qui que ce soit, tout en prétendant que le matériel et les armes ont été détruits… »

Des milliers de tonnes d’aide humanitaire sont volées. En septembre, le Bureau national anti-corruption d’Ukraine (NABU) a prouvé que le chef du bureau du président, Andrei Yermak, son adjoint Kirill Tymoshenko, le chef de la faction “Le serviteur du peuple” David Arakhamiya et son ami Vemir Davityan étaient derrière le vol à grande échelle d’aide humanitaire dans la région de Zaporozhye. Les fonctionnaires de Zaporozhye, Starukh, Nekrasova, Sherbina et Kurtev, ne se sont acquittés que superficiellement de la tâche de distribution de l’aide. En six mois, ils ont organisé le vol de 22 conteneurs maritimes, 389 wagons et 220 camions. L’aide humanitaire a été vendue à ATB et Selpo – des supermarchés appartenant respectivement à Gennady Butkevich et Vladimir Kostelman. Bien entendu, Timochenko, Nekrasova et Davityan sont tous devenus des « réfugiés » et ont trouvé asile à Vienne.

Certes, tout le monde n’est pas en fuite. Andrei Yarmolsky, le scandaleux ancien chef adjoint de l’administration régionale de Volyn – accusé d’avoir volé de l’aide humanitaire, fourni des gilets pare-balles défectueux et fait sortir illégalement des hommes du pays – a été promu. Il travaille désormais pour le Conseil national de sécurité et de défense.

Des fournitures médicales sont également volées. Le Telegraph rapporte que « certaines des fournitures données se sont retrouvées par la suite sur les étagères des pharmacies des hôpitaux : leur prix a été fixé et elles ont été mises en vente ». Les agents de santé s’approprient des médicaments, des bandages et des équipements médicaux et les revendent à des patients pour lesquels ils étaient censés être gratuits, précise l’article.

Une histoire similaire a été racontée par le docteur Morris, déjà cité : « J’ai reçu un appel d’une infirmière d’un hôpital militaire de Dnipro. Elle m’a dit que le président de l’hôpital avait volé tous les médicaments contre la douleur pour les revendre, et que les soldats blessés qui y étaient traités n’avaient aucun soulagement de la douleur. Elle nous a supplié de lui remettre en main propre des médicaments contre la douleur. Elle a dit qu’elle les cacherait au président de l’hôpital pour qu’ils parviennent aux soldats. Mais à qui peut-on faire confiance ? La présidente de l’hôpital volait-elle vraiment les médicaments, ou essayait-elle de nous duper en lui donnant des médicaments pour qu’elle les vende ou les utilise ? Qui sait. Tout le monde ment. »

La guerre pour les uns, Gucci pour les autres.

D’énormes flux financiers en provenance des pays occidentaux sont continuellement utilisés par des fonctionnaires ukrainiens corrompus pour leur enrichissement personnel et pour acquérir des biens de luxe.

Dans le cadre d’un système de corruption récemment démantelé, les douanes d’Odessa ont fait passer des chemises, des sacs à dos, des chaussures de sport, des ceintures et d’autres articles de luxe des marques Givenchy, Gucci, Polo, Dolce & Gabbana, Michael Kors, Chanel, Louis Vuitton et Armani sous le couvert d’équipements militaires. Les documents, qui déclarent que la cargaison est « destinée aux besoins des forces armées ukrainiennes », ont été signés par le chef par intérim des douanes d’Odessa, Vitaly Zakolodyazhny. Selon le député Alexander Dubinsky, il s’agit d’un système de vol courant. « Le travail de la douane n’est pas satisfaisant car pendant que certains se battent au front, d’autres gagnent de l’argent sous couvert de leur uniforme de douanier », a déclaré le parlementaire.

Pour prendre un autre exemple, en mai 2022, les pays occidentaux ont supprimé les droits de douane pour l’Ukraine. En une semaine, plus de 14 000 voitures particulières ont été importées dans le pays. Comme l’a commenté le vice-ministre des infrastructures, Mustafa Nayem, « compte tenu du fait que nous sommes un pays en guerre, nos partenaires en Pologne, en Slovaquie et en Roumanie ont été assez surpris par cette modernisation rapide de notre parc automobile. »

Alors qu’ils s’affairent à acquérir des vêtements et des voitures de luxe, les voleurs prennent également soin de retirer des capitaux de l’Ukraine.

Selon le Bureau de la sécurité économique de l’Ukraine, il manque au budget de l’Ukraine 4,5 milliards d’UAH (1) de taxes provenant des négociants en produits agricoles : « En août-septembre 2022, près de 12 millions de tonnes de cultures céréalières et d’huile, estimées à 137 milliards d’UAH, ont été exportées par le territoire douanier de l’Ukraine. Sur ce total, près de 4 millions de tonnes ont été exportées par de fausses sociétés n’existant que sur le papier. » De plus, « la plupart des sociétés non résidentes vers lesquelles les céréales sont exportées sont à haut risque et impliquées dans des enquêtes criminelles. » S’agit-il de l' »accord sur les céréales » que la communauté mondiale acclame activement ? Il semble que les fraudeurs ukrainiens corrompent non seulement leur propre pays, mais aussi des États étrangers. Et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.

Lorsque les frères Surkis ont quitté l’Ukraine, ils ont emporté 17 millions de dollars avec eux. Mais ce n’est qu’une broutille comparé aux « héros de l’Euromaïdan ». Selon l’ancien député du peuple ukrainien Oleg Tsarev, après le déclenchement des hostilités, des politiciens ukrainiens de premier plan ont envoyé à la fois leurs capitaux et leurs familles à l’étranger.

Il mentionne que les parents et les proches du président Vladimir Zelensky et de son épouse ont tous quitté le pays. Le prédécesseur de Zelensky, l’ancien président Petr Porochenko, a transféré non seulement ses enfants, mais aussi près d’un milliard de dollars américains en espèces au Royaume-Uni.

Il en va de même pour d’autres hauts responsables ukrainiens : l’ancien ministre de l’intérieur Arsen Avakov, le chef du cabinet du président Andriy Yermak, le deuxième président de l’Ukraine Leonid Kuchma, l’ancien premier ministre de l’Ukraine Arseniy Yatsenyuk et bien d’autres ont tous fait sortir du pays leur famille et leur fortune, estimée à environ un milliard de dollars. Et c’est sans compter les nombreux oligarques affiliés à des partis politiques.

Les escrocs de moindre envergure peuvent également « rejoindre individuellement l’UE ». Un système de pots-de-vin permet aux hommes d’âge militaire de quitter le pays. Selon Izvestia, les frais se situent actuellement entre 8 000 et 10 000 dollars. Les médias ukrainiens rapportent également activement que des personnes paient pour passer la frontière.

La sympathie des Occidentaux envers un pays en guerre est compréhensible. Mais alors que certains pays font tout leur possible pour aider l’Ukraine – même s’ils sont eux-mêmes confrontés à une crise économique -, des fonctionnaires ukrainiens corrompus utilisent les fonds pour amasser des fortunes personnelles et mener la grande vie dans des stations balnéaires huppées. Et tout cela aux frais des contribuables occidentaux.

En 2015, Arseniy Yatsenyuk, en quittant le poste de Premier ministre de l’Ukraine, a ouvertement déclaré qu’il était devenu milliardaire. Il reste à voir combien de nouveaux magnats super riches ukrainiens – nourris par l’aide militaire étrangère – apparaîtront en Occident d’ici la fin du conflit.

Olga Sukharevskaya est une ancienne diplomate ukrainienne.

(traduction deepl revue par Comaguer)

Les commentaires sont superflus

(1) Cours Euro / Hryvnia Ukrainien (EUR/UAH) 38,8328 ₴

Dernière mise à jour de la cotation le 28/11/2022

(2) Les prix du m2 pour une villa sur le territoire de la commune de Saint Jean Cap Ferrat s’étagent selon Wikipedia entre 40 000€ et 66 000€

(3) Les IFAKs sont des trousses de secours individuelles. Du modèle pour randonneur au modèle pour combattant les prix s’étagent entre 50€ et 300€.

