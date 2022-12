SANTÉ OUBLIÉE

Si vous connaissez des gens qui travaillent dans les hôpitaux, ou dan le domaine de la santé, demandez leurs quelles sont les conditions de travail en ce moment. Et, assoyez-vous, car vous allez en avoir pour au moins une heure à écouter les griefs de ces personnes épuisées.

Legault a engagé des directeurs zélés qui ont comme directives de harceler le personnel juste qu’à épuisement, dans tous les départements, des tueurs à gages ! Et, par enchantement, les syndicats sont devenus inadéquats, pour ne pas dire… inutiles. La situation devient de plus en plus critique. Même que s’ils tombent malade, on leur ordonne de rentrer au travaille pareil.

C’est ça le plan mesquin de Legault depuis qu’il est en politique. C’est de démolir notre système public de santé et de le DONNER au privé. Et comme vous avez vu aux dernières élections, les Québécois son près à suivre Legault juste qu’à l’abattoir. Comme pendant la pandémie.

Alors, ces gens n’ont plus aucun moyen de défense. On leur prescrit des pilules de plus en plus fortes à ces gens qui ont survécus à cette pandémie dévastatrice, psychologiquement. Maintenant, on les démolies dans leur tête en plus de leur corps. Quel remercîment!

Legault est là pour programmer la population, introduire le numérique qui coupe des emplois, élimine la classe moyenne, augmente le stress et convint la population à être plus docile. Changer votre chaise berçante par un lazy-boy… branché!

Bonne chance!

John Mallette

Le poète Prolétaire