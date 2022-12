Un travail mal partagé

OLIVIER CABANEL — Jadis et autrefois,, l’Insee avait publié un rapport dans une indifférence quasi générale.

Dommage, car il nous apprenait des choses étonnantes.

21,5 millions de Français sont inactifs (dont 9 millions d’hommes), soit près de la moitié sur la population française âgée de plus de 15 ans (49,4 millions).

C’est l’un des pourcentages les plus important d’Europe. http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1206

Bien sûr, par d’habiles calculs, le gouvernement s’entête à nous convaincre que ça va mieux, que le chômage est stabilisé.

Il n’en est rien.

Dans ces 21,5 millions d’inactifs, il y a bien sûr des femmes ou des hommes au foyer, qui ont une activité, mais le nombre de réels inactifs Français est bien plus important que celui des Européens (en moyenne), d’après l’Insee.

En effet, il y a réellement 2,2 millions de Françaises et de Français qui ne travaillent pas, au sens défini par le Bureau international du travail.

Dans ces 2,2 millions, une partie n’a pas d’emploi, une autre n’en recherche pas ou n’est pas disponible pour en occuper un.

A cela, il faut ajouter ceux qui ont un emploi à mi-temps et qui n’entrent pas dans les chiffres du chômage, même si leur travail ne leur donne pas les moyens de subsister.

3 millions de travailleurs occupent un emploi précaire et près de 20 millions occupent un emploi à durée indeterminée.

Les emplois protégés ne représentent que le tiers des emplois salariés (6,5 millions).

Voilà le tableau réel de la France.

Bien sûr, les agriculteurs travaillent 59 heures par semaine, les artisans, commerçants, chefs d’entreprise 55 heures et les cadres 44 heures.

Mais 41 % des jeunes qui ont un emploi partiel souhaiteraient travailler plus.

Il y a donc bien une fracture importante :

Une France qui travaille beaucoup et une France qui voudrait travailler plus.

Si l’on compare au reste de l’Europe, il n’y a pas de quoi être fiers.

Si le taux d’emploi des Français de 15 à 64 ans était le même que celui des Danois (77,4), des Néerlandais (74,3), des Suédois (73,1) ou même des Anglais (71,5), 10 % supplémentaires de Français seraient au travail, ce qui représente plus de 3 millions de travailleurs.

De quoi régler le problème du chômage !

Il ne s’agit dont pas de travailler plus pour gagner plus, mais surtout de ne pas faire travailler plus ceux qui travaillent trop et de donner du travail à plus de Français.

Ce qui rend obsolète la question des 35 heures.

Comme chacun sait la croissance d’un pays dépend du nombre d’habitants qui ont les moyens de consommer.

En d’autres termes, si notre croissance est en panne, c’est que les Français n’en ont plus les moyens.

Bien sûr, à cela vient s’ajouter le prix de l’énergie qui ne cessera de monter, comme l’a démontré dans un documentaire passionnant un groupe d’experts : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1206

Que ce soit le pétrole, dont il reste bien sûr des poches exploitables, mais à grande profondeur, donc de plus en plus cher à exploiter,

Ou le nucléaire, qui n’assure pas notre indépendance énergétique, puisque nous achetons la plus grande part d’uranium en Afrique, la France aurait dû depuis longtemps se tourner vers d’autres énergies, moins polluantes.

Ce nucléaire est sur la sellette depuis l’accumulation des accidents de cet été, les dépassements financiers pharaoniques des deux EPR, les défauts de constructions, les centrales sur le déclin que l’on rafistole comme on peut.

Merci à l’Insee de nous avoir ouvert les yeux et dommage que le gouvernement n’en tienne pas compte.

Car comme disait un vieil ami africain :

« Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens ».