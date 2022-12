MàJ du 6 septembre 2021

SOMMAIRE

I – Manifeste pour la Société des Sociétés, Page 4

II – État, société, guerre et violence, résolution de l’aporie d’anthropologie politique, Page 59

MàJ du 12 septembre 2019

Société, Pouvoir, État & Violence ;

Résoudre l’aporie anthropologique politique de Pierre Clastres

Ou comment lâcher prise des antagonismes induits pour une société des sociétés par Résistance 71 – Version PDF N° 110 de 37 pages

Résoudre l’aporie de Pierre Clastres par Résistance 71, août 2019 (Version PDF de Jo Busta Lally, septembre 2019)

Introduit par ce billet de blog ► Solution anthropologique pour une Société des sociétés, par Résistance 71 en version PDF gratuite

Résistance71 m’a confiée la mise en page PDF de leur Manifeste Politique ;

MàJ de Mai 2018 ► Et m’a demandée d’inscrire la précision suivante, suite aux discussions et échanges permanents, en bas de page 11 sur la définition de la propriété privée ► pris dans ce manifeste dans son sens lucratif et d’exploiteur et à ne pas confondre avec la possession – Et j’en ai profité pour compléter la bibliographie avec les PDFs que j’ai réalisés depuis ;

MANIFESTE POUR LA SOCIÉTÉ DES SOCIÉTÉS version modifiée

VERSION PDF de 66 pages

Qu’il publie ce 15 octobre 2017

Et c’est avec un immense plaisir que j’ai reçu en cadeau d’être leur première lectrice.

Et de bout en bout, sans hésiter, je puis dire qu’ils ont réussis à remonter jusqu’à nos origines en s’appuyant sur les travaux de recherche de nombreux anthropologues pour permettre à tout lecteur de faire de même, et aller et venir autant que nécessaire pour comprendre et corriger les erreurs du passé.

Fruit de 10 ans de recherches, de lectures, d’analyses et de traductions, ils nous permettent, par cette synthèse lumineuse, limpide et éclairante, de toucher du doigt l’Unicité de l’Universalité.

Après lecture de leur Manifeste Politique tout ce qui était diffus, sous-jacent mais encore confus, devient clair et notre champ de vision politique si large, si net et si précis, que comme une évidence ce qui nous séparait et nous divisait hier encore se dissout de lui-même sous la puissance des mots et des idées qu’ils véhiculent pour littéralement nous transpercer.

Ainsi nous sommes capables de cracker les derniers codes et faire péter les derniers verrous pour enfin vaincre cette foutue inertie de départ, impulser la poussée primordiale non-violente et ainsi enclencher la mécanique d’un nouveau paradigme et en lien avec les peuples autochtones de tous les continents afin qu’ensemble, nous œuvrions pour notre émancipation finale et définitive.

Comme me l’avait rappelée également Thahoketoteh avec ce message qui traduit cette interconnection : With unity of mind comes great strength and with that power we will attain the peace. Unity, Strength, Peace

L’unité de l’esprit revêt une grande force et avec cette puissance, nous atteindrons la Paix. Unité, Force, Paix !

Et démontre surtout combien nous sommes tous inter-reliés pour peu que nous ouvrions notre esprit comme notre cœur.



Et que tous, instinctivement, nous tendons vers le même objectif, soit de connecter les énergies et les électrons libres pour donner l’exemple d’associations toutes aussi libres par delà l’espace et le temps…

Je complète l’importante bibliographie du Manifeste Pour la Société des Sociétés avec ces 2 PDF plus particulièrement que nous considérons comme des Manifestes politiques fondateurs et majeurs à lire et à étudier à l’aune de ce que vous aurez reçu et ressenti après la lecture du Manifeste de R71, car ;

Comme le disait Léon Tolstoï ;

Chacun rêve de changer L’HUMANITÉ

Mais personne ne pense à se changer LUI-MÊME…

Pour ma part, je pense qu’après la lecture de ce Manifeste Politique, nous serons prêts à changer L’HUMANITÉ puisque nous aurons changé de nous-mêmes, et parfois de manière infime, notre regard sur nous et le monde…

MANIFESTES POLITIQUES FONDATEURS ;

… parce qu’il n’y a pas de solutions au sein du système ! qu’il n’y en a jamais eu et n’y en aura jamais ! Boycott du vote qui n’est que la validation pseudo-citoyenne du consensus du statu quo oligarchique. Notre rapport à l’État est un rapport de soumission inutile. Changeons notre attitude ! Union pour une résurgence de la nature sociale profonde et universelle humaine, celle de la société des sociétés…

Vous pouvez retrouver ces PDF et tous les autres pour compléter cette lecture dans la page de mon blog dédiée ► LES PDF RÉALISÉS DE JBL1960

JBL1960

NOTA BENE ; Précisions par Résistance71

Toute reproduction totale ou partielle du présent manifeste est autorisée pourvu que ce soit à des fins informatives, éducatives, non lucratives et que la source et auteurs soient dûment cités. La mise en page PDF a été faite par Jo de JBL1960 que nous remercions grandement pour ses efforts et sa patience.

Pour toute traduction, merci de nous contacter.

MàJ DU 11 MARS 2018

Changement radical de paradigme politique: Notion de complémentarité entre théorie et pratique

Résistance 71 | 11 mars 2018

Certains lecteurs de notre « Manifeste pour la Société des Sociétés », de plus en plus nombreux du reste, nous ont demandé si nous comptions en écrire une suite pratique, une sorte de descriptif de ce que serait cette société des sociétés que nous envisageons. Nous y avions pensé de notre côté et ce fut et est toujours l’objet d’un débat intense entre les partisans d’en écrire une suite à caractère pratique tentant d’en cerner au mieux les caractéristiques et ceux qui, comme l’auteur de ces lignes, pensent qu’il est sinon impossible du moins non souhaitable de le faire sans passer pour des sortes de gourous voulant imposer un « modèle » ou un « système » de remplacement politique et par dérive économique aux turpitudes organisationnelles criminelles et obsolètes courantes.

En tant que collectif, nous n’avons absolument aucune velléité de constituer dans l’esprit de certains une sorte « d’avant-garde » dont on sait historiquement où elle mène quasi inéluctablement. Nous pensons qu’il appartiendra au peuple émancipé et librement associé de déterminer le mode de fonctionnement de la société en rapport aux circonstances expérimentées par chaque communauté associée.

Nous continuons de réfléchir à la question, mais il est peu probable que nous nous lancions dans l’aventure. Cependant nous avons déjà lu plusieurs textes s’attachant à l’affaire de l’organisation d’une telle société sans état et certains travaux de recherches et de compte-rendu d’expériences de terrain ayant déjà eu lieu. Il y a par exemple les compte-rendus faits par George Orwell, Gaston Leval ou Diego Abad de Santillan concernant la révolution espagnole de 1936. Ces textes donnent de bonnes idées mais demeurent très spécifiques quant à l’expérience et ses données spatio-temporelles.

Nous vous présentons ici aujourd’hui deux textes très intéressants à notre sens concernant l’aspect pratique d’une société sans état, sans pouvoir coercitif et sans argent. Ils sont présentés ci-dessous en version PDF (réalisée par Jo de JBL1960) et dans l’ordre chronologique de leur parution, à savoir « Un monde sans argent » (1975-76) et « Manifeste contre le travail » (1999), deux textes également écrits par des collectifs.

Il est intéressant de lire et d’assimiler ces deux textes en parallèle et en complément de notre « Manifeste de la société des sociétés » (2017). Il est intéressant aussi de noter que les auteurs, collectifs de ces trois documents proviennent d’expériences politiques différentes, mais que loin de s’antagoniser, leurs analyses se rejoignent et se complètent parce que semble t’il tous touchent à des notions universelles à la société humaine, notions de coopération, d’association libre, d’égalité, de pouvoir non-coercitif, qui sont propres au fondement même de la société humaine et qu’il devient urgent de (re)découvrir…

Nous invitons les lecteurs à lire, à réfléchir, à commenter et à discuter dans le temps sur ces trois documents décidément menant vers un changement radical de paradigme politique pour le bien commun de toutes et tous. Nous allons créer une page spéciale pour ce faire en collaboration avec le blog des 7 du Québec et son éditeur Robert Bibeau, qui a republié récemment l’essai du « Monde sans argent ».

Sans plus attendre, voici ces textes que nous partageons dans un but éducatif et de discussion :

UN MONDE SANS ARGENT, version PDF de 125 pages, par Yann-Ber Tillenon

MANIFESTE CONTRE LE TRAVAIL, version PDF de 35 pages, par Krisis, 1999

Mis à Jour en mai 2018

