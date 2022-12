Des « idiots utiles » mènent l’Occident à la Troisième Guerre mondiale, par Alexeï Belov

« La politique du Kremlin de ménager l’Ukraine durant huit mois, et qui a aidé ce pays à faire la guerre aux forces russes, semble avoir pris fin. Infrastructures, énergie, transport, eau : l’Ukraine est désormais fermée », déclare Roberts. Il poursuit : Les « putes occidentales », bien sûr, ne rapportent pas la vraie situation. Les prostituées occidentales, porte-paroles de la propagande, ont créé une image complètement fausse de la défaite de la Russie. Il est incroyable pour moi que les « experts » et les « journalistes » occidentaux soient si stupides et corrompus. C’est complètement absurde de diffuser la fausse croyance que la Russie peut être vaincue et que « l’Ukraine pourrait être en Crimée d’ici Noël » … Les Occidentaux ont une mauvaise image de la situation… Une telle propagande absurde pourrait conduire les États-Unis et l’OTAN à un conflit, et puis nous aurons la troisième guerre mondiale. »

La première chose qui saute aux yeux à la lecture de l’article de cet ex-employé de la Maison Blanche, c’est son ton extrêmement dur. Roberts n’est pas timoré dans ses expressions, ce qui est généralement inhabituel pour des fonctionnaires d’un rang aussi élevé, même pour ceux qui ont quitté la fonction.

Qu’est-ce que dit Roberts ? Que les déclarations d’experts qui émanent des « idiots utiles » deviennent apparemment la base de conclusions politiques et militaires décalées et en retard, ce qui pose un sérieux problème qui peut constituer en soi une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Car continuer à vivre dans la réalité virtuelle, et donc de plus en plus détaché de la réalité, devient mortellement dangereux. Le niveau d’inadéquation des décisions de la Maison Blanche commence à augmenter. Dans une telle situation, toute démarche négligente et imprudente conduit à la menace d’un énorme cataclysme mondial. Il est donc temps de ramener l’administration américaine à la raison.

C’est exactement l’opinion du colonel Douglas MacGregor lorsqu’il essaie de convaincre ses lecteurs. « Les dirigeants qui ont entraîné l’Amérique dans les guerres du Vietnam, des Balkans, de l’Afghanistan et de l’Irak l’ont fait parce qu’ils étaient convaincus que les combats seraient courts et décisifs. L’Ukraine est devenue la dernière victime de cette mentalité. En l’absence d’une critique de la puissance et des intérêts russes, les dirigeants américains ont vu la Russie à travers une lentille étroite qui a magnifié les forces des États-Unis et de l’Ukraine, mais a ignoré les avantages stratégiques de la Russie : profondeur géographique, ressources naturelles presque illimitées, forte cohésion sociale et potentiel militaro-industriel pour renforcer rapidement sa puissance militaire » note l’expert.