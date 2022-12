Voici ce que nous venons d’apprendre au sujet du COVID et des « vaccins » à ARNm

1. La Cour Suprême des États-Unis : ‘Les vaccins Covid ne sont pas des vaccins‘

https://www.foxnews.com/us/new-york-supreme-court-reinstates-all-employees-fired-beingunvaccinated-orders-backpay

Presque personne n’a remarqué que Robert F. Kennedy Jr. a gagné son procès contre tous les

lobbies pharmaceutiques. Les vaccins Covid ne sont pas des vaccins. Dans son jugement, la Cour

suprême confirme que les dommages causés par les thérapies géniques à ARNm Covid sont

irréparables. La Cour suprême étant la plus haute juridiction des États-Unis, il n’y a plus d’appel et

les possibilités de recours sont épuisées. Robert F. Kennedy a souligné dans une première

déclaration qu’il s’agissait d’un succès qui n’a été possible que grâce à la collaboration

internationale d’un grand nombre d’avocats et de scientifiques.

Bien sûr, ce jugement ouvre quelque chose au niveau international, et c’est justement ici, en Suisse,

que ce jugement devrait faire des vagues, car la Suisse a ici une position particulière grâce à sa

Constitution fédérale. D’une part, le Code de Nuremberg est inscrit dans la Constitution à

l’article 118b, et l’utilisation abusive du génie génétique sur l’homme est interdite en Suisse,

conformément à l’article 119 de la Constitution fédérale. Ceci est complété par l’article 230bis du

code pénal, … Les auteurs risquent ainsi jusqu’à 10 ans de prison.

Mais ce jugement devrait aussi attirer l’attention du reste du monde, car le Code de Nuremberg a

une validité internationale et figure également à l’article 7 du Pacte international relatif aux

droits civils et politiques. En cas d’accusations pénales, la déclaration doit faire référence au

scandale de la thalidomide afin de donner un poids particulier à l’importance de cette accusation.

La politique s’apprête donc à vivre un automne chaud. Il faut également savoir que l’avocat

allemand Dr. Rainer Fuellmich et plus de 100 autres avocats allemands ont participé à ces procès.

Cette décision a été prise le 25 Octobre 2022, mais aucun média n’en parle en Europe.

2. Des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud).

C’est la Centrafrique qui a été choisie par les BRICS pour abriter leur siège en Afrique Centrale.

Le mémorandum sur l’installation du siège des BRICS en République Centrafricaine, a été signé

après une rencontre à Bangui, lundi 21 novembre, entre le Président centrafricain Faustin

Archange Touadera et une délégation des BRICS conduite par la présidente de leur Alliance

internationale des projets stratégiques Larissa Zelentsova.

»Le siège des BRICS pour l’Afrique centrale sera basé à Bangui, et un programme

d’investissement sera mis en place entre l’organisation des BRICS et la République

Centrafricaine », a-t-elle déclaré. La présidence centrafricaine a également confirmé cette

information à travers un communiqué. Le communiqué a également fait savoir que la rencontre

avait pour objectif de créer un cadre de collaboration entre les BRICS et la RCA sur le plan

économique, social et financier.

»Le point central, c’est de faire de Bangui la capitale des BRICS pour toute l’Afrique centrale.

L’autre point clé est de faire un programme d’investissements et de coopération avec les BRICS.

À cet effet, il nous faut donner un contenu en matière de développement. Ce programme sera

proposé par la partie centrafricaine. Ainsi, un accord sera signé entre la RCA et les BRICS », a

relevé Ahoua Don Mello, représentant des BRICS pour l’Afrique.

La décision de recourir aux banques des pays des BRICS pour financer des projets

d’investissements en RCA a été prise à l’issue des échanges. »Les premiers projets du pays qui

bénéficieront de financements par les BRICS seront liés au secteur de l’énergie. Cependant nous

investirons également dans d’autres secteurs, selon les projets proposés par le gouvernement

centrafricain », a signalé Larissa Zelentsova. Les projets prioritaires doivent être définis au cours

de séances de travail avec le gouvernement.

3. Toujours des BRICS

Liste de plusieurs autres Organisations liées aux BRICS et déjà mises en place, telles que :

– OCS : Organisation de Coopération de Shanghai

– CICA : Conférence sur l’interaction et les mesures de confiance en Asie

– UEE : Union Économique Eurasiatique

– BRICS+ : Coalition internationale rassemblant les grands pays émergents

– OTSC : Organisation du Traité de Sécurité Collective

– OPEP : Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole

– OPEP+ : Organisation des 13 membres de l’OPEP (Arabie Saoudite) et de 10 autres (Russie)

– Acteurs musulmans : collaborant avec la Russie et les autres

– ANASE : Association des Nations du Sud-Est Asiatique

4. La ‘Belt and Road’ Initiative

Les nouvelles Routes de la Soie sont déjà très développées sur et autour du continent asiatique.

Elles s’étendent peu à peu sur le continent africain, et vont commencer à le faire en Amérique latine

5. D’autres projets des BRICS

– Créer une nouvelle monnaie adossée à l’or, à l’argent et aux matières premières et énergétiques

– Créer une nouvelle Banque (L’UEE accélère la conception d’un système de paiement commun),

une nouvelle Organisation des Nations Souveraines (ONS), en lieu et place de l’ONU, une

nouvelle OMS et une nouvelle CPI (Cour Pénale Internationale).

– Développer de manière souveraine toutes les Nations qui leur sont associées

6. Du grand Projet de chercheurs internationaux de disciplines diverses : avocats,

ingénieurs, médecins, physiciens, biologistes, philosophes, géographes, …

Ils envisagent de rédiger un résumé de l’histoire hégémonique depuis plus de 500 ans, et de ses

crimes permanents contre l’Humanité, pour mettre fin à un système génocidaire et négationniste.

Il s’agit, en résumé, de la confrontation – sur notre Terre – entre l’Union de plusieurs civilisations

et la barbarie du l’ultra-libéralisme anglo-saxon, dont certains se croient désignés par le Créateur.

Ces barbares parlent du »Monde », mais il ne s’agit pas du Monde. La Terre n’est en effet qu’une

petite Planète d’un système solaire parmi des centaines de milliards d’autres systèmes stellaires

d’une Galaxie, qui elle-même fait partie des centaines de milliards de galaxies de notre Univers.

Mais pour qui se prennent ces barbares qui veulent réduire puis assouvir le reste de l’Humanité