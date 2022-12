La construction de l’État fasciste à partir de la « dérive totalitaire »

Corruption philosophique et psychologique comme signes avant-coureurs et comme conséquences de la construction en cours de l’État fasciste par le grand capital impérialiste…non seulement en zone dominante occidentale mais aussi en zone émergente orientale et en zone néo-coloniale (Afrique et Amérique latine). Voici comment des intellectuels bourgeois – en résistance – présentent dans une vidéo d’une grande transparence épistémologique – le processus de construction de l’État fasciste en réponse à l’effondrement de l’économie capitaliste « libéral et démocratique » comme le décrit si bien Ysengrimus dans ces pages Êtes-vous encore marxistes? – les 7 du quebec