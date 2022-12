Mesdames, messieurs, chères et chers amis et camarades,

Il y a un mois, à l’occasion de la Conférence internationale des femmes travailleuses, qui a réuni les femmes et des militantes politiques et syndicales de 18 pays (Algérie, Allemagne, Belgique, Bénin, Chili, Colombie, État espagnol, États-Unis, France, Haïti, Hongrie, Italie, Maroc, Mexique, Pakistan, Philippines, Roumanie, Turquie), et répondant positivement à l’appel du Mouvement spontané des femmes afghanes, nous avons constitué le Comité international de défense des femmes afghanes. Ce comité international, comme nos sœurs d’Afghanistan nous l’ont demandé, vise à soutenir ces femmes et ces jeunes filles qui, au péril de leur vie, manifestent pour la réouverture des écoles dont le régime taliban leur a fermé les portes, pour le droit au travail, pour le respect de leurs droits les plus élémentaires. Il vise à lutter contre la répression féroce dont elles sont victimes : assassinats, torture, arrestations et disparitions, dans le silence complice des gouvernements des grandes puissances.

« Pain, travail, liberté ! »

« Pain, travail, liberté ! » demandent-elles. Vous êtes d’ores et déjà des centaines à travers le monde à voir rejoint notre comité, de l’Afrique du Sud à la Grande-Bretagne, de la Turquie à la France : ouvrières, enseignantes, avocates, syndicalistes, écrivaines, artistes, militantes, etc.

Dans ce premier communiqué, nous publions deux documents exceptionnels qui nous arrivent de Kaboul : deux communiqués du Mouvement spontané des femmes afghanes des 18 et 11 novembres et les photos des réunions qu’elles ont tenues ces derniers jours à Kaboul. Vous trouverez également deux premières listes de signataires, de Grande-Bretagne et de France. Rejoignez-nous, faites connaître la cause des femmes afghanes, c’est la cause des femmes et des travailleurs du monde entier !

Pour lire le communiqué en format PDF (français) : Comite_international_Defense_femmes_Afghanes_26-11-22

Pour lire le communiqué en format PDF (anglais) : international_commitee_Afghan Women_29-11-22[20637]

« Les femmes et les jeunes filles veulent du pain,

du travail, la liberté, l’école et l’éducation ! »

Rapport sur la réunion de protestation des femmes afghanes contre les arrestations arbitraires

et les enlèvements de militantes

Le 18 novembre, des centaines de femmes des provinces de Kaboul, Herat, Laghman et Balkh avaient prévu de protester contre l’arrestation et l’enlèvement de femmes par la police et les services de renseignement des talibans, mais ces derniers ne les ont pas autorisées. Elles ont donc été contraintes d’exprimer leurs protestations dans des réunions d’appartement pour faire entendre leur révolte contre l’oppression au peuple afghan et au monde entier. Nous publions ici un résumé du discours de Mme Z. Ozra, la représentante du Mouvement spontané des femmes afghanes lors d’une réunion tenue à Kaboul :

« Chères amies et chères sœurs, Les sœurs réunies ici voulaient organiser aujourd’hui une manifestation dans les rues du douzième district de Kaboul, auquel d’autres sœurs : enseignantes, féministes, militantes des droits des femmes et mères d’élèves, devaient également participer. Malheureusement, les talibans ont une fois de plus traité les femmes avec brutalité. Ils ont réprimé notre manifestation et ne l’ont pas autorisée. De la même manière, certaines sœurs qui ont manifesté dans les villes de Jalalabad, Herat, Mehtarlam Baba et Balkh ont été battues et menacées avec des armes, certaines ont été emprisonnées. Mais je tiens à souligner et à dire aux talibans qu’ils ne pourront pas faire taire nos voix.

Les femmes et les jeunes filles d’Afghanistan veulent du pain, du travail, la liberté, l’école et l’éducation. Nous ne voulons pas être traitées comme des animaux, nous ne pouvons tolérer la violence sexiste et l’apartheid sexuel à l’égard des femmes. Nous sommes déterminées à poursuivre nos protestations et notre lutte sous quelque forme que ce soit. Nous n’avons pas peur des menaces des talibans, de la prison et de la mort. Nous attendons des organisations de défense des droits de l’homme, des défenseurs des droits des femmes et des activistes féministes qu’ils soutiennent les femmes opprimées d’Afghanistan contre le régime misogyne des talibans et qu’ils ne nous laissent pas seules dans cette lutte difficile.

LE PAIN, LE TRAVAIL ET LA LIBERTÉ ! • Libérez toutes les femmes emprisonnées ! • Réouverture immédiate de toutes les écoles de filles ! • Arrêt de la violence contre les femmes ! »

Mouvement spontané des femmes afghanes, 18 novembre 2022, Kaboul, Afghanistan.

Libérez Zarifa Yaqoubi, Farhat Popalzai

et toutes les militantes arrêtées !

Dans la lignée d’une série de menaces, d’arrestations, de tortures et de meurtres de manifestantes à Kaboul et dans d’autres provinces de l’Afghanistan, Farhat Popalzai, membre active du «Mouvement spontané des femmes afghanes», a été arrêtée par les services de renseignement talibans le 8 novembre 2022 à Kaboul. À l’heure qu’il est, nous ne savons rien du sort qui lui a été réservé. Selon un rapport de BBC-Dari, cité par Maryam Naibi, une collègue de Farhat Popalzai, son téléphone est éteint depuis le 8 novembre, 14 heures, et tout lien avec elle est interrompu. Les forces de sécurité des talibans et la police de Kaboul refusent, comme toujours, d’admettre l’arrestation de Mme Popalzai. Mais le fait est que les services de renseignement des talibans cachent les arrestations arbitraires pour empêcher des manifestations nationales et internationales contre le traitement brutal qu’ils infligent aux femmes afghanes.

Ils ne peuvent accepter les luttes politiques civiques et pacifiques des femmes afghanes. Pendant ce temps, des organisations des droits de l’homme ont signalé les arrestations de plusieurs femmes : Mmes Ozra, Parwaneh, Farzia, Safia, Roheena, Asia, Mahtab, Laila, Bibi Shaima, Parvin, Brishna, Tarana, Bibi Lima, Marzia et Shaghofa dans les provinces de Kaboul, Herat, Laghman et Takhar. Selon leurs familles, les militantes féministes et enseignantes mentionnées ont été arrêtées par les talibans et emmenées dans des lieux inconnus en octobre et novembre, parce qu’elles avaient participé à des manifestations de femmes.

Zabihullah Mujahid, le porte-parole des talibans, a prétendu que la lutte et la résistance des manifestantes sont une stratégie téléguidée par des puissances étrangères pour discréditer le gouvernement taliban et il a prévenu qu’il ne sera autorisé aucun mouvement allant à l’encontre des lois islamiques. Il faut rappeler que le 3 novembre, Zarifa Yaqoubi et quatre de ses collègues ont été arrêtées durant une conférence de presse dans l’ouest de Kaboul et que leurs familles n’ont toujours aucune nouvelle d’elles. La Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA) et des organisations pour la défense des droits de l’homme et des droits des femmes, en Afghanistan et dans d’autres pays, demandent la libération immédiate de Zarifa Yaqoubi et de toutes les autres femmes emprisonnées.

En plus des prisons officielles, les talibans ont des prisons privées dans lesquelles ils torturent leurs opposants et les manifestantes, les empêchent d’être en contact avec leurs familles et avec des organisations de défense des droits de l’homme ou d’avoir un avocat.

« Nous vous invitons à exprimer votre solidarité et à vous tenir aux côtés des femmes d’Afghanistan » Le Mouvement spontané des femmes afghanes, en condamnant l’arrestation des manifestantes et le traitement inhumain qui leur est réservé, appelle toutes les organisations pour les droits des femmes et toutes et tous à faire pression sur le régime misogyne des talibans : pour mettre fin aux arrestations et à la torture des manifestantes et pour la libération immédiate de Zarifa Yaqoubi et de ses collègues, de Popalzai et des dizaines d’autres manifestantes dans les prisons des talibans.

Nous vous invitons à exprimer votre solidarité et à vous tenir aux côtés des femmes d’Afghanistan. Les talibans doivent savoir qu’en réprimant, emprisonnant, torturant et tuant des femmes ils n’arriveront pas à réduire au silence la voix de la liberté et de l’égalité des femmes afghanes.

Le Mouvement spontané des femmes afghanes est un mouvement indépendant de femmes en Afghanistan qui, en coordination avec d’autres groupes de femmes afghanes, continue à lutter pour la liberté, les droits civiques et le droit à la vie des femmes afghanes.

Mouvement spontané des femmes afghanes, 11 novembre 2022, Kaboul, Afghanistan

Merci au webmagazine Les7duquebec.net

Merci au webmagazine Les7duquebec.net pour votre soutien régulier et constant au peuple afghan. Si possible, vous pouvez appuyer l’appel et rejoindre le Comité international pour la défense des femmes afghanes. Leur email est (afghanistanwomen2022@gmail.com)

La plupart des femmes du Mouvement spontané des femmes afghanes sont issues de la classe ouvrière et socialiste et se battent maintenant pour leurs droits sous le régime brutal des talibans. Des dizaines d’entre elles ont été tués par les talibans, et de plus, des dizaines d’entre elles sont portés disparus ou en prison. Des centaines d’autres sont exposées à un risque très élevé d’être détenues et torturées par les talibans.

Les femmes afghanes ont besoin de votre soutien et de votre solidarité. Certains d’entre elles ont besoin d’une protection urgente pour survivre. Alors, est-il possible pour vous ou vos amis au Canada d’aider quelques militantes à demander l’asile au Canada ? Le gouvernement canadien a annoncé l’acceptation de plus de 40 000 Afghans au Canada. Soutenir les ressortissants afghans : À propos des programmes spéciaux – Canada.ca

Si vous avez des possibilités d’aider les femmes militantes à obtenir l’asile/immigrer au Canada, veuillez me contacter et je vous fournirai plus d’informations sur la situation des femmes militantes en Afghanistan.

Left Radical of Afghanistan LRA lr_afg@yahoo.com

Rubina JAMIL

Secrétaire générale de la All Pakistan Trade Union Federation

(Pakistan)

Christel KEISER

Secrétaire nationale du Parti ouvrier indépendant Démocratique (France)

Elles ont constitué le Comité international de défense des femmes afghanes

ALGÉRIE : HAFSI Nadia • ALLEMAGNE : ALBERT Lara, membre de Die Linke, syndicaliste IG Metall ; SCHADE Vera, membre de Die Linke • BELGIQUE : AIME Emilie, enseignante ; DARMONT Eléonore, étudiante ; K. Olga, travailleuse sociale • BÉNIN : GNONLONFOUN Liliane, syndicaliste • CHILI : LAPERTE Marcela, Mouvement indépendant pour les droits du peuple (MIDP) • ÉTAT ESPAGNOL : MARTIN Reme, retraitée, militante ouvrière • ÉTATS-UNIS : BACCHUS Natalia, assistante de la présidente du Syndicat des enseignants de Baltimore (Maryland)* ; BROWN Diamonte, présidente du Syndicat des enseignants Baltimore Teachers Union (AFT, AFL-CIO) (Maryland)* ; KHONSARI Niloufar, avocate et militante pour les droits des travailleurs immigrés ; KNOX Lisa, avocate, militante pour les droits des travailleurs immigrés; ROJAS Désirée, présidente de la section de Sacramento du Labor Council for Latin American Advancement (AFL-CIO)* ; SHONE Mya, Socialist Organizer • FRANCE : ADOUE Camille, étudiante, membre de la FJR ; ANANOU Sarah ; ANDERSON Amy ; BAHLOUL Maïa, étudiante, FJR ; CORBEX Pascal, responsable syndical dans l’Action sociale ; DUPUY Martine, secrétaire nationale du POID ; FAUCHEUX Patrice, syndicaliste ; FAURY Stéphanie, responsable du syndicat CGT de l’hôpital de Nemours ; KEISER Christel, secrétaire nationale du POID et responsable de la commission femmes travailleuses ; LISCOËT Catherine, retraitée, membre du bureau national du POID ; MAS Nicole, membre bureau national du POID ; MICHAUD Isabelle, syndicaliste CGT ; RADJAÏ Émilie ; ROUDIL Isabelle, responsable syndicale dans l’Action sociale ; SAUVAGE Jeanne, enseignante-chercheuse ; TEMPEREAU Lucile, jeune travailleuse ; THRONE Stella ; TIZZI Djemilla, syndicaliste • HAÏTI : THELOT Myrlène, Haïti Liberté • HONGRIE : SOMI Judit, militante ouvrière • ITALIE : GRILLI Monica, enseignante, déléguée et responsable syndicale ; PANTELLA Agata, enseignante • MAROC : LAMINE Sakina • MEXIQUE : DIAZ CRUZ Maria de Lourdes, Moviemento Nacional por la transformacion Petrolera ; ORTEGA Marisela, Institut de formation politique de MORENA ; PLUMEDA Liliana Aguilar, Ligue communiste internationaliste ; SUAREZ Lidia, Docteur à l’Université pédagogique nationale • PAKISTAN : JAMIL Rubina, All Pakistan Trade Union Federation • PHILIPPINES : MIRANDA Judy Ann, Parti des travailleurs (PM) • ROUMANIE : CRETAN Marioara, Ligue des travailleurs de Roumanie • TURQUIE : EROL Pinar, membre du Comité exécutif du Parti propre aux travailleurs (IKEP) • CANADA : BIBEAU Robert, Webmagazine Les7duQuebec.net