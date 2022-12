MACRON 1ier… DE CORDÉE… DU MEDEF

Merci à Wolf-Spirit intervenant sur le site LES MOUTONS ENRAGÉS qui nous tire l’œil vers cet excellent Greg Tabibian, que j’ai beaucoup relayé depuis 2 ans ICI-MÊME.

J’SUISPACONTENT TV #109 Francophonie, Morale politique & Retour de Mimolette

Tout est à voir chez Greg, tout ! Ne vous gênez pas pour visionner les derniers épisodes !

▼

Dans cet #109 d’entrée de jeu, Greg met en exergue à 2:50 en quelle estime Macron tient le peuple de France alors qu’il est à Bucarest le 24/08/2017. Et tout est à l’avenant, puisqu’à New-York le 19 septembre dernier, soit il y a pile un mois, et à 3:50, le BabyMacDeRoth affirme qu’il va sortir de l’État de droit… Et ça fait marrer tout le monde, hein ? Bah oui mais l’Amérique célèbre encore le Columbus Day aussi… Oui, le Lundi 9 octobre dernier, pour démontrer au monde qu’elle n’est pas raciste l’Amérique qui a choisi son Klan, a célébré le Jour de la Découverte par Christophe Colomb, le premier meurtrier de masse de toute l’Histoire qui fait rentrer le tueur de Las Vegas au Paddock…

Et bim, le Gérard Collomb qui fait la même… Gérard Collomb, Ministre de l’intérieur donc, le gars qui légitime la loi antiterroriste que les parlementaires ont voté des mains et des pieds et qui nous fait basculer dans la Dictature 3.0 (au moins…) que même le Nicolas le Mauvais y pensait pas kssaserait possible…

Alors le retour de Mimolette, en toute fin de la vidéo est là pour nous rappeler que d’un Bozo à l’autre, c’est toujours le même Circus Politicus qui continue, d’ailleurs vous avez surement noter qu’Oblabla faisait de même ► Source 20 Minutes.

Dans le vocabulaire de Macron, riche se dit « premier de cordée«

et les chômeurs sont « multirécidivistes » ; Emmanuel Macron veut réconcilier les différentes classes sociales, a-t-il affirmé ce dimanche 15 octobre. Tout en employant un vocabulaire pour le moins connoté, où les uns lui plaisent et les autres l’agacent… De façon surprenante, le chef de l’État vise lui … des chômeurs qui refusent plusieurs offres d’emploi. « Il faut qu’on s’assure qu’il cherche, et que ce n’est pas un multirécidiviste du refus », explique-t-il. Source Marianne et c’est pas fini !

Toujours sur Marianne ; En admettant qu’il rendrait 400 millions d’euros en 2018 à 1.000 Français qui paient l’impôt sur la fortune (ISF), Bruno Le Maire avait sans doute oublié que c’est aussi la somme que rapporteront l’an prochain les 5 euros sur l’APL repris à 6,5 millions de Français modestes. De quoi alimenter le procès d’un Emmanuel Macron « président des riches »…

En clair, vous l’aurez donc compris : l’an prochain, le gouvernement compte reprendre d’une main 400 millions d’euros d’APL à 6,5 millions de Français modestes pour en redonner autant aux 1.000 Français les plus riches, ceux qu’Emmanuel Macron a désignés lors de son interview dimanche sur TF1 comme les « premiers de cordée« . Dont la corde paraît plus que jamais soutenir les pendus de l’APL… Et c’est pas fini ;

Et encore sur Marianne, on peut lire que ; Pour Pierre Gattaz, les chômeurs font de « l’optimisation » tandis que l’ISF est un « poison » Entre l’exil fiscal et les chômeurs qui profitent, le patron du Medef a choisi son combat. Et devinez quoi : Pierre Gattaz trouve les pratiques des demandeurs d’emploi bien plus scandaleuses que celles des expatriés fiscaux. Invité d’Europe 1 ce mardi 17 octobre, le patron de la société informatique Radiall s’est d’abord félicité de la suppression par Emmanuel Macron de l’impôt sur la fortune (ISF), revendication de longue date de son syndicat. « L’ISF, c’est un poison qui empoisonnait la société française », jubile-t-il.

▼

Alors on va juste rappeler aux uns et aux autres, comme nous le précise chaque mois, Patdu49 sur Agoravox, en nous donnant les vrais chiffres du chômage (Source DARES) que ; 1 chômeur inscrit à pôle emploi sur 2 (49,41 %) ne perçoit AUCUNE INDEMNITÉ, ni ARE (allocation retour à l’emploi), ni allocation de solidarité (ASS, AER).

Le + scandaleux, LE CHÔMAGE INVISIBLE, complètement en dehors des statistiques.

V’là t’y pas qu’il veut imp… heu instaurer un contrôle journalier des chômeurs qui sont obligés de chercher les emplois que Gattaz avait promis, mais que personne ne trouve et surtout pas les chômeurs…



▼

Le numéro un du Medef avait évoqué la nécessité de mieux contrôler la recherche d’emploi des chômeurs. Sa proposition a surtout soulevé un tollé.



Le numéro un du Medef, Pierre Gattaz a mis les pieds dans le plat (sic) mardi alors que Matignon commençait à recevoir les partenaires sociaux au sujet de l’assurance chômage. Évoquant la nécessité de mieux contrôler les chômeurs dans leur recherche d’emploi, il a suggéré d’aller jusqu’à un « contrôle journalier ». « L’assurance chômage est un outil indispensable pour sécuriser les salariés en transition, mais il faut que le système soit incitatif à la reprise d’emploi et aide réellement à retrouver un emploi », a estimé M. Gattaz lors d’une conférence de presse. « Il ne faut pas qu’il donne un confort fictif qui entraîne encore plus de difficultés quand il prend fin », a-t-il ajouté.

Soulignant qu’il fallait « aider ceux qui ont vraiment besoin de formation », le patron des patrons a affirmé qu’il y avait aussi « des gens qui profitent du système », sans pour autant être « hors la loi ». Dans ce contexte, il a jugé qu’il fallait contrôler les demandeurs d’emploi sur leur recherche, « peut-être par un contrôle journalier », et surveiller qu’ils ne refusent pas à plusieurs reprises des offres raisonnables d’emploi. Source Le Point du 19/10/2017

Non mais dis donc, t’avais pas promis 1 million d’emplois toi ?

Prend l’oseille et tire-toi !!!

Donc Gattaz a pris les milliards du CICE et la ramène encore… et encore…

STOP ! ÇA SUFFIT… ¡YA BASTA!

Il n’y a pas de solutions au sein de ce Système étatico-capitaliste dont Jupiter 1er, en France, est le meilleur Bien-Zélé. Il n’y en a jamais eu et il n’y en aura jamais. Mais il est vain de vouloir l’attaquer et de se battre pour exiger que les têtes tombes. Par contre, si nous cessons de le nourrir, notamment par la VOTATION et en l’ignorant, il tombera de lui-même, affamé, obsolète…

« La seule véritable peur qui puisse affecter l’autorité officielle, n’est pas celle générée par les gens qui vont lui résister, mais celle par ceux qui vont l’ignorer. »

~ George Bernard Shaw ~

UNION + RÉFLEXION + ORGANISATION = ACTIONS COLLECTIVES HORS INSTITUTIONS

Pour se sortir le cul des ronces, sortons-nous les doigts du nez !



Éveillons-nous par une ;

Prise de conscience individuelle ► prise de conscience collective ► boycott et organisation parallèle ► désobéissance civile ► réorganisation politico-sociale ► changement de paradigme

Car nous avons absolument le choix et le droit d’ignorer l’État et ses institutions obsolètes et c’est pourquoi nous appelons toutes celles et tous ceux, et en n’excluant personne, qui se retrouveraient dans cette idée force pour : Ignorer le Système, l’État, et ses Institutions coercitives ► Créer les bases solidaires de la Société des sociétés organique ► Réfléchir et agir en une praxis commune ► Adapter le meilleur du meilleur de l’ANCIEN au monde d’aujourd’hui…

Résistance71 a publié son Manifeste pour la société des sociétés ce dimanche 15 octobre et pour beaucoup d’entre-nous cette synthèse lumineuse, limpide et éclairante, nous permet de toucher du doigt l’Unicité de l’Universalité mais surtout de vaincre cette foutue inertie de départ qui paralyse tout le monde.



▼

R71 précise en conclusion de ce manifeste ; Au cours de cette étude, nous sommes remonté à l’origine de l’organisation politique de la société humaine dont la nature est pour l’essentiel faite de coopération, d’égalité, dans un mode de fonctionnement au pouvoir non coercitif, dilué dans son peuple et dont les mécanismes empêchent la création d’une entité du pouvoir politique séparée du corps social. L’humanité à vécu de la sorte pendant près d’un demi-million d’années entre le paléolithique supérieur et le néolithique moyen. [NdJBL et n’en déplaisent aux créationnistes de tout poil !] À cette période se produisit une scission politique qui vit le pouvoir sortir du corps social pour former une entité séparée de facto créant une caste de dominants régnant sur un grand nombre de dominés. Nous avons suivi l’évolution historico-sociale de cette division initiale jusqu’à la création des premiers États puis des États-nations d’où est sortie l’hydre économique du capitalisme. Nous avons analysé le pourquoi de la dégénérescence programmée du modèle de contrôle social étatico-capitaliste et les solutions entrevues par son oligarchie pour maintenir sa domination sur la vaste majorité de l’humanité. Ceci nous a amené à analyser les deux systèmes et à identifier leur dénominateur commun : l’antagonisme qui, appliqué à différents niveaux de la société empêche l’humanité d’embrasser sa tendance naturelle à la complémentarité, facteur d’unification de la diversité dans un grand TOUT socio-politique organique : LA SOCIÉTÉ DES SOCIÉTÉS.

Nous avons de là identifié les caractéristiques essentielles de la société organique retrouvée, qui formeront la structure du renouveau politico-social de notre humanité émancipée PAR et POUR sa base.

Sans cet angle de vision, nous demeurerons impuissants à l’action directe politique concertée, fondée sur une compréhension élargie de ce qui nous a amené, il y a bien longtemps, à prendre le mauvais tournant sur le chemin de notre évolution. [NdJBL et comme le voyait Pierre Kropotkine, plutôt que Darwin, là encore n’en déplaise aux créationnistes de tout poil !].

Ainsi, la société des sociétés représente-t-elle l’avenir de l’humanité, un avenir qui verra la société humaine s’unifier par la complémentarité bien comprise aux niveaux des individus et au niveau collectif en abolissant la relation immature d’antagonisme ; Unification qui se fera au gré des associations libres, des communes, des associations libres de communes, des confédérations régionales et trans-régionales, qui réalisera globalement le bonheur de tous selon la formule d’À CHACUN SELON SES CAPACITÉS, À CHACUN SELON SES BESOINS et où personne n’aura ou ne « vaudra » plus qu’un autre ; Une société à pouvoir non coercitif qui réalisera enfin le désir suprême de l’Homme d’être libre et heureux en harmonie avec ses semblables et la Nature, sans conflit interne ni externe.

Nous espérons que ce manifeste pour la société des sociétés trouvera un écho suffisant chez nos frères et sœurs de la grande congrégation humaine afin qu’ensemble, nous œuvrions pour notre émancipation finale et définitive.

Nous sommes tous inter-reliés… dans la complémentarité du grand TOUT universel.

▲

Plus que jamais, aujourd’hui, ces mots résonnent/raisonnent en moi, car comme je l’ai si souvent affirmée en conclusion de nombre de mes billets ; l’avenir de l’humanité passe par les peuples occidentaux, émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, côte à côte, main dans la main avec tous les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur Terre…

▼

“Nous arriverons à une véritable humanité dans son sens externe seulement lorsque la réciprocité comme communauté identique sera venue pour l’humanité concentrée dans l’individu et l’humanité grandissante entre les individus. La plante existe dans la graine, tout comme la graine n’est que la quintessence de la chaîne infinie des plantes ancestrales. L’humanité obtient sa véritable existence de la partie humaine de l’individu, tout comme cette partie humaine n’est que l’héritière des générations infinies du passé et de toutes leurs relations mutuelles. Ce qui advint est ce qui devient, le microcosme est le macrocosme. L’individu est le peuple, l’esprit est la communauté, l’idée est le lien de l’unité.”

~ Gustav Landauer, “Appel au Socialisme” ~

JBL1960

Pour prolonger cette lecture ;