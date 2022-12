Biden a-t-il déclenché une guerre commerciale contre l'UE ?

Après avoir lancé une guerre et une politique de sanctions contre son principal fournisseur d’énergie qui a écarté l’industrie européenne de la concurrence mondiale, les États-Unis déclenchent une guerre commerciale ouverte contre l’UE et alimentent le conflit impérialiste entre la France et l’Allemagne.

QU’EST-CE QUE LA « COLÈRE » ?

Usine Volkswagen de Querétaro, Mexique

L’ IRA – Inflation Reduction Act 2022- est la loi, promue par Biden, qui matérialise le nouveau consensus protectionniste promu en son temps par Trump.

La loi distribue des fonds et des avantages entre les entreprises nationales sous prétexte de réduire l’inflation , de réduire la compétitivité des produits des entreprises étrangères et même nord-américaines fabriquées en Asie, en Europe ou en Amérique du Sud.

Par exemple, les voitures électriques assemblées dans des usines américaines, canadiennes et mexicaines, par exemple, bénéficieront d’un allégement fiscal pouvant atteindre 7 500 $.

En principe, compte tenu des investissements de l’industrie automobile allemande et de son industrie auxiliaire – en partie espagnole – à Querétaro, cela ne devrait pas avoir un grand impact négatif. Mais en incluant ces chaînes de pièces pré-assemblées dans l’UE, le résultat final est explicitement exclu des avantages fiscaux.

L’« IRA » EST-ELLE LE POINT DE DÉPART D’UNE GUERRE COMMERCIALE ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET L’UE ?

Tout indique cela. Les États-Unis sont bien conscients que l’IRA viole les règles de l’OMC. Selon The Economist « une rupture commerciale transatlantique se prépare » parce que les Américains sont déterminés à passer à autre chose et « comprennent la frustration de l’Europe, mais ne s’en excusent pas ».

Les conséquences sont graves pour les Européens. Le nouveau PDG de VolksWagen a été percutant : les capitaux européens en général et les capitaux allemands en particulier perdent la course à la voiture électrique et, le regrettant , ils vont devoir déplacer des capitaux qu’ils avaient initialement l’intention d’investir sur le continent vers les marchés protégés du Nord. Amérique et Asie. .

Ces dernières semaines, plusieurs géants industriels européens ont révélé leur intention d’investir aux États-Unis plutôt que chez eux. Qui peut les blâmer ? L’électricité est devenue beaucoup plus chère en Europe , surtout depuis que les chars russes sont arrivés en Ukraine en février. L’une des raisons est que l’Europe a convenu avec les États-Unis d’imposer des sanctions sévères au régime de Vladimir Poutine, ce qui a conduit la Russie à couper presque toutes les livraisons de gaz. L’Europe en souffre bien plus que le pays des libres et la patrie des frackers . Les politiciens européens s’irritent que les usines européennes soient menacées non seulement par la vengeance russe mais aussi par les subventions de l’Oncle Sam. Les États-Unis et l’Europe sont de proches alliés sur le plan géopolitique. Sur le plan économique, ils sont de plus en plus perçus comme des ennemis. L’économiste

QUELLE A ÉTÉ LA RÉPONSE DES PUISSANCES EUROPÉENNES ?

Bruxelles a immédiatement réagi. Le commissaire français au Marché intérieur, Thierry Breton, a menacé d ‘« aller à l’OMC » et de proposer des « mesures de rétorsion » . Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a proposé de répondre par « des mesures préférentielles européennes ou accélérant l’utilisation d’instruments réciproques » contre les produits nord-américains. Il a terminé en déclarant que la France souhaite que « l’Europe, et pas seulement les Etats-Unis, sorte plus forte » de la crise du continent, c’est-à-dire… de la guerre contre la Russie, toile de fond indéniable de tout cela.

Mais l’Allemagne, comme on l’a vu la principale victime de l’IRA, prend rapidement ses distances avec l’indignation française .

Après avoir rejoint les thèses françaises, le gouvernement d’Olaf Scholz s’est retourné et a laissé Emmanuel Macron tranquille. La raison de ce changement est précisément la guerre en Ukraine. Selon Berlin, alors que l’Europe est plongée dans sa pire guerre depuis la Seconde Guerre mondiale et plus dépendante de l’aide militaire américaine qu’à tout moment en trois décennies, chercher à aggraver les tensions commerciales transatlantiques est irresponsable.

A QUOI JOUE L’ALLEMAGNE ?

​

Scholz expose à Prague en août ses plans d’expansion et de réforme de l’UE

La question est évidente : qu’est-ce que l’Allemagne espère gagner des États-Unis, qui sont prêts à sacrifier une bonne partie de son industrie automobile et de ses capitaux disponibles ?

Déjà en octobre, le report du sommet bilatéral avec la France donnait le signal que l’Allemagne se lançait dans un pari qu’elle jugeait décisif avec la subtilité d’un éléphant courant au galop dans un bazar. Le désespoir est compréhensible : l’Allemagne est le grand perdant de la guerre d’Ukraine.

1. UNE STRUCTURE DES MARCHÉS INTÉRIEURS DE L’UE AU SERVICE DU CAPITAL ALLEMAND

Sa résistance à intervenir sur le marché du gaz après s’être couvert d’un plan de 200 milliards et réorganisé du jour au lendemain la structure énergétique de tout le continent pour assurer la solidarité du reste des pays européens en cas d’épuisement des réserves, a interpellé le clairs sur où allaient les coups : réorganiser l’UE de la tête aux pieds en fonction des besoins directs du capital allemand.

2. UNE STRATÉGIE MILITAIRE EUROPÉENNE AU SERVICE DES ÉTATS-UNIS

La germanisation de l’économie continentale s’accompagnerait cependant d’une plus grande subordination de l’alignement militaire aux États-Unis, comme en témoigne la proposition allemande de financer un bouclier antimissile européen au sein de l’OTAN… qui mettrait définitivement fin à l’ armée européenne projet promu par la France.

En fait, non seulement cela ferait définitivement avorter la fameuse autonomie européenne : l’Allemagne envisage d’acheter la technologie à Israël et achète déjà des avions de combat et des missiles Patriot aux États-Unis . C’est-à-dire que l’Allemagne met à mal le projet d’ Europe de la Défense , c’est-à-dire l’objectif de créer, main dans la main avec la France et avec l’Italie et l’Espagne en second lieu, un circuit d’accumulation sur une industrie d’armement partagée.

3. UN ÉLARGISSEMENT DE L’UE QUI SE TERMINE PAR LE CONTREPOIDS FRANÇAIS ET LE DROIT DE VETO ET DONC LA CAPACITÉ DE NÉGOCIATION DES ÉTATS « REBELLES »

Le tableau est complété par une extension sous réserve de la réforme des traités de l’UE qui mettrait fin au droit de veto au Conseil sur les questions clés. La fin de l’exigence d’unanimité signifierait une hégémonie quasi automatique de l’Allemagne sur la politique étrangère, l’énergie ou la possibilité de discipliner les États membres.

Évidemment, ce n’est un plan du goût de personne, sauf de l’Allemagne elle-même. Mais les pays de l’Est, à l’exception de la Hongrie et peut-être de la Pologne, pourraient accepter de perdre une bonne partie de leur pouvoir de négociation en échange d’un élargissement qu’ils jugent indispensable pour assurer un bellicisme permanent contre la Russie. Ou alors Scholz espère.

POURQUOI SE HEURTER À LA FRANCE?

Pour la classe dirigeante française, le développement de cette stratégie signifierait « l’enlèvement définitif de l’Europe » par l’Allemagne . Une version achevée de ce que signifiait l’élargissement à l’est de 1996. L’Allemagne resterait la puissance déléguée des États-Unis pour l’Europe.

En France, il est clair que cela signifierait la « démolition définitive du gaullisme », c’est-à-dire l’idée d’une politique étrangère et militaire autonome (c’est-à-dire une orientation impérialiste) pour la France (et donc pour toute autre capitale nationale) . Et en fait, même en Grande-Bretagne , l’idée est claire qu’un élargissement à l’Est signifierait aujourd’hui une plus grande soumission de l’UE aux États-Unis et pas seulement une plus grande puissance régionale allemande.

Tentant d’adoucir la résistance de l’Elysée, l’Allemagne a accepté de lancer des projets d’armement communs et un certain engagement européen dans la course militaro-spatiale . Mais conscients qu’à ce stade le seul arbitre possible est déjà Biden, Macron et la presse française jouent à exploiter le seul argument qui leur reste : la réticence allemande à isoler la Chine .

QU’EST-CE QUE LE VOYAGE DE MACRON À WASHINGTON A À VOIR AVEC TOUT CELA?

C’était le véritable objectif de la visite de Macron aux États-Unis : faire comprendre, en particulier au reste de l’UE, que les États-Unis ne soutiendront pas les plans allemands tant qu’ils seront directement opposés par la France. Son discours affirmant que « alliés ne veut pas dire alignés » et que son objectif était de « resynchroniser les agendas », lui a ouvert la voie. D’autant plus que Macron savait très bien qu’il ne pouvait s’attendre à aucune réforme pro-européenne substantielle de l’IRA de sa visite à Biden.

Les USA savent qu’ils ne peuvent pas confier l’Europe à l’Allemagne et s’attendre à un alignement fermé contre la Chine comme celui qu’ils espèrent obtenir, alors, évidemment, ils vont jouer la politique de l’ivraie . C’est pourquoi le département d’État a insisté sur le fait que la réception de Macron à Washington est « un honneur fait à la France plus qu’à tout autre pays européen ».

Car si Biden a fait à Macron l’honneur d’une visite d’Etat, c’est parce que les Etats-Unis considèrent la France comme le leader de l’Europe. C’est un mouvement géopolitique tectonique, qui n’est pas seulement dû à la personnalité du président français, mais aussi à la perception que Washington a du Vieux Continent. La Grande-Bretagne s’est marginalisée en quittant l’Union européenne et, jusqu’à la seconde venue de la reine Victoria attendue par les partisans du Brexit, qui permet la restitution de l’Empire britannique, Londres devra assumer que sa capacité d’influence aux États-Unis, bien que grande, n’est plus ce qu’il était. Et puis il y a l’Allemagne, un pays qui a un rôle économique bien plus important que son rôle politique, mais qui a vu sa stature diminuer avec les hésitations et les allers-retours constants du chancelier Olaf Scholz dans la guerre d’Ukraine. Le monde

Macron a répondu, comme il fallait s’y attendre, au cadeau de Biden par des déclarations sur le mépris de la Chine envers l’ordre international qui ont scandalisé Pékin, incommodé Berlin et ravi Washington . Dans le triangle entre la France, l’Allemagne et les États-Unis, chacun essaie de semer la zizanie entre les deux autres.

QUELLE EUROPE VEULENT LES ÉTATS-UNIS?

Les États-Unis recapitalisent leur économie en raison de la guerre ukrainienne et de ses conséquences. Berlin et Paris, qui subissent le contraire, le savent. Et en fait, la presse française a souligné la visite de Macron et malgré le fait que personne n’avait même laissé entendre le contraire que :

L’administration Biden rejette les fausses affirmations selon lesquelles les États-Unis seraient les profiteurs de la guerre en Ukraine, en particulier dans le domaine de l’énergie. le monde

On pourrait se contenter d’une Excusatio non petita, acusatio manifesta . Mais la stratégie de Biden a toutes les apparences d’être beaucoup plus ambitieuse. Depuis le début , les Etats-Unis semblent mener cette guerre plus contre l’Europe – qu’ils rendent de plus en plus dépendante et en l’éliminant comme concurrent – que contre une Russie qu’ils ont jetée dans les bras de la Chine sans grande inquiétude.