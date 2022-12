Bil Gates et ses amis se préparent à la prochaine guerre mondiale

Le milliardaire Bill Gates est devenu le plus important propriétaire de terres agricoles des Etats-Unis. Mais il en achète aussi partout ailleurs, sur différents continents. Et tous les oligarques font comme lui. Ce très intéressant reportage vous en dit plus sur la façon dont les adeptes du Forum économique mondial de Davos sont en train de déposséder les fermiers de leurs terres pour le plus grand bénéfice des multinationales qui gèrent les OGM et vendent les semences.

Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !