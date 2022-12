Un éminent économiste signale «la plus grande bulle financière de l’histoire du monde»

L’économie est aujourd’hui la « plus grande bulle de l’histoire du monde », a averti le célèbre écrivain et économiste Robert Kiyosaki. Le co-auteur du best-seller sur les finances personnelles « Rich Dad Poor Dad » a exhorté les investisseurs à se débarrasser de leurs actifs papier.

Cette année n’a guère réjoui la plupart des investisseurs, car les marchés financiers ont été exposés à une forte volatilité, les actions et les obligations chutant et même les fonds négociés en bourse (FNB) de référence s’enfonçant dans le rouge.

Alors que le prix d’une foule d’actifs financiers a chuté en raison du ralentissement actuel du marché, certains investisseurs ont eu recours à des stratégies risquées dans l’espoir d’une récompense potentielle. Cependant, Kiyosaki croit que le pire est encore à venir et met en garde contre de telles tentations.

L’auteur a donné des conseils pour « conserver votre argent » et a partagé sa propre stratégie. « Beaucoup d’entre vous savent que je n’investis pas dans des actions, des obligations, des ETS ou des MF. S’il vous plaît, n’écoutez pas ce que je vais dire ensuite: je sortirais des actifs papier », a-t-il déclaré, ajoutant que l’économie mondiale « n’est pas un marché ».

Au lieu de cela, il suggère de considérer les métaux précieux comme une couverture contre les turbulences du marché et l’inflation, arguant que leur valeur est plus stable, mais pas totalement à l’abri de l’incertitude économique.

« Je n’achète pas d’or parce que j’aime l’or, j’achète de l’or parce que je ne fais pas confiance à la Fed. » Kiyosaki a déclaré dans une interview l’année dernière. Entre autres façons d’investir dans l’or et l’argent, il préfère acheter les métaux directement dans des « pièces d’or ou d’argent véritables » et non dans des ETF.

