LA FIN DE L’ALLEMAGNE ET DE L’UE EN TANT QUE GRANDES PUISSANCES

LE DÉBIT DE GAZ DIMINUE

Sous la pression des États-Unis , l’Allemagne a annulé NordStream2 parmi ses premières réponses à l’invasion russe de l’Ukraine. Au cours de ces mois, le débit de gaz a été réduit. Entre autres parce que le G7 lui-même bloque l’arrivée de matériel critique en Allemagne dans le cadre des sanctions contre la Russie . De plus, Siemens, comme la quasi-totalité des grandes entreprises allemandes, a rejoint les sanctions et abandonné la maintenance de NordStream 1. Résultat : Gazprom a déjà réduit le débit de 40 % et annonce désormais une fermeture de maintenance de 10 jours courant juillet . L’importateur allemand, Uniper, est déjà insolvable et menace de devenir un Lehman Brothers allemand .

En fait, ce qui est surprenant, c’est qu’il y a encore un approvisionnement en gaz. L’environnement médiatique allemand est celui de la guerre ouverte. L’Allemagne est en tête de l’imposition de nouvelles sanctions à la Russie – sept séries déjà. Le gouvernement allemand a non seulement participé au sommet de l’Otan à Madrid mais n’a pas hésité à présenter la Russie comme son principal ennemi…ce qu’elle est de fait depuis le Moyen-âge et les Chevaliers Teutoniques ou l’Ukraine comme une armée interposée dans la guerre contre la Russie que le Bloc Atlantique doit armer jusqu’aux dents.

Est-il surprenant que la Russie coupe son approvisionnement ? Ce qui semble « étrange », mais qui montre bien le caractère de classe de la guerre des deux côtés , c’est qu’ils entendent envoyer toute une génération de Russes et d’Ukrainiens à l’abattoir et en attendant maintenir le commerce comme si de rien n’était.

L’INDUSTRIE ALLEMANDE AU PILORI

Avoir du gaz russe bon marché est l’un des piliers du modèle d’accumulation allemand. Dès que les coûts ont grimpé en flèche, des entreprises comme BASF ont vu leurs bénéfices chuter de 30 % . Si les livraisons de gaz tombaient en dessous de 50%, disent les responsables, les usines géantes de l’entreprise devraient fermer.

BASF est un produit chimique et fait un usage intensif de gaz. Mais les industries plus légères, presque entièrement électrifiées, comme les machines-outils, ne s’en sortent pas mieux non plus. Le prix de l’électricité industrielle est conçu en Allemagne pour être près de 30 % moins cher qu’en Espagne, dont la production d’électricité est réalisée à partir de sources moins chères. Mais quand les prix du marché de l’électricité augmentent de 320 % en un an , il n’y a pas de conception étatique qui sauve la structure des coûts.

Et comme si cela ne suffisait pas, l’Allemagne ne peut même pas consommer tout le gaz qui arrive par le NordStream. L’Autriche, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie dépendent des infrastructures allemandes pour l’accès au gaz et exigent que Berlin le distribue au moment de la pénurie. Le gouvernement allemand est théoriquement prêt . Après tout, les usines allemandes sont les plus gros consommateurs de ces pays.

(On perçoit ici que l’économie internationale n’est pas en cours de mondialisation-intégration, mais qu’elle est déjà mondialisée et interdépendante et nous verrons dans la suite du texte que pour le Grand capital mondial le choix ne se pose pas en termes de nationalisation-régionalisation de l’accumulation, mais en termes d’adhésion à un bloc impérialiste ou à un autre pour assurer l’accumulation du capital. Voilà la clé qui permet de comprendre l’économie politique apparemment contradictoire de l’Allemagne impérialiste

Selon le cabinet d’étude de l’industrie bavaroise , si l’approvisionnement en gaz russe n’était pas repris en juillet prochain après « l’arrêt technique », la production industrielle allemande chuterait de 12,7 % et plus de 5,5 millions de travailleurs iraient à la rue presque immédiatement . Au-delà des premiers froids de l’automne, personne ne veut spéculer en public.

UN PREMIER COUP AUX OUVRIERS ALLEMANDS

Il ne faut pas suivre les médias allemands dans la nostalgie d’un supposé « modèle allemand heureux » qui de l’après-guerre à l’invasion de l’Ukraine aurait garanti à la classe ouvrière un niveau de vie équivalent à celui de la petite bourgeoisie.

La semaine dernière, le rapport sur la pauvreté 2022 a été présenté à Berlin , avec des données de 2021 avant le début de la guerre . Fondamentalement, ce qu’il reflète, c’est l’effet sur la vie des travailleurs des politiques pandémiques axées sur la sauvegarde des investissements plutôt que des vies .

(Ici nous divergeons d’opinion d’avec nos camarades de COMMUNIA. Il n’y a jamais eu dans le monde entier de politique bourgeoise de sauvegarde des vies prolétariennes…ni en Chine sous le confinement strict, ni en Suède sous le confinement « volontaire », ni en France sous le confinement abracadabrant, ni au Canada sous le confinement dément…etc. Les mesures sanitaires imposées par les différents gouvernements bourgeois en cours de militarisme et de fascisation sont des mesures de contingentement – de rationnement – d’entrainement – d’encadrement – des populaces pour les préparées à la guerre mondiale, globale et totale imminente.

Au niveau mondial, la pauvreté en Allemagne en 2021 touchait 16,6% des personnes, soit un total de 13,8 millions, soit 600 000 de plus qu’avant la pandémie. Si auparavant en 2019 9% des travailleurs actifs étaient pauvres, en 2021 le pourcentage est passé à 13,1%. Chez les retraités, la pauvreté atteint déjà 17,9% et chez les jeunes 20,8%. Dans la Ruhr, l’une des plus fortes concentrations de travailleurs du pays, la pauvreté touche plus de 21 % de la population.

Ce ne sont pas de jolis chiffres. Mais ils sont antérieures à l’escalade de l’inflation des denrées alimentaires et de consommation de base qui, comme partout, touche plus que proportionnellement les travailleurs les plus précaires . « Quelle sera la situation cet automne, lorsque les factures avec des charges extraordinaires pour l’électricité et le gaz arriveront dans la boîte aux lettres ? », s’est demandé Spiegel. Aujourd’hui, personne n’ose donner de répone.

PLAN DE CHOC, ÉCONOMIE DE GUERRE ET SYNDICATS

Voyant venir la catastrophe et craignant une riposte contre la guerre, le gouvernement a approuvé un plan d’urgence d’un million de dollars , qui est en fait une nouvelle étape vers l’économie de guerre : baisse de la taxe sur les carburants (3 200 millions d’euros), fin d’une des surtaxes d’électricité (6 600 millions), un forfait de 9 € sur les trains -traditionnellement très chers- (2 500 millions) et une déduction dans la quotité d’impôt sur le revenu de 300 € pour les indépendants (3 100 millions).

Le « plan » a servi à amortir les données d’inflation en juin, mais même ainsi, le taux annuel cumulé est de 7,6%, le plus élevé depuis la réunification. En réalité, son objectif était de dégager une partie du budget mensuel des travailleurs, aspiré directement par l’État, afin qu’ils puissent le dépenser en consommation. Une subvention indirecte aux entreprises et aux agriculteurs avec des effets secondaires sédatifs pour les salariés.

La réalité? Les travailleurs allemands voient même leur capacité à acheter de la nourriture réduite. 39 % de la population essaie de dépenser moins pour se nourrir, 10 % « nettement moins » . Et évidemment, leur confiance dans l’avenir que le système et la nation leur réserve a chuté selon des études officielles.

Alors, craignant une flambée sociale qui va au-delà de ce que l’extrême droite et « Die Linke » peuvent articuler, Scholz parle déjà d’un Pacte des revenus avec les syndicats et le patronat . En d’autres termes, renforcer l’économie de guerre et le capitalisme d’État pour imposer une baisse des salaires qui freine l’inflation, en prenant dans la poche des travailleurs ce qu’ils doivent maintenant surpayer aux fournisseurs d’énergie.

LES CONTRADICTIONS DE LA BOURGEOISIE ALLEMANDE

La classe dirigeante allemande est piégée par sa propre idéologie

(Ce n’est pas « l’idéologie » qui piège l’économie ou si l’on préfère, qui piège le Grand capital allemand. – C’est la poursuite incontournable de l’accumulation qui force les capitalistes allemands à s’aligner sur le Bloc impérialiste Atlantique ou sur le Bloc impérialiste Pacifique. Pour le moment Olaf Scholtz au pouvoir fragile représente la faction du capital allemand qui pari sur l’axe américain gagnant contre l’axe chinois. Le capital allemand ne doit pas espérer jouer les conciliateurs entre ces ennemis irréconciliables comme nous le verrons dans la suite de l’article. .)

D’un côté, ils voient bien l’ engagement dans le militarisme , dont ils imposeraient le coût – comme cela a été esquissé au sommet de l’OTAN – au nom de « l’union sacrée » contre « l’ennemi russe » ; et ils veulent aussi accélérer le Pacte vert pour « réinitialiser » l’accumulation enveloppée dans le drapeau de « l’union sacrée » pour le climat (et autre rengaine véhiculée par les « verts-bruns » de la coalition) Mais d’un autre côté , ils continuent dans « l’austérité » , c’est-à-dire qu’ils veulent en même temps réduire les coûts généraux d’exploitation du travail : santé, écoles, salaires d’insertion, etc.

À l’heure actuelle, ils imputent les dépenses militaires à des éléments extraordinaires qui ne sont pas calculés à des fins de déficit et de dette . Mais si les libéraux du gouvernement de coalition sont les rois de la « comptabilité créative » – ​​ils sont là pour ça -, le message qui unit le gouvernement et l’opposition CDU-CSU est celui de la « rigueur fiscale »… avant tout pour les autres États européens . Le problème est que s’ils rejoignent toutes les lignes d’offensive contre la capacité d’accéder aux besoins des travailleurs, leur propre modèle d’accumulation explosera.

Le militarisme et le Green Deal signifient avant tout des transferts de revenus massifs et généralisés du travail vers le capital. C’est pourquoi ils sont inflationnistes. Mais si cette inflation s’ajoute au transfert direct des coûts d’exploitation du travail sur les travailleurs eux-mêmes… le résultat est une baisse de la demande et une fracture sociale brutale… qui nuirait au modèle d’accumulation lui-même même si les travailleurs ne réagissaient pas politiquement en tant que classe.

Économie de guerre et politique de guerre.

Ce n’est pas qu’il soit nouveau, c’est le modèle représenté, par exemple, par Poutine et Loukachenko, Erdogan et Nazarbaïev. Mais comme dans ces cas, elle est insoutenable sans des marchés étrangers absorbant des exportations presque illimitées et sans un développement autoritaire de l’État. En d’autres termes, si la bourgeoisie « fait tout son possible », la voie est la socialisation du militarisme et une politique impérialiste encore plus agressive qui assure les marchés et les opportunités d’investissement et en capte de nouvelles, comme dans les modèles originaux. Économie de guerre et politique de guerre.

Une partie de la bourgeoisie allemande estime que la seule façon d’échapper et de maintenir « le modèle » est d’intégrer l’UE dans l’économie américaine le plus longtemps possible tant que dure Biden . Le problème est que pour que les États-Unis le soutiennent, les allemands doivent déchirer les chaînes d’approvisionnement de l’industrie allemande et les « découpler » de la Chine. L’ IRA – Inflation Reduction Act 2022– est la loi, promue par Biden, qui matérialise le nouveau consensus protectionniste promu en son temps par Trump. La loi distribue des fonds et des avantages entre les entreprises « nationales » américaines sous prétexte de réduire l’inflation , de réduire la compétitivité des produits des entreprises étrangères et même nord-américaines fabriquées en Asie, en Europe ou en Amérique du Sud. Voir BIDEN A-T-IL DÉCLENCHÉ UNE GUERRE COMMERCIALE CONTRE L’UE? – les 7 du quebec

L’idée est sur la table depuis un certain temps et est à la base de la politique impérialiste allemande dans les Balkans , mais il n’a jamais été prévu qu’elle puisse aller à la vitesse souhaitée par Washington ou que le seul avantage de la Chine était la possibilité de produire moins cher pour les marchés atlantiques. En effet, à l’heure actuelle, les flux de bénéfices de ses filiales chinoises provenant des ventes en Chine sont essentiels pour les industries allemandes. Et l’industrie allemande ne cesse de le rappeler au gouvernement. Les déclarations du président de Volkswagen, par exemple , sont plus qu’un simple signal d’alarme.

SPIEGEL : Vous aussi, vous êtes de plus en plus pris entre les lignes de front du nouveau conflit Est-Ouest entre les États-Unis et la Chine. De quel pays vous sentez-vous le plus proche ? Diess : Tous les grands marchés sont importants pour nous. Aux États-Unis, nous sommes à nouveau rentables pour la première fois depuis des décennies, et avec une part de marché de seulement 4 %, nous avons encore plus de potentiel. Et la Chine nous est indispensable en tant que marché de croissance et moteur d’innovation. SPIEGEL : Vous mettez constamment en garde contre la formation de blocs géopolitiques entre les États-Unis et la Chine. Les chefs d’entreprise comme vous devraient-ils s’efforcer encore plus d’apporter les valeurs occidentales au monde ? Diess : Tous les deux, nous devrions aussi apporter les valeurs orientales à l’Occident. Nous devons faire la médiation entre les deux blocs et secouer l’Allemagne. Dans ce pays, la mesure dans laquelle la Chine cofinance notre prospérité est largement sous-estimée . Si nous devions nous dissocier de cela, l’Allemagne serait complètement différente. **SPIEGEL :** Comment ? Diess : Nous aurions beaucoup moins de croissance, de prospérité et d’emploi. Volkswagen, par exemple, emploie 20 000 à 30 000 développeurs en Allemagne. La moitié d’entre eux travaillent pour des clients en Chine. Quatre milliards d’euros de profits affluent chaque année de la République populaire. Je dis toujours à mes managers : une grande partie de votre bonus est générée en Chine.

QUE DEVONS-NOUS APPRENDRE DE LA SITUATION ALLEMANDE ?

Les contradictions de la bourgeoisie allemande sont les mêmes que celles d’ une grande partie des bourgeoisies européennes : « aller de l’avant » avec le Pacte vert, le militarisme et l’austérité, c’est passer d’un coup de l’esquisse d’une économie de guerre à une économie en guerre contre les grands majorités sociales et surtout contre les travailleurs.

Suivre les États-Unis et en même temps accélérer et rendre plus violent le différend impérialiste avec la Russie et la Chine, comme nous l’avons vu au G7 et à l’OTAN la semaine dernière, met la perspective de la mondialisation de la guerre à l’ordre du jour immédiat, la projetant comme l’horizon des États au cours de cette décennie. L’Ukraine n’a été que la première victime du frottement de la mondialisation en blocs commerciaux, politiques et militaires. Une larme qui ne s’arrêtera pas.

En d’autres termes, le chemin des « sacrifices » et de « l’union sacrée » signifie non seulement un appauvrissement croissant -vous pouvez le voir, et nous n’en sommes qu’au début- mais sa fin, son horizon toujours plus proche et maintenant aussi visible est la guerre, le massacre massif et généralisé à la poursuite du capital national au nom de sa transcription imaginaire, la nation, aussi non viable, décadente et anti-humaine que cela, sa base matérielle.

Dans ce qui vient, il n’y aura pas de trêve dans l’antagonisme entre le système d’économie politique et la vie humaine. Que de nouveaux épisodes et phases, de plus en plus cruels, de plus en plus sanglants. Et il n’y a aucun soutien dans l’establishment et ses appareils politiques et syndicaux. Nous, les travailleurs, sommes seuls face à un système en terrible convulsion, mais avec un monde à gagner. Il est possible de le gagner. Il faut prioriser l’organisation.