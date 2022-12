Le clan capitaliste américain opposé à la guerre relève la tête et contre-attaque

Cette vidéo titrée « Jeffrey Sachs répond à Biden » aborde avec bon sens et clarté la question de la guerre d’Ukraine en partant de son véritable début: « L’effondrement de l’ex URSS« , en rappelant les faits, certaines anecdotes vécues lors de ses missions en Europe de l’Est, et en élargissant le débat à la Chine et plus généralement à la politique étrangère étatsunienne. Diplomatie et négociation ou alors guerre nucléaire totale et globale interroge Jeffrey Sachs. Nous traduisons cette alternative par « Guerre impérialiste réactionnaire ou Guerre Populaire Révolutionnaire? »

Cette vidéo vaut vraiment le détour.