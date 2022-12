Gérard Rennick, Sénateur Australien explose le narratif COVID de l’État social-fasciste australien

vaccins

Pendant presque trois ans les larbins politiciens – leurs sbires administratifs – les savants insignifiants – les organisations médicales grassement subventionnées par, nous ont imposé le narratif patenté d’un « virus » très contagieux et très dangereux que seules les supposés «» alambiqués àpouvaient contrer et éradiqué. Les médias à la solde ont diffusé cette propagande mensongère et ont censuré et persécuté les individus qui tentaient de soulever le débat sur cetteCes mêmes médias menteurs, propriétés de milliardaires profiteurs, se proposent aujourd’hui comme «« , au service des arnaqueurs milliardaires. Heureusement, aprèset quelques autres, un peu partout dans le monde, des hommes libres se lèvent et, de plus en plus nombreux, dénoncent cette gamique ou il n’a jamais été question de sauver la vie des péquenots confinés ou la santé des ouvriers consignés, mais de préparer les conditions de la terrible guerre mondiale à venir. Écoutez le sénateur Australienen colère. Il lui suffit de quelques minutes pour démasquer ces « complotistes au pouvoir » au Sénat Australien. S’opposer à la guerre à venir c’est démasquer le narratif COVID partout ou il s’affiche. Diffuser ce témoignage exemplaire.