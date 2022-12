Le directeur de l’OMS a bel et bien dit que les vaccins ARN et ADN peuvent tuer les enfants (vidéo 28 ») :

Vidéo censurée sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=ue6ptrh4jm

Conservée sur : https://odysee.com/@Salazar:1/OMS-le-vaccin-tue-les-enfants:4

Le directeur général de l’OMS alerte que

les vaccins à ARN Messager tuent les enfants

Salazar – 23 décembre 2021

Dans une conférence de presse donnée au siège de l’Organisation Mondiale de la Santé à Genève (Suisse) le 20 décembre 2021, le directeur de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a demandé aux dirigeants des pays occidentaux de ne pas utiliser le vaccin ARN Messager sur les enfant, car il les tue :

« Nous ferions mieux de nous concentrer sur les 60/65 ans qui ont plus de risques de développer une forme grave et de mourir plutôt que d’utiliser des doses de rappel pour TUER des enfants comme dans certains pays »

Les « facts-checkers » se foutent de notre gueule

https://factuel.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9V73YE-1

Vendredi 24 décembre 2021 à 15:57

Elias HUUHTANEN, AFP Finlande, AFP France

Extrait : L’extrait d’un discours donné le 20 décembre par le directeur général de l’OMS est interprété sur les réseaux sociaux comme « un aveu » que les vaccins anti-Covid « tueraient des enfants ». Mais l’OMS a expliqué à l’AFP que Tedros Adhanom Ghebreyesus a buté sur la première syllabe du mot « children » donnant l’impression de dire « kill children », expression qui n’apparaît pas dans la transcription officielle du discours. L’agence onusienne n’a pas lancé un appel à éviter la vaccination des enfants, mais a au contraire estimé, au vu des taux d’incidence élevés chez les enfants, que la vaccination des jeunes scolarisés doit être « envisagée » en fonction des situations sanitaires nationales.

Remarque de do :

Quand on écoute la vidéo, on entend très bien que le chef de l’OMS ne bute pas du tout sur les mots, et qu’il dit bien que ces vaccins peuvent tuer des enfants. C’est sûr, après coup, il a dû se faire remonter les bretelles par les marchands de vaccins. Et, ensuite, l’OMS a arrangé la chose avec eux comme elle l’a pu. D’ailleurs, si les marchands de vaccins et l’OMS n’ont rien à cacher, pourquoi cette vidéo est-elle censurée sur Youtube ?

Le lien initial Youtube est donné en bas de la page 40 du dernier bouquin de Perrone Les 33 questions.

