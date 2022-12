Michael Hudson : Pressions sur les vassaux de l’Union européenne

Questions de Al Mayadeen TV, Liban. Mohammad Itmaizeh

Mohammad Itmaizeh : À la lumière des conditions que l’Europe connaît, en termes de prix élevés de l’énergie et des répercussions sur le secteur industriel, comme la fermeture d’usines et le coût élevé de la production. À votre avis, les pays européens ont-ils la capacité et les moyens d’empêcher les investissements industriels de « s’échapper » ? D’autant plus que les Etats-Unis prévoient en général de restaurer l’industrie sur leurs terres, ce qui peut représenter une opportunité d’attirer les industries européennes à s’y installer et à profiter des prix bon marché de l’énergie. Ce déplacement aura de larges répercussions sur les capacités productives et la compétitivité de l’Europe, ainsi que sur sa balance commerciale. Alors, qu’advient-il de la position de l’Europe dans le système économique mondial ? Va-t-elle continuer à faire partie du centre capitaliste ou s’en écarter ?

Michael Hudson : La formulation de votre question se répond en fait à elle-même. Les dirigeants politiques européens ne sont pas disposés à résister aux exigences américaines. Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est se plaindre de leur mauvais traitement. Cela a conduit à une scission entre les hommes d’affaires allemands et européens et les partis politiques européens.

Voir par exemple Politico, 24 novembre 2022 : « L’Europe accuse les États-Unis de profiter de la guerre ». « Les subventions et taxes vertes de Biden qui, selon Bruxelles, font injustement pencher le commerce du côté de l’UE et menacent de détruire les industries européennes. Malgré les objections formelles de l’Europe, Washington n’a jusqu’à présent montré aucun signe de recul. … le prix payé par les Européens est presque quatre fois plus élevé que celui du même carburant en Amérique. Et puis, il y a l’augmentation probable des commandes de matériel militaire de fabrication américaine, car les armées européennes sont à court d’armes après avoir envoyé des armes en Ukraine ».

Mais même les entreprises se rendent, et prévoient de s’installer aux États-Unis et de devenir des sociétés américaines. « Les entreprises prévoient de nouveaux investissements aux États-Unis ou même de délocaliser leurs activités existantes de l’Europe vers des usines américaines. Pas plus tard que cette semaine, la multinationale chimique Solvay a annoncé qu’elle choisissait les États-Unis plutôt que l’Europe pour de nouveaux investissements ».

Pour un scénario de la dépopulation et de la désindustrialisation de l’Europe qui en résulte, voir l’exode massif de personnes de Lettonie, d’Estonie et de Lituanie depuis 1991. L’alternative est de se déplacer vers la Russie ou la Chine, qui produisent de l’énergie – et aussi des armes – à un coût bien inférieur à celui des États-Unis.

Le problème est que l’Europe ne peut pas se retirer de l’OTAN sans dissoudre l’Union européenne, qui engage la politique militaire de l’OTAN et donc une immense ponction sur la balance des paiements pour acheter des armes américaines à prix élevé ainsi que d’autres produits de première nécessité. Si la question est de savoir combien de temps l’Allemagne et l’Europe peuvent faire passer la loyauté politique et militaire envers les États-Unis avant leur propre prospérité économique et leur emploi, la réponse des Verts est que la « thérapie de choc » contribuera à rendre l’Europe plus verte.

À première vue, c’est juste, puisque l’industrie lourde est fermée. Mais il semble que le carburant de l’avenir de l’Europe soit le charbon et l’abattage de ses forêts.

Q : Au niveau national : Si la source de l’inflation est l’offre et non la demande, alors à quoi sert de relever les taux d’intérêt, d’autant plus que la Réserve fédérale américaine est consciente, comme l’affirment nombre de ses responsables, que ses mesures conduiront à une récession économique. Pourquoi insister sur de telles mesures alors qu’elles n’ont pas sauvé l’économie américaine d’une nouvelle augmentation des taux d’inflation ?

Michael Hudson : Blâmer l’inflation des prix d’aujourd’hui sur les travailleurs qui gagnent trop n’est qu’une excuse pour imposer une nouvelle guerre de classe contre le travail. Il est évident que les niveaux de salaire n’ont pas forcé la hausse des prix du pétrole, du gaz, des engrais et des céréales. Ces hausses de prix sont le résultat des sanctions américaines. Mais l’affirmation centrale de l’orthodoxie économique néolibérale d’aujourd’hui est que tous les problèmes sont causés par la cupidité des travailleurs, qui placent leur propre niveau de vie au-dessus de l’idéal de créer une riche classe de rentiers qui les dominerait.

L’objectif de la réduction du crédit est de réduire l’emploi en provoquant une nouvelle récession, en réduisant les salaires – et aussi en rendant les conditions de travail beaucoup plus dures, en bloquant la syndicalisation des travailleurs et en réduisant les programmes publics de dépenses sociales. L’économie doit être Thatcherisée – tout cela en profitant des sanctions anti-russes américaines et en prétendant que cela crée une crise nécessitant le démantèlement des infrastructures publiques, leur privatisation et leur financiarisation.

Q : Sur le plan externe : la hausse des taux d’intérêt a déclenché de nombreuses crises dans le monde. Ce ne sont pas seulement les pays « en développement » ou les pays du Sud qui ont été touchés par les répercussions de la hausse des taux d’intérêt, comme le coût élevé de la dette et la diminution des investissements et de l’épargne, mais cela s’est également reflété en Europe (notamment en Grande-Bretagne), et il semble que les politiques monétaires américaines ne se soucient pas de ce qui se passe en dehors du territoire des États-Unis. Alors qu’en 2008, par exemple, la Réserve fédérale américaine a été obligée d’ouvrir des lignes de crédit pour sauver des pays comme le Japon de l’effondrement provoqué par la crise financière mondiale qui avait initialement pris naissance aux États-Unis. Est-ce le même schéma que les États-Unis imposent/imposeront aujourd’hui ? Ou bien vont-ils procéder sans se soucier de ce qui se passera dans le monde ?

Michael Hudson : En fait, les États-Unis se soucient de ce qui se passe à l’extérieur des États-Unis. C’est l’essence même de l’impérialisme : Vous prenez soin de conquérir d’autres pays sur le plan économique, financier et technologique, en les rendant dépendants de vous afin de pouvoir pratiquer des prix de monopole et siphonner leur surplus économique pour vos propres élites financières et corporatives.

L’objectif de la diplomatie unilatérale des États-Unis est d’établir une dépendance commerciale, monétaire et militaire. C’est ainsi que les politiciens se « préoccupent » de ce que font les pays étrangers – et que les États-Unis s’immiscent autant dans leurs processus politiques.

Q : Après la guerre russo-ukrainienne, des caractéristiques de la formation de blocs économiques entre les pays en dehors du bloc occidental sont apparues. Les blocs qui s’étaient formés auparavant se sont renforcés en raison de la nouvelle réalité résultant de cette guerre, comme les accords entre la Russie et la Chine, la Russie et l’Inde, et entre l’Iran et la Russie, et l’Iran et la Chine. Même le comportement de certains des pays « BRICS », qui sont proches de l’Occident, n’était pas hostile à la Russie. Il semble que l’objectif de ces blocs soit de s’opposer à l’empire occidental dirigé par les États-Unis. Cela signifie-t-il que nous assistons à une refonte de la mondialisation économique ? Et pourquoi cela ne s’est-il pas produit avant ?

Michael Hudson : Les sanctions américaines et la confrontation militaire poussent les autres pays à se défendre en créant des alternatives au dollar américain et aussi à dépendre des fournisseurs américains pour la nourriture, l’énergie et les technologies critiques afin d’éviter d’être « sanctionnés » pour les forcer à se conformer aux dictats américains.

Cette rupture ne s’est pas produite auparavant parce qu’elle n’était pas urgente. C’est à cause des sanctions américaines et de la menace que la guerre États-Unis/OTAN contre la Russie durera bien plus longtemps que l’Ukraine. Il s’agit en fin de compte d’une campagne contre la Chine, et le président Biden a déclaré que cela prendrait une vingtaine d’années. Pour les Américains, la menace de perdre leur capacité à contrôler la politique économique des autres nations est une menace pour ce qu’ils considèrent comme la civilisation. Le choc des civilisations oppose les tentatives des États-Unis de créer un ordre mondial néo-rentier et néo-féodal à un ordre fondé sur le gain et la prospérité mutuels. Comme Rosa Luxemburg l’a dit il y a un siècle, le choc est entre la barbarie et le socialisme.

Q : Au cours des dernières décennies, le monde a connu une augmentation significative de la dette, qu’il s’agisse de la dette des ménages ou de la dette souveraine, où cela s’arrêtera-t-il ? La dette va-t-elle continuer à augmenter à l’infini ou va-t-on arriver à une crise mondiale de la dette ? Et si cela se produit, quelles sont les conséquences sur la forme du système financier mondial ?

Michael Hudson : La mathématique exponentielle de la dette portant intérêt rend les crises de la dette inévitables. C’est le cas depuis des milliers d’années. La trajectoire d’expansion de la dette est plus rapide que celle de l’économie « réelle » sous-jacente.

À un moment donné, soit les dettes devront être effacées – annulées – soit les pays tomberont dans la servitude pour dettes envers les puissances créancières, tout comme, au sein des nations créancières, l’économie se polarise entre le 1% des créanciers et les 99% de plus en plus endettés.

J’explique cette dynamique dans « The Destiny of Civilization », ainsi que dans « Killing the Host ».

Le système mondial devra cesser de dépendre du dollar américain et transformer les systèmes bancaires et de crédit nationaux en services publics. C’est la seule façon pour les gouvernements d’annuler la dette – principalement celle qu’ils se doivent à eux-mêmes – sans susciter une lutte politique, voire violente, contre leurs efforts pour libérer l’économie de sa dette.

