LA GENESE DE LA CIA MONTRE LA CRAINTE EXPRIMEE PAR LES PARLEMENTAIRES DE CREER UNE NOUVELLE « GESTAPO »!

Par Brigitte Bouzonnie.

L’idéologie mondialiste, c’est la poursuite de l’idéologie nazie, vaincue en 1945, par d’autres moyens. Il y a longtemps que l’on soutient cette thèse : notamment dans mon article : « les crimes du camp mondialiste ».

Mais on n’est pas la seule à suggérer un telle filiation entre, d’une part, les crimes de masse nazis. D’autre part, les crimes de masse commis par l’Etat profond américain et ses comparses européens, notamment la CIA depuis 1947 : usage de la torture. Guerre au Vietnam. Guerre d’Algérie. Guerre en Irak, Lybie, Syrie, Yougoslavie, aujourd’hui guerre en Ukraine…

En lisant l’ouvrage rédigé par John Prados, intitulé « Histoire de la CIA », collection de poche, Tempus, 2017, notamment les conditions sociales et politiques, qui ont présidé à la création de la CIA en 1947 : j’ai trouvé que la critique du moment, et alors que la CIA n’était même pas créée. Donc la critique était, pour les parlementaires des deux chambres, de ne surtout pas faire advenir « une Gestapo américaine » (sic).

Il convient donc de revenir sur la genèse, semée d’embuches, de la CIA. Notamment au chapitre 2 : « la maison qu’Allen (Dulles) a créée ». Au départ, il y a l’OSS, ancêtre de la CIA. Allen Dulles est une quintessence de l’espion, même s’il commence sa carrière comme juriste à Wall Street.

Allen, jeune diplomate à Versailles en 1918 s’adonnait déjà à l’espionnage et à la collecte de ragots. Puis il fait son droit et obtient son diplôme en 1926. Son frère Foster devient associé de Sullivan et Cromwell, un cabinets d’avocats d’affaires, et fait recruter son frère. Pendant près de 20 ans, Allen officie comme avocat d’affaires en droit international près de son frère. Le Cabinet de Allen supervise la vente de bons du trésor. Puis il est recruté dans l’OSS.

Puis il devient presque naturellement chef de l’OSS en Suisse à Berne. C’est la personnalité la plus connue de l’OSS. En Suisse, il est en relation avec les membres du Haut Commandement allemand, dont certains ont conspiré contre Hitler. Un premier atout. Parmi ses contacts, il y a un agent du chef de la SS Heinrich Himmler. Parmi se contacts, souvent aussi des agents allemands anti-nazis. Début 1944, il alimente régulièrement en informations la Maison Blanche de Roosevelt. Le flot est ininterrompu.

L’autre grand succès de Dulles, c’est d’avoir réussi l’opération Sunrise, qui aboutit à la reddition des forces germano-italiennes du nord de l’Italie. Dulles réussit à avoir le double du journal intime du Conte Ciano, beau-fils de Mussolini

Après guerre, les soviétiques sont aux frontières de l’Europe occidentale. L’élimination des espions soviétiques devient une priorité. La dénazification devient aussi un sujet délicat. Les alliés ont arrêté des responsables nazis importants, et les poursuivent pour crimes de guerre. Mais les services de renseignement souhaitent aussi recruter des personnes « compétentes », ce qui est contradictoire. Démonter que certains ingénieurs et nazis n’ont pas commis de crimes de guerre va devenir un autre objectif important. Les programmes de missiles américains et soviétiques vont être réalisés, grâce à des scientifiques allemands.

Dulles est à Berlin, dans une maison réquisitionnée, où se trouvent aussi Franck Wisner, en charge des opérations spéciales. L’OSS établit une liste de nazis recherchés pur crimes de guerre. Et une autre liste d’allemand pouvant être employés par les américains .Et réserve un traitement amical à ces derniers? La dénazification cesse d’être un priorité.

Mais le Président Harry Truman dissout l’OSS, jugée inutile en temps de paix. L’OSS avait beaucoup d’ennemis. Le décès de Roosevelt, qui soutenait l’OSS, remplacé par un Truman plus méfiant à son égard, modifie la donne. Une première structure de remplacement est créée : le CIG (conseil de sécurité nationale) comptant 55 salariés. Donovan, ex chef de l’OSS organise des réunions d’anciens de l’OSS et fait pression sur les pouvoirs publics, afin de recréer un nouveau service de renseignements. Vandenberg prépare la création de cette nouvelle structure. Et communique sa proposition aux membres du congrès en janvier 1947. Dulles rejoint le petit groupe autour de Vandenberg.

Toute la question est d’éviter de créer une « NOUVELLE GESTAPO »(sic). Il s’oppose à la nomination de membres de l’armée au sein de la CIA. Dulles s’oppose à la divulgation non autorisée des « secrets officiels » de la CIA, qui n’est même pas encore créée !

Le national security act de l’été 1947 entraine la plus grande réorganisation de toute l’Histoire du renseignement us. Et donne naissance à l’Agence centrale de renseignement : la CIA.

Une interrogation récurrente dans tous les débats parlementaires est LA CRAINTE DE CREER UNE NOUVELLE GESTAPO » (sic), qui n’hésiterait pas à faire usage de la torture. pour obtenir des aveux. Crainte émise par les parlementaires des deux chambres (Sénat , Chambre des députés). Voilà pourquoi le texte de loi prévoit expressément et limitativement que « la CIA n’aura pas de pouvoirs de police, de justice et de sécurité intérieure » (sic).

Ce passage du livre de John Passos est très intéressant. Les circonstances entourant la création de la CIA montrent bien les méfiances et les craintes, qui ont accompagné sa naissance en 1947. C’était une crainte bien légitime de produire une structure nazie, au sein même du gouvernement américain, dans un pays attaché alors aux droits de l’Homme.

Cette crainte était fondée, puisque, justement par la suite, la CIA est devenue une organisation nazie. Donc, la parenté idéologie nazie/idéologie CIA n’est pas fortuite. Elle préoccupait même fortement le législateur américain, lorsqu’il a autorisé sa création.