LA LUTTE DES CLASSES EN IRAN

Source Communia.

LA MONTÉE PROGRESSIVE DE L’ORGANISATION DES GRÈVES AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES

Assemblée du Conseil ouvrier à Chut en 2018

Fin 2017 , l’escalade des combats au Moyen-Orient s’est propagée à l’Iran de l’autre côté de la frontière irakienne. Des grèves ont éclaté dans tout le pays mais le manque d’assemblées et de coordination a éteint le mouvement en un peu plus d’un mois . Cependant, quelques mois plus tard, les luttes éclatent à nouveau avec la leçon apprise . Les travailleurs de l’immense sucrerie Haft Tappeh, dans le sud du pays, ont déjà appelé à la création de conseils et d’assemblées pour coordonner les grèves « sauvages » (spontanées)

Messieurs, nous ne sommes venus que pour exprimer notre désaccord, de manière très pacifique. Nous venons ici depuis quelques jours, et lorsque nous avons traversé la ville, tout le monde était heureux et sympathique avec nous, et personne n’a été blessé ou tué, et rien n’a été endommagé, et nous ne demandons rien de plus que nos droits et la résolution de nos demandes. Alors pourquoi ont-ils fait venir la police anti-émeute pour s’occuper de nous ? Je ne sais pas, mais je vous demande, s’il vous plaît, comme les jours précédents, de manifester sans violence ni colère. Je sais que nous sommes tous fous, mais nous ne nous battons pas avec eux. Nous ne faisons que protester pour nos revendications. […] [Les participants scandent :] « Pain, Travail, Liberté – Organisation en conseils ! » Frères, je veux que vous répétiez ce slogan très fort, afin que cette police anti-émeute spéciale qui a été amenée ici, dont nous payons les salaires, et qui pointe maintenant ses armes sur nous, qui n’a pas pris notre slogan au sérieux, le répète . à voix très haute pour qu’ils s’en rendent compte : « Ni les menaces ni l’emprisonnement ne seront efficaces » ─[les manifestants scandent le slogan]…

Les grèves ont de nouveau reculé en 2019 mais ont de nouveau éclaté à l’été 2020 . Celles-ci sont réapparues à Haft Tappeh mais se sont propagées principalement dans les champs pétrolifères et les raffineries du pays, avec un certain écho dans d’autres secteurs, atteignant plus de 50 usines et constituant la plus grande vague de grèves depuis plus de 30 ans.

Cependant, les grèves se sont principalement limitées à la participation et aux revendications des travailleurs contractuels de l’industrie pétrolière . Bien que les sous-traitants représentent 70 % des effectifs, de nombreux permanents n’ont pas adhéré en 2020.

Après une éclipse des luttes qui tombent, le mouvement éclate à nouveau dans les raffineries à l’été 2021 . S’étendant à deux fois plus d’usines et impliquant désormais plus de 90% du personnel, la grève a réussi à vaincre la répression étatique. Lorsque les médias locaux et internationaux ont demandé aux travailleurs du pétrole comment ils avaient réussi à s’organiser à une telle échelle sur tout le territoire, ils ont répondu par des assemblées ouvertes et des chats de messagerie cryptés .

Une grève de masse qui a non seulement sauté par-dessus les divisions de région, d’entreprise et de catégorie salariale, mais aussi centralisé les luttes en formant des assemblées entre les différents lieux de travail et en ouvrant les assemblées du centre à la ville où elles se trouvaient. Un organe de coordination de la grève a été formé et ce fut une étape organisationnelle par rapport aux grèves précédentes. Cependant, elle est de nouveau isolée au sein de son secteur.

LA PREMIÈRE SÉRIE DE GRÈVES CETTE ANNÉE

Grève des travailleurs de la pétrochimie à Abadan

Ce que nous voyons, c’est que les travailleurs iraniens se soulèvent à nouveau après la répression des grèves et des manifestations de masse l’année dernière.

Et comme si les conditions de travail de l’année dernière en Iran n’étaient pas assez mauvaises, en juillet de cette année, l’inflation est montée à 54 % , les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 60 % et le nouveau salaire minimum a été fixé, comme l’année dernière, en dessous du seuil de pauvreté . .

Une telle détérioration des conditions de travail et de vie n’est pas restée sans réponse.

Dès le mois de mai de cette année , les chauffeurs de bus se sont mis en grève pour réclamer deux mois d’arriérés de salaire et une promesse d’augmentation de salaire. À partir de ce mois de mai, des grèves et des manifestations massives ont également éclaté à Abadan et au Khouzistan dénonçant d’abord l’augmentation du coût de la nourriture et, plus tard, l’effondrement d’un immeuble à Abadan dans lequel 41 personnes sont mortes et 31 autres ont été blessées. passé inaperçu par l’ayatollah Khamenei, qui a accusé les protestations d’être un outil de ses ennemis impérialistes . Un schéma qui se répétera au cours des mois suivants.

La situation sociale insoutenable d’une part et la répression étatique – symbolisée par le meurtre d’Amini – d’autre part, ont déclenché une série de grèves dans les mêmes centres où il y avait eu organisation ouvrière les années précédentes.

L’organisme de coordination des grèves des raffineries a annoncé un mélange de slogans économiques et de slogans anti-répression . Haft Tappeh a également lancé des slogans similaires, à l’instar de ce qui s’est passé en 2020 en Biélorussie, lorsque la furie meurtrière des forces répressives a provoqué la décantation temporaire des travailleurs dans des grèves de protestation .

En octobre, les travailleurs d’autres épicentres de la lutte, comme la fonderie d’aluminium SALKO, sont allés jusqu’à appeler les travailleurs de tout l’Iran à créer des conseils et des comités :

La formation de conseils, de comités, de syndicats indépendants et de toute autre forme d’organisation ne se fait pas par des revendications, mais par l’action pratique des travailleurs. La création de conseils et de comités et d’organisations de toutes sortes est un droit et un devoir. Frères, formez vos comités et intensifiez la lutte contre les patrons et le gouvernement. Dans ces circonstances, aujourd’hui est le meilleur moment pour former des conseils. Ne laissons pas passer cette opportunité. Une classe ouvrière organisée peut laisser sa marque sur le changement.

L’État a réagi avec force, d’abord en niant l’existence même des grèves à travers ses médias , puis en arrêtant des centaines de grévistes dans les raffineries . Les grèves diminuaient vers la fin octobre et la mi-novembre. A cette époque et très symboliquement, les ouvriers de la raffinerie d’Assaluyah qui n’avaient pas été arrêtés ont décidé d’entamer une grève de la faim.

UN RETOURNEMENT DE SITUATION

Les sidérurgistes de Téhéran en grève

À ce stade, le schéma était clair, les secteurs les plus avancés de la classe se soulèvent – généralement dans la grande industrie – avec des slogans que le reste des secteurs ne suivent pas par manque de coordination. Mais les choses ont changé au cours des dernières semaines de novembre.

Des camionneurs salariés d’entreprises pétrochimiques ont appelé les travailleurs à la grève, et un flux d’autres secteurs s’est joint aux travailleurs scandant « criez travailleur, criez pour vos droits! » Les usines automobiles, les appareils électriques, les aciéries et même les travailleurs des hôpitaux ont commencé à se mettre en grève dans tout le pays à partir de début décembre. Comme le rapporte les analyses , quelque chose a changé :

Mais ce changement ne se limite pas à la manière dont les grèves ouvrières sont organisées ; De nouvelles formes de perturbation du travail et de la production sont également apparues ces dernières semaines, ce qui peut clairement être considéré comme le résultat des troubles politiques récents. Transformer les grèves silencieuses en une marche de centaines de personnes à l’intérieur de l’entreprise scandant des slogans (exemples des aciéries d’Ispahan et Cruise Parts et Bahman Motor et Bahman Diesel).

Concentration avec brûlage de pneus et écriture de slogans au portail de l’entreprise (entreprise industrielle Tarbat)

Créer des slogans adressés à l’ensemble de la classe ouvrière et pas seulement à son unité restreinte (revenu en dollars, « crie travailleur, crie pour tes droits ! « ).

« ). Scandant des slogans ouvriers anti-gouvernementaux malgré les coûts et les risques élevés (chauffeurs d’Akbar Abad, Téhéran)

Non seulement la grève s’étend à de nouveaux secteurs, mais les mots d’ordre évoluent vers une plus grande centralisation, s’adressant à l’ensemble de la classe. Mais les changements ne se limitent pas aux secteurs urbains de la classe. Les mineurs en grève au Balouchistan ont réussi à bloquer la production des mines avec le soutien de la population locale, qui a dépassé la capacité de réaction des forces répressives .

Pendant ce temps, l’État a continué à nier l’existence des grèves et à blâmer les complots étrangers. Tout cela en essayant secrètement de convaincre les camionneurs de carburant de ne pas se mettre en grève .

Les camionneurs ont appelé à de nouvelles grèves les 5 et 6 décembre, ce qui a déclenché de nouvelles vagues de grèves plus tôt dans la semaine. Cette vague a réussi à s’ajouter à de nouveaux secteurs tels que les travailleurs des services municipaux d’Ispahan et les ouvriers du bâtiment :

La grève nationale de trois jours a commencé du 5 au 7 décembre dans une situation où des grèves dispersées mais nombreuses se déroulaient dans les centres de production et de services de différentes régions du pays. Des organisations indépendantes de travailleurs et de salariés, telles que le Conseil d’organisation des travailleurs du pétrole et le Conseil de coordination des syndicats de producteurs iraniens, ont soutenu la grève nationale de trois jours. Les médecins et le personnel de santé ont également annoncé qu’ils rejoindraient la grève nationale.[…] Jusqu’à présent, des nouvelles et des reportages ont été publiés sur la grève des travailleurs de l’usine de ciment d’Ispahan Sepahan, la grève des travailleurs de l’aluminium d’Al-Mahdi Bandar Abbas, la grève du complexe pétrochimique du Kurdistan à Sanandaj, les entrepreneurs et le personnel pour la construction de maisons d’habitation pour le personnel de l’armée à Kermanshah. La grève des travailleurs de la Mahshahr Port Petrochemical Tank and Terminal Company, qui a débuté le dimanche 4 décembre, s’est poursuivie. La grève des camionneurs, qui a commencé le 5 décembre dans certaines régions, s’est poursuivie lundi. « Etihad Doctors » a également annoncé que « la communauté médicale iranienne, y compris les médecins, les infirmières, les physiothérapeutes, les radiologues, les sages-femmes, les ambulanciers paramédicaux, les orthophonistes, les audiologistes, etc., La grève des travailleurs du port pétrochimique de Bandar Mahshahr a débuté le dimanche 4 décembre et s’est poursuivie lundi. Le travail de ces employés est de décharger et de charger pour l’exportation et l’importation des produits manufacturés et des aliments nécessaires aux complexes pétrochimiques, aux phases gazeuses de la Perse du Sud et à d’autres produits pétrochimiques, et ils souhaitent mettre en œuvre le plan de classification des emplois, augmenter les salaires et éliminer la discrimination entre projet ouvriers et officiers. Ils ont souligné qu’ils continueraient à se battre jusqu’à ce qu’ils obtiennent ce qu’ils veulent.

Mais les travailleurs ne sont pas les seuls à appeler à la grève.

LA PETITE BOURGEOISIE ESSAIE DE DIRIGER LES OUVRIERS

Manifestations étudiantes en Iran. Le drapeau national devant.

Les articles et les médias qui ont été diffusés lorsque les grèves d’octobre ont commencé ont souligné à maintes reprises que ces grèves étaient des grèves de solidarité avec les protestations déclenchées par l’assassinat de Mahsa Amini en septembre. Et bien que ce soit en partie, seulement en partie, vrai, cela ne raconte pas toute l’histoire.

En même temps que les travailleurs de Haft Tappeh, par exemple, dénonçaient la répression de l’État, ils présentaient également des revendications telles que le paiement rétroactif des mois de salaire, des primes d’assurance et autres primes ainsi que la destitution de tous les patrons de Haft-Tappeh. Ils ont affirmé que « seul le groupe de travailleurs a la capacité et les principes nécessaires pour gérer l’usine de manière responsable ».

Au lieu de cela, les revendications qui émergent des manifestations étudiantes sont, avant tout, la démocratisation de l’Iran et le renversement du régime islamique .

Les jeunes des quartiers de Téhéran se présentent comme des jeunes patriotes non affiliés à aucun parti ou groupe , et disent que leur objectif est de renverser le système corrompu de la république islamique , que leur religion est l’humanité, la démocratie et le patriotisme , qu’ils font partie de une révolution basée sur la volonté du peuple , et qu’il s’agit de constitutionnalistes dont le plan pour renverser le régime islamique est d’organiser un référendum et de se soumettre à la volonté de la majorité .

La déclaration de l’Association islamique des étudiants de l’Université Sharif , en réponse au raid de la police anti-émeute sur l’université après une manifestation, a appelé à la libération des étudiants détenus tout en parlant des valeurs pour lesquelles ils se battent .

Les étudiants ont déclaré qu’ils sont eux-mêmes le pays et qu’ils sont la voix des étudiants des autres universités d’Iran, que l’université est le lieu d’étude et de recherche des étudiants, des professeurs et des élites du pays et c’est pourquoi nous devons laisser les affaires universitaires aux universitaires.

Les professeurs qui ont pris la parole lors du rassemblement où la déclaration a été lue ont déclaré qu’eux-mêmes et les étudiants cherchaient à renforcer la société civile et que la voie qu’ils choisissent pour la liberté de pensée et pour la présence des élites au gouvernement doit être une voie morale .

Les mêmes thèmes traversent le reste des déclarations des étudiants sur les manifestations : que la répression par l’État des manifestations étudiantes sape l’unité nationale de l’Iran et rend les citoyens indifférents à l’invasion étrangère , que les enseignants doivent apprendre des étudiants puisque leur présence promeut les valeurs de l’ humanité , et que les étudiants doivent récupérer l’ université .

Jusqu’ici, comme de coutume : des slogans cohérents avec le rejet que, depuis 2017, la petite bourgeoisie affiche contre les grèves et les mouvements ouvriers. Mais maintenant, nous voyons un changement dans le discours.

Par exemple, des groupes de gauche et d’étudiants ont exhorté les travailleurs à faire grève pendant la semaine du 5 décembre de cette année. Votre appel n’a pas de prix :

De nombreux appels à une nouvelle série de grèves et de manifestations à l’échelle nationale ont été publiés ces derniers jours. Dans cet appel, contrairement aux fois précédentes, une plus grande attention a été accordée aux problèmes de pauvreté, de coût élevé et de subsistance des travailleurs, et une tentative a été faite de lier la révolution aux revendications économiques et de subsistance. Ces grèves et manifestations auront lieu du 5 au 7 décembre, ce qui coïncide avec la journée étudiante historique de l’Iran. Les étudiants sont le pilier solide et l’avancée de la révolution iranienne. Ils orientent les slogans et les revendications. En ces soixante-dix-huit jours, malgré la répression sanglante sans précédent dans son histoire, pas une seule journée n’a été paisible, et elle accueille aujourd’hui ce qui a été la journée de lutte des étudiants iraniens depuis près de soixante-dix ans. […] Un grand succès pour la révolution iranienne, qui montre que cette révolution a le soutien d’une grande partie du peuple, même ceux qui ne descendent pas dans la rue pour une raison quelconque et ne participent pas aux manifestations de rue, soutiennent la révolution en participant à grèves et qu’ils y prennent une part importante, personne ne doute aujourd’hui que les grèves paralysent la roue économique du gouvernement et mettent à terre son pouvoir de répression.

Ils ont plus d’ alliés : les commerçants qui se joignent soi-disant à la grève en fermant leurs magasins , les politiciens dits réformistes qui viennent de l’entourage de Khatami et de Moussavi, et, nul autre que le clergé sunnite … qui soutiennent les talibans et en même temps qu’il parle de la nécessité d’un référendum . C’est une alliance qui n’est pas sans contradictions .

En tout cas, malgré les appels à la modération des réformistes… l’appel à un référendum et à une coalition d’organisations politiques patriotiques pour représenter la nation et négocier avec les autres nations libres du monde , est aussi présent parmi les étudiants que parmi l’élite de l’opposition.

Et ce sont des revendications qui se heurtent directement aux objectifs des travailleurs et de leurs grèves.

Parce que se soumettre à la volonté du peuple et donner raison à la nation a un sens très spécifique. La nation c’est la bourgeoisie qui dirige effectivement le corps social, le peuple qui doit le renouveler c’est la petite bourgeoisie qui prend le relais. En pratique, la nation et le peuple sont les masques de la soumission des besoins de la classe ouvrière, qui sont les besoins universels de l’espèce humaine, à la volonté d’une bourgeoisie et d’une petite bourgeoisie qui, pour se préserver, multiplient la pauvreté de la main-d’œuvre, met en danger la santé et la vie des travailleurs lors de la réouverture des établissements pendant une pandémie virulente ,il dégrade les conditions des travailleurs et réprime toute résistance , et même encourage le terrorisme et attise les flammes de l’impérialisme le plus sanglant .

GRÈVES DE SOLIDARITÉ… AVEC LA PETITE BOURGEOISIE ?

Quand elle ne les a pas rendus invisibles au point de les démentir, la presse internationale a réduit les grèves entamées en octobre à des grèves de solidarité avec les manifestations étudiantes. Paradoxalement, un récit convergent jusqu’à un certain point avec celui du gouvernement, qui a intérêt à réduire les quelques grèves qu’il admet comme existantes à la seule lutte économique .

Mais il suffit de jeter un coup d’œil à ce que disent les travailleurs eux-mêmes pour voir que c’est le contraire qui est vrai : le combat pour que les travailleurs en Iran satisfassent leurs besoins de base est un combat politique .

Les grèves ne sont pas non plus une lutte exclusivement économique des travailleurs d’un certain secteur, ni de simples gestes symboliques ou des manifestations subordonnées aux objectifs des protestations de rue et universitaires, ainsi que de la petite bourgeoisie qui mène ces protestations.

Nous assistons à une lutte politique qui oppose l’État et les classes bourgeoises aux travailleurs, qui imposent leurs besoins, qui sont universels, au-dessus des exigences d’un capitalisme qui ne peut que continuer à les nier et qui n’a rien à offrir, mais plus de misère et de destruction, soit en appauvrissant davantage les travailleurs pour raviver le capital , en essayant de les entraîner dans la guerre, soit en les assassinant carrément lorsqu’ils relèvent la tête afin de se préserver.

qui oppose l’État et les classes bourgeoises aux travailleurs, qui imposent leurs besoins, qui sont universels, au-dessus des exigences d’un capitalisme qui ne peut que continuer à les nier et qui n’a rien à offrir, mais plus de misère et de destruction, , en essayant de les entraîner dans la guerre, soit en les assassinant carrément lorsqu’ils relèvent la tête afin de se préserver. Lutter contre les problèmes du chômage, de la pauvreté, de la guerre ou de la discrimination à l’égard des femmes n’est pas à la portée de la « nation iranienne » ou de toute autre capitale nationale, mais de la seule classe capable de créer un monde d’abondance exempt de toute oppression et exploitation, avec un métabolisme productif axé sur la satisfaction directe des besoins de l’espèce humaine dans son ensemble.

​