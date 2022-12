Les Européens méritent-ils ce qui les attend?

Par The Saker – Le 15 décembre 2022 – Source The Saker’s Blog

Chers amis

Je suis né en Suisse, sans doute le cœur de l’Europe, et en tant qu’Européen de naissance, sinon de culture, je pense que je dois aborder la question de la responsabilité de l’Européen ordinaire dans ce qui se passe en Ukraine et en Serbie.

Je ne crois pas à la culpabilité collective, donc la réponse courte est « non ».

Mais je crois aux conséquences et je crois en la justice de Dieu (et en son amour, bien sûr !). En d’autres termes, je ne pense pas que l’on puisse commettre de mauvaises actions et s’en tirer à bon compte : tôt ou tard, il faudra payer, surtout si l’on ne se repent pas de ses mauvaises actions.

En outre, je suis conscient que l’UE est une colonie/un protectorat américain, mais c’était aussi le cas d’une grande partie du monde.

Pourquoi peut-il y avoir une réelle résistance à l’Empire en Amérique latine ou en Afrique et aucune dans l’UE ? Cuba devrait-il commencer à envoyer des soldats, des médecins et des ingénieurs dans l’UE (je plaisante !) ?

[Quand j’étais enfant, je me souviens de tous les mouvements de protestation et de résistance qui existaient en Europe, qu’il s’agisse des écologistes antinucléaires (pour la plupart pacifiques), des syndicats en grève, de la RAF en Allemagne, de l’IRA en Ulster, de l’ETA en Espagne ou même des différents groupes ethniques kurdes, arméniens, palestiniens et autres qui s’engageaient à divers degrés dans la résistance violente contre l’État. Même dans la petite Suisse, nous avons eu les autonomistes jurassiens avec des méthodes de résistance créatives ! Cela ne veut pas dire que j’approuve tout cela, mais seulement que je me souviens d’une époque où il y avait une véritable résistance en Europe. Les Européens d’aujourd’hui sont-ils capables de résister de manière significative à *quelque chose* de nos jours ? J’en doute fort].

Je pense que nous pouvons affirmer sans risque que l’UE est la colonie la plus docile, la plus lâche et la plus loyale à l’Empire. Pourquoi ? Probablement parce que toutes les autres colonies *savaient* que leur statut colonial ne changerait jamais sous la domination anglo-sioniste, alors que les Européens espéraient en quelque sorte « s’élever » en étant les « caniches » de l’oncle Shmuel. Et, après tout, l’impérialisme est né en Europe (avec les croisades) et non dans le Nouveau Monde.

On pourrait penser qu’à l’heure actuelle, même le plus stupide des politiciens de l’UE se rendrait compte que les sanctions anti-russes nuisent presque exclusivement à l’Europe. Pourtant, que voyons-nous ? Ils sont toujours là et ils doublent une fois de plus la mise. Regardez ce titre : « L’UE s’apprête à geler les actifs de la société mère de RT – médias« . Lisez-le, vous verrez qu’il s’agit d’une répression directe et sans appel de la liberté d’expression. Et alors que les Européens doublement bien pensants et politiquement corrects aiment à (mal) citer Voltaire et à proclamer fièrement « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites mais je défendrai jusqu’à la mort votre droit de le dire », alors qu’en réalité ils s’en fichent complètement.

Ce n’est pas nouveau.

Lorsque les Anglo-sionistes ont lancé une guerre d’agression TOTALEMENT ILLÉGALE contre la nation serbe et un pays, la Yougoslavie, qui était un membre fondateur du mouvement des non-alignés, les fiers Européens ont fait cela (voir image).

Au mieux !

Beaucoup ont participé activement au martyre de la nation serbe. Encore une fois. De la même manière que les Européens ont trahi les Serbes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, ils sont encore en train de le faire (voir les menaces de l’UE envers le Kosovo).

Et, ne vous y trompez pas, pendant toutes ces années, le terrorisme de l’UCK au Kosovo a été pleinement soutenu et même aidé par la KFOR et EULEX (cette dernière entité modestement appelée « European Union Rule of Law Mission in Kosovo » (c’est nous qui soulignons).

Et, une fois de plus, tout ce que nous entendons du Vieux Continent est un silence assourdissant. Soit cela, soit des menaces.

La sage admonition de Yehuda Bauer a été oubliée depuis longtemps :

Tu ne seras pas une victime. Tu ne seras pas un agresseur. Et par-dessus tout, Tu ne seras pas un spectateur.

En faisant de l’UE la complice de l’agression américaine contre la Serbie, les États-Unis se sont assurés de la loyauté des Européens pour toujours, puisque maintenant ils ne sont pas seulement liés par des liens culturels ou coloniaux, ils sont aussi complices du viol de la Serbie, du Maghreb et du Machrek, de l’Afghanistan et de tous les autres pays qui souffrent sous le joug de l’Hégémon.

L’attaque anglo-sioniste contre la Yougoslavie a été la Nuit de Cristal du droit international, l’événement à l’origine de toutes les horreurs que nous voyons aujourd’hui. Et pourtant, loin de comprendre (et même d’admettre !) le crime d’agression (le pire crime en droit international, au-dessus même du génocide ou des crimes contre l’humanité !) et de montrer quelque remords, les dirigeants européens ont maintenu le cap tandis que les citoyens « ordinaires » d’Europe ont simplement ignoré tout cela comme de bons petits caniches qu’ils sont devenus.

Et, je vous en prie, ne me sortez pas l’argument disant « nous étions confrontés à un ennemi trop puissant » ou « nous ne pouvions rien faire« . Au minimum, chaque Européen pourrait suivre l’appel de Soljenitsyne et « ne pas vivre du mensonge« . Mais ils n’ont même pas pu faire cela. Mille ans de propagande anti-chrétienne et d’hérésie ont donné naissance à une société qui ne croit même plus à la notion de « vérité ». Pas étonnant qu’ils ne puissent plus s’arrêter de mentir…

Je pense que c’est un truisme de dire que si vous n’avez pas de respect pour vous-même, vous n’obtiendrez pas non plus le respect des autres. Je pense également qu’il est juste de dire que l’UE est devenue la société la plus méprisée de la planète. Et Poutine n’est pas le seul à qualifier l’UE de « paillasson des États-Unis » : la même opinion prévaut dans une grande partie de la zone B.

Voici, je pense, la réponse correcte à la question que j’ai posée plus haut : les Européens méritent-ils ce qui va leur arriver ? Étant donné que ce qui leur arrive est entièrement auto-infligé, je pense que la réponse irréfutable est un « OUI » retentissant.

Si ce n’est pas le cas, alors qui est à blâmer ? La Russie ? Les États-Unis ? Poutine ? Les « Juifs » ? L’immigration ? Les musulmans ?

En parlant des USA – au moins les Américains ont voté pour Trump (deux fois). Le fait que cela n’ait fait (presque) aucune différence n’est pas pertinent, au moins le peuple des USA a essayé de résister ! En fait, même dans le cadre de la répression actuelle contre la dissidence, je pense toujours qu’il y a une proportion beaucoup plus élevée d’Américains capables et désireux de résister que d’Européens.

Aujourd’hui, je veux donc faire quelque chose que je n’ai jamais fait auparavant. Je vais réafficher une fois de plus ce que j’ai déjà posté une fois : l’interview du colonel Douglas Macgregor par le Dr Michael Vlahos. J’estime que cette conversation est si importante qu’elle mérite d’être publiée une seconde fois. Avant de vous laisser avec ces deux hommes, je voudrais juste ajouter ce qui suit :

Ces deux hommes sont de la génération que j’ai eue comme professeurs pendant mes années dans les facs américaines (1986-1991) et pour lesquels j’ai toujours le plus grand respect. Cela ne signifie pas que je sois nécessairement d’accord avec tout ce qu’ils ont fait, dit ou écrit, pas du tout. Mais je peux respecter ces hommes non seulement pour leur formidable intelligence, mais aussi pour être des hommes d’honneur et de vérité, et de véritables patriotes de leur pays (par opposition à ceux qui ne font qu’agiter le drapeau).

C’est la génération d’hommes comme David Glantz ou Lester W. Grau, des officiers américains qui ont vraiment étudié, avec soin, la doctrine militaire soviétique (des auteurs comme Reznichenko, Gareev ou Ogarkov) et qui, grâce à leurs études, n’en sont pas venus à haïr la Russie ou les Russes du tout, mais les considèrent comme des collègues professionnels et des patriotes. Ayant eu le privilège de passer un certain temps avec les personnes qui enseignaient à l’Académie militaire de Frunze (j’ai même fini par coécrire un petit livre avec l’un d’entre eux), je peux attester que les grands stratèges russes avaient également beaucoup de respect pour leurs collègues américains.

Le contraste avec les monstres néoconservateurs « du sous-sol » ne pourrait être plus grand.

Je pense sincèrement que dans la conversation qui suit, chaque sujet et chaque phrase est important car il montre ce que cette génération d’Américains compétents et honorables pense de la (des nombreuses) abomination(s) dont nous sommes témoins aujourd’hui. Je peux sincèrement dire que je leur souhaite, ainsi qu’à leur cause, un plein succès.

En ce qui me concerne, nous avons le même ennemi.

Puisse leur exemple de résistance (car c’est *exactement* ce dont il s’agit) inspirer d’autres Européens (il y en a déjà quelques-uns) à suivre leur exemple.

Andrei

Enfin, et dans l’esprit de mon post d’aujourd’hui, je vous laisse avec une superbe vidéo musicale française: « Indignez-vous » de HK et les Saltimbanks.

Qui sait, peut-être que cette vidéo réveillera quelques Européens de plus ?

