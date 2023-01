LA PEUR… COVID!

Après avoir vécu

Deux ans de panique,

Les Québécois

Affamés de bonnes nouvelles,

Se réveillent avec des mots de têtes!

Non, ce n’est pas la COVID.

C’est de la Tristesse Post Traumatique!

Parce qu’il n’y a pas

Encore de soulagement?

Car Legault et les médias

Ne veulent pas lâcher le morceau!

Ça va trop bien pour eux.

Ça leurs donnent l’occasion

De monter les prix,

Les loyers et l’intérêt.

Leur propagande marche trop bien.

Ils ont pratiqués pendant deux ans!

Je vous l’avais dit.

Aussitôt les élections passées,

Les riches vont être plus riches,

Et les pauvres, plus pauvres.

C’est de la logique 1+2 = X.

Un dollar pour le pauvre et

Deux milliards pour les riches.

Tout le monde est contant

Et tout le monde vote Legault.

La roue tourne

Toujours dans le même sens.

Formule entreprenant

Des normes et de la vérité.

Épistémologie méthodique?

Manière de composer une suite

Pour les esclaves du numérique

Bien programmés.

Courant d’éphémère.

Bien du temps serait nécessaire

Pour enfin trouver

Le don de la logique

Que vous avez éprouvées

Ces deux années marquées

Par la… peur,

La colère et la souffrance.

Et d’accepter ce que la vie normale a…

D’irréversible!

John Mallette

Le Poète Prolétaire.