La résurgence prévisible du fascisme et du nazisme des deux côtés de l’Atlantique Nord et ses conséquences

Par Vicente Navarro – Décembre 2022 – Source Counterpunch

(Le webmagazine Les7duquebec.net n'endosse pas nécessairement les opinions émises dans l'article. )

Les origines du fascisme et du nazisme : la Grande Dépression

Le fascisme et le nazisme sont les produits de la Grande Dépression. La détérioration de la situation économique a eu des effets désastreux sur la qualité de vie et le bien-être des classes populaires et a sapé la crédibilité et la légitimité des systèmes démocratiques et des gouvernements aux États-Unis et en Europe. Le fascisme, dans le sud de l’Europe et aux États-Unis, et le nazisme, dans le centre et le nord de l’Europe ainsi qu’aux États-Unis, ont tiré parti du mécontentement qui en résultait. Ces mouvements ont acquis une influence considérable des deux côtés de l’Atlantique Nord, pour finalement gouverner plusieurs pays d’Europe occidentale.

Le message de chacun était autoritaire et antidémocratique. Le fascisme et le nazisme considéraient toutes les autres options politiques comme illégitimes, ce qui justifiait leur élimination. Tous deux prônent un nationalisme extrême fondé sur le classisme, le racisme et le machisme, se présentant comme les défenseurs de la civilisation chrétienne et prônant la force et la violence contre « l’autre », qu’ils définissent comme un ennemi. Les deux mouvements étaient profondément antisyndicaux, anticommunistes et antisocialistes. Ces points de vue les ont rendus attrayants pour les entreprises économiques et financières qui sentaient leur pouvoir menacé par les protestations alimentées par les mouvements ouvriers. Des secteurs influents de ces établissements ont donc financé le fascisme et le nazisme.

La défaite du fascisme et du nazisme lors de la Seconde Guerre mondiale : Le renforcement du pouvoir des classes populaires

Le fascisme et le nazisme ont été militairement vaincus pendant la Seconde Guerre mondiale, un objectif atteint grâce à une large alliance de forces politiques et sociales. La défaite de ces options politiques et l’affaiblissement des pouvoirs économiques et financiers qui les soutenaient ont permis de redéfinir les relations de pouvoir entre les classes sociales, en particulier entre les propriétaires et les gestionnaires du capital d’un côté et les classes ouvrières de l’autre. Cela a ouvert de nouvelles possibilités, notamment l’autonomisation des classes ouvrières qui a conduit à l’établissement d’États-providence et à la réduction des inégalités. Lorsque la classe ouvrière était plus forte, comme en Scandinavie, la redistribution des revenus et de la propriété du capital fut plus importante et l’État-providence plus étendu. Là où la classe ouvrière était plus faible, comme dans le sud de l’Europe et aux États-Unis, la redistribution et l’établissement de l’État-providence fut pratiquement inexistants (comme en Espagne, gouvernée par un gouvernement fasciste, et au Portugal, gouverné par un gouvernement fasciste) ou très limités (comme aux États-Unis, où les droits du travail et les droits sociaux de la main-d’œuvre étaient très réduits) et les inégalités de classe, de race et de sexe étaient très importantes. La structure et le modus operandi de ses systèmes démocratiques ont toujours été clairement structurés en faveur des forces politiques conservatrices. En conséquence, la classe ouvrière aux États-Unis a été historiquement très faible. La loi fédérale, à savoir la loi Taft-Hartley de 1947, restreint les activités et le pouvoir des syndicats, les limitant à la défense de secteurs compartimentés et très décentralisés de la population active. Les grèves générales sont interdites. Le système électoral fédéral des États-Unis n’est guère proportionnel ou représentatif, chaque État, quelle que soit sa population, étant représenté de manière égale par deux sénateurs, ce qui fausse intrinsèquement la chambre législative, le Sénat, en faveur des régions rurales et plus conservatrices du pays. Le financement du processus électoral est fondamentalement privé, ce qui permet aux établissements financiers et économiques d’ »acheter » les politiciens. C’est le « modèle économique et politique libéral » par excellence.

La réponse de la classe sociale des propriétaires et des gestionnaires du capital économique et financier à l’autonomisation des classes populaires

La défaite du fascisme et du nazisme a redéfini les relations de pouvoir, en donnant du pouvoir aux classes populaires. Une conséquence en a été l’augmentation de la part du travail dans le revenu national, avec une diminution proportionnelle du revenu du capital pendant la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale jusqu’à la décennie des années 1970. Cela a conduit à des protestations des établissements économiques et financiers et à l’avènement du néolibéralisme. Établi aux États-Unis avec l’élection du président Ronald Reagan et en Grande-Bretagne avec Margaret Thatcher, il a ensuite été incorporé dans la plupart des partis sociaux-démocrates au pouvoir – les partis majoritaires au sein de la gauche européenne – par le biais de la « troisième voie« .

Cette nouvelle version du libéralisme a encouragé la mondialisation de l’activité économique et financière avec une liberté totale de mobilité des capitaux et de la main-d’œuvre, créant une augmentation significative de la migration et du déplacement des capitaux, principalement industriels, vers les pays du Sud. Cette mondialisation s’est également traduite par une déréglementation du marché du travail, une augmentation des politiques fiscales régressives, ainsi qu’une forte limitation et réduction des dépenses sociales publiques.

Ces politiques visaient à affaiblir la classe ouvrière dans les pays des deux côtés de l’Atlantique Nord et à inverser la répartition des revenus en faveur des propriétaires et des gestionnaires du capital – au détriment des revenus issus du travail. Le déclin du revenu du travail en pourcentage du revenu national a diminué de manière significative entre la fin des années 1970, la fin de la période connue sous le nom d’âge d’or du capitalisme, et 2019, avant le début de la pandémie. Entre 1978 et 2019, les États-Unis ont connu une baisse du revenu du travail de 70 à 63 %, l’Allemagne de 70 à 62 %, la France de 74 à 66 %, l’Italie de 72 à 62 %, le Royaume-Uni de 74 à 70 % et l’Espagne de 72 à 56 %. La baisse moyenne des revenus du travail dans les quinze pays qui allaient former l’Union européenne (UE 15) était de 73 à 64 %.

Cette réponse néolibérale a été promue et menée principalement par le gouvernement américain (rejoint plus tard par l’Union européenne, dont les gouvernements étaient majoritairement d’obédience conservatrice et libérale) et par d’autres organisations dirigées par les États-Unis, comme l’OTAN. L’OTAN a étendu son influence dans les régions de l’Atlantique Nord, y compris les pays d’Europe de l’Est et maintenant l’Ukraine, programmant son incorporation dans l’organisation.

Pendant cette période néolibérale, dans le cadre de la mondialisation dirigée par les États-Unis, un objectif a été l’expansion et la promotion du modèle néolibéral existant. Les politiques économiques et du travail mises en avant par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international en sont un exemple. Ces politiques, qui ont clairement été influencées par les États-Unis et les pays d’Europe occidentale, obligent l’Ukraine à conditionner le report du paiement de sa dette extérieure à l’approbation d’un changement du droit de posséder des terres en Ukraine. La loi actuelle restreint les droits de propriété pour les étrangers. Le changement de politique, en revanche, donne aux entreprises internationales le droit de posséder des biens dans le pays. Le gouvernement ukrainien, qui a une orientation néolibérale, favorise ces politiques qui sont très impopulaires. Tout aussi impopulaire est la déréglementation massive du marché du travail proposée par ce gouvernement avant la guerre et approuvée il y a seulement quelques semaines. Ces deux mesures ont été imposées par les organisations internationales et adoptées par le gouvernement ukrainien sous prétexte qu’elles sont nécessaires pour « attirer les capitaux étrangers afin de faciliter la reconstruction du pays« . Les capitaux étrangers, dans ce cas, sont des entreprises nord-américaines et européennes.

La conversion des gouvernements de gauche au néolibéralisme et ses conséquences, même dans les pays ayant une longue tradition progressiste comme la Suède

Les réformes néolibérales des années 1980 se sont répandues dans tout l’Atlantique Nord au point que les gouvernements de gauche ont dilué leur résistance à ces réformes et ont fini par les faire leurs. Plus les forces de ces gouvernements sont grandes, plus l’application de ces politiques est retardée. Le cas le plus récent et le plus notoire est celui de la Suède, où les forces progressistes ont historiquement détenu le pouvoir, et où le parti social-démocrate a été le plus longtemps au pouvoir. De 1932 à la fin des années 1970, le parti social-démocrate a gouverné la Suède, soutenu en moyenne par 48 % de l’électorat. Les choses ont commencé à changer dans les années 1980, mais ce n’est que dans les années 1990 et au début du XXIe siècle que les politiques néolibérales ont atteint leur influence maximale. L’expansion du fascisme est une conséquence directe de l’application de ces politiques.

Il était prévisible que le mouvement fasciste connaîtrait une croissance quasi exponentielle – et aussi que les effets néfastes des politiques néolibérales affecteraient le comportement électoral des classes sociales qui en subiraient le plus l’impact négatif. Je connais bien la Suède, tant sur le plan universitaire que personnel. J’ai beaucoup écrit sur l’État-providence suédois et une partie de ma famille est suédoise. Et j’ai prédit dans mon article » Que se passe-t-il en Suède ? « , Publico (9 juin 2013), que les politiques publiques mises en œuvre conduiraient à la situation qui existe aujourd’hui. C’est précisément dans les années 1980 que le gouvernement social-démocrate a commencé à appliquer ces politiques, sous la direction du ministre des Finances suédois. Ces politiques ont ensuite été étendues par l’alliance gouvernementale des partis conservateurs et libéraux, une entité connue sous le nom d’Alliance de la bourgeoisie, et plus tard, poursuivies par le parti social-démocrate qui a gouverné à nouveau de 2014 à 2022. Ces politiques néolibérales comprenaient la déréglementation du marché du travail (qui permettait aux employeurs de payer les travailleurs selon leurs propres critères, les employeurs, y compris l’État, commençant à embaucher et à payer moins les travailleurs plus faibles, c’est-à-dire les immigrants) ; la facilitation de l’immigration, qui a augmenté de façon spectaculaire ; l’introduction de la privatisation dans la gestion des services publics, tels que la santé et l’éducation, y compris par des entreprises privées à but lucratif ; et la déréglementation des prix du logement.

La plupart de ces politiques ont eu un effet négatif sur le bien-être et la qualité de vie de la classe ouvrière suédoise. Une grande partie de cette classe a pris ses distances avec le parti social-démocrate et s’est abstenue de voter ou a voté pour le parti nazi, connu sous le nom de Démocrates suédois. Ce parti s’est présenté comme le parti « anti-établissement néolibéral« , contre la classe politique établie. Il a balayé les dernières élections.

La classe capitaliste suédoise a favorisé ces politiques néolibérales, même si certains secteurs de cette classe, proches du parti social-démocrate, étaient mal à l’aise avec le langage et les valeurs du parti nazi. La grande majorité des médias, contrôlés par des groupes économiques appartenant à cette classe, ont tout fait pour détruire les partis à la gauche du parti social-démocrate afin de les empêcher de canaliser la colère anti-néolibérale-établie dans les classes populaires. C’est ainsi que le parti nazi s’est développé. Tout ce qui s’est passé était totalement prévisible.

La croissance du fascisme en Europe occidentale était prévisible : La Suède en est un exemple clair

Lors des élections qui ont eu lieu en Suède il y a quelques mois, l’alliance progressiste – le parti social-démocrate, le parti de gauche et le parti vert – a remporté 163 sièges au Parlement. Ce chiffre est inférieur de trois voix aux 166 sièges obtenus par les partis de droite combinés (conservateurs, libéraux et nazis). Le parti nazi, fondé en 1968 en tant qu’héritier du parti nazi suédois, a obtenu 20 % des voix, devenant ainsi la deuxième force au Parlement suédois. La majorité, le parti social-démocrate, a reçu le plus de voix, avec 30,3 %. Le parti nazi a attiré un grand nombre d’électeurs des autres partis de droite, mais aussi des sections de la classe ouvrière, qui votaient auparavant pour le parti social-démocrate. Le soutien au parti nazi a augmenté même parmi les membres du syndicat le plus proche du parti social-démocrate, le LO. La moitié d’entre eux, principalement des hommes, ont soutenu le parti nazi. Dans l’ensemble, lors des élections de cette année, 60 % des hommes suédois ont voté pour des partis de droite.

Les causes de ces transferts de voix sont faciles à voir : les politiques néolibérales initiées par le parti social-démocrate et étendues par l’alliance libérale-conservatrice qui a gouverné la Suède pendant six ans. Cette alliance a ensuite été remplacée par le parti social-démocrate, qui a gouverné pendant les six dernières années. Pendant cette période, il a maintenu ces politiques tout en ajoutant des mesures d’austérité impopulaires telles que la réduction de l’assurance maladie et d’invalidité publique. Les politiques d’austérité et la déréglementation du marché du travail ont été particulièrement importantes pour expliquer l’antagonisme envers l’immigration, qui a considérablement augmenté pendant cette période. En 2015, la Suède a connu une crise de l’immigration lorsque 163 000 immigrants sont arrivés (doublant ainsi le nombre d’immigrants dans le pays), dont beaucoup venaient de Syrie, de Turquie, d’Iran et d’Afghanistan.

Toutes ces mesures expliquent la croissance du parti nazi. En 2011, le parti n’avait remporté que 5,7 % des voix, avec seulement 8 % de la population estimant que l’immigration était un problème. Quatre ans plus tard, en 2015, lorsque l’immigration a atteint un pic, le parti nazi a obtenu le soutien de 20 % de la population. L’année suivante, 24 % des Suédois considéraient l’immigration comme le problème le plus important du pays. Récemment, 44 % ont cité l’immigration parmi les plus gros problèmes auxquels le pays est confronté. Lors des dernières élections, le parti nazi a fait campagne en partant notamment du principe que les socialistes « réduisaient les droits sociaux afin de libérer des fonds publics pour aider les immigrants« . Et ils ont adopté ce slogan : « La Suède est pour les Suédois« , ce qui signifie que les immigrants ne méritent pas les droits dont jouissent les « vrais » Suédois.

L’expérience de l’autre pôle politique de l’Atlantique Nord : L’énorme crise du modèle néolibéral des États-Unis

La croissance du fascisme aux États-Unis était tout aussi prévisible. Le néolibéralisme de Reagan, qui a débuté dans les années 1980, était en pleine expansion, et le président Bill Clinton l’a pleinement intégré au parti Démocrate et à son gouvernement. Alors qu’il se présentait aux élections en 1992, Clinton a fait des propositions relativement progressistes, adoptant même la mise en place d’un programme national de santé qui avait fait la réputation de la candidature de gauche de Jesse Jackson lors des primaires du parti Démocrate en 1988 et qui aurait garanti le droit des Américains à recevoir des soins de santé. En tant que conseiller de Jesse Jackson en 1988, j’avais travaillé sur cette proposition.

Clinton, cependant, a changé de cap, après son élection. En plus d’approuver le très impopulaire accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, il a renoncé à nombre de ses propositions, dont la création d’un programme national de santé. Plus tard, sa femme, Hillary Clinton, qui a occupé le poste de secrétaire d’État pendant l’administration du président Barack Obama, a encouragé le processus de mondialisation avec une augmentation de la mobilité des industries vers ce que l’on appelle le Sud.

Les conséquences de cette mondialisation néolibérale ont été dévastatrices pour la classe ouvrière des secteurs industriels. Il existe des milliers d’exemples : Pendant de nombreuses années, à Baltimore (où se trouve l’université Johns Hopkins, où j’enseigne depuis plus d’un demi-siècle), l’industrie sidérurgique était l’une des plus importantes sources d’emploi de la ville. La plus grande entreprise sidérurgique a quitté la ville, et les quartiers des travailleurs de l’acier (pour la plupart blancs, cols bleus et bien payés) ont changé radicalement et sont maintenant en décrépitude. La mortalité dans ces quartiers a considérablement augmenté en raison de la maladie du désespoir (suicide et toxicomanie). L’écrasante majorité des résidents de ces quartiers ont voté pour Trump.

Aujourd’hui, les établissements politiques et médiatiques néolibéraux sont profondément discrédités auprès des classes populaires, notamment auprès de la classe ouvrière – et surtout auprès des Blancs, qui s’abstiennent majoritairement de voter. Cette situation est responsable de la croissance de l’ultradroite qui a précédé Trump, et qu’il a utilisée de manière très astucieuse en se présentant comme un « dirigeant anti-néolibéral« . Dans un autre article, j’ai expliqué qu’un tel mouvement présente les caractéristiques qu’avait le mouvement fasciste du sud de l’Europe, une réalité que je connais bien car j’ai fait l’expérience directe de ce fascisme dans ma jeunesse. J’ai dû quitter l’Espagne parce que j’étais membre de l’underground antifasciste dans les années 1960. Et l’ultradroite espagnole actuelle, successeur du parti fasciste des années 60, a une idéologie très similaire au trumpisme, avec lequel elle entretient une relation étroite. Le Trumpisme présente de nombreuses caractéristiques et positions idéologiques similaires à celles des mouvements de droite espagnols et de nombreux autres mouvements de droite européens qui se présentent comme les défenseurs de la patrie et de la civilisation chrétienne. Son principal idéologue est Steve Bannon, qui tente de structurer une nouvelle ultradroite internationale comprenant Poutine, Giorgia Meloni, Le Pen, Bolsonaro et bien d’autres.

Poutine mérite une mention spéciale dans ce document car son gouvernement est présenté par de nombreuses forces conservatrices comme un gouvernement communiste, successeur des gouvernements de l’Union soviétique. Poutine avait été le bras droit d’Eltsine, qui était soutenu par les présidents américains Bush et Clinton dans son démantèlement complet de l’Union soviétique et du système économique et social promu par ce régime. Eltsine et Poutine ont privatisé la plupart des moyens de production (à l’exception de l’énergie) responsables de la plus grande augmentation de la mortalité de la population russe depuis la Seconde Guerre mondiale. La Russie d’aujourd’hui est une économie capitaliste dirigée par une dictature hautement corrompue, avec une idéologie nationaliste profondément conservatrice, résultat de l’alliance de l’État russe avec l’Église orthodoxe chrétienne. Et le gouvernement Poutine sympathise clairement avec les mouvements de droite internationaux, y compris le Trumpisme aux États-Unis (voir mon article, « Nazisme et fascisme dans les années 30, Trumpisme et, sans surprise, Poutinisme maintenant », Publico, (14 avril 2022)).

Le trumpisme est-il un mouvement fasciste ?

L’establishment du parti Républicain a perdu sa capacité de mobilisation et a été remplacé par le Trumpisme, qui se caractérise par un discours destiné principalement aux classes populaires. Il utilise un discours ouvriériste (désignant explicitement les travailleurs comme son peuple), qui présente l’establishment libéral politico-médiatique basé à Washington comme l’ennemi. Aujourd’hui, ce mouvement comprend la majeure partie de la base électorale du parti Républicain et la plus grande partie de la direction de ce parti, qui a remporté la majorité de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat du Congrès du 8 novembre, ce qui lui permettrait de contrôler la direction parlementaire de ce parti, en lui donnant le pouvoir d’affaiblir le gouvernement Biden, avec la possibilité de récupérer la présidence des États-Unis en 2024. Cela aurait des conséquences dévastatrices non seulement pour les États-Unis mais aussi pour le monde, une réalité apparemment ignorée par l’establishment politique de l’Union européenne.

Le parti Démocrate – dont l’appareil est contrôlé principalement par les clintoniens, qui exercent une influence majeure sur la politique étrangère – est dirigé par Joe Biden. Pressé par la gauche, sous la direction du sénateur Bernie Sanders, il s’est astucieusement présenté comme un héritier de l’ancien président Franklin D. Roosevelt, favorable à un New Deal comportant des éléments progressistes. Cependant, depuis son entrée en fonction, le programme progressiste de Biden a été boycotté ou éliminé en raison de la résistance interne du parti et de la pression exercée par les intérêts économiques et les lobbies des entreprises et des sociétés.

Cette situation a déçu de larges secteurs de l’électorat Démocrate. Les mesures extrémistes du Trumpisme, comme la décision de la Cour suprême (contrôlée par ce mouvement) en juin 2022 d’annuler Roe v. Wade (1973), qui garantissait un droit constitutionnel à l’avortement, a mobilisé la résistance. D’autres décisions de la Cour suprême ont également mobilisé la base électorale du parti Démocrate pour stopper le Trumpisme. Cependant, la principale raison de la mobilisation de l’électorat du parti démocrate aux États-Unis est de stopper le trumpisme plutôt que de soutenir les politiques de Biden qui ont créé une déception considérable. La popularité du président Biden est très faible et la majorité de la population américaine est mécontente de la situation économique actuelle du pays que la majorité de la population attribue aux politiques de Biden.

Une dernière remarque sur les États-Unis : Les établissements politiques et médiatiques de l’Union européenne ne sont apparemment pas pleinement conscients du caractère fasciste du trumpisme, car ils considèrent cette étiquette comme une exagération. Une anecdote, cependant, reflète pourquoi leur réticence est une erreur. Le 6 janvier 2021, Donald Trump a tenté de mobiliser des généraux de l’armée américaine pour organiser un coup d’État militaire afin d’entraver le transfert pacifique du pouvoir après avoir perdu l’élection. Cette histoire a été bien documentée par Susan B. Glasser et Peter Baker dans le New Yorker (8 août 2022) et référencée dans le New York Times (8 septembre 2022). Le fait que l’establishment militaire ait refusé de se conformer à ses ordres ou d’y donner suite a frustré et mis en colère Trump, qui a annoncé qu’il voulait des généraux loyaux, comme Hitler en avait eu. Lors d’une conversation privée, un assistant a rappelé au président que certains généraux allemands avaient tenté d’assassiner Hitler et avaient presque réussi, un fait que Trump a nié avec colère. Il a insisté sur le fait que les généraux d’Hitler avaient été fidèles et qu’il attendait la même chose de ses propres généraux.

Il l’a clairement fait savoir au général Mark A. Milley avant de le nommer président des chefs d’état-major interarmées. Milley a promis qu’il ferait tout ce que le président lui demanderait. Mais il ne s’attendait pas à ce que Trump lui demande ou à ce qu’il apprenne les limites de sa loyauté. C’était lors d’une manifestation de Black Lives Matter à Washington, D.C., en juin 2020. Le président Trump a proposé au général d’ordonner aux troupes – qui avaient été déployées pour contrecarrer les protestations – de tirer directement sur la foule. Milley a choisi de ne pas donner cet ordre. Ce n’était pas la première fois que le général était mal à l’aise avec une demande de Trump, mais cette fois, il a été tenté de démissionner. Milley a écrit une lettre au président. Bien qu’il n’ait jamais envoyé la lettre, elle a été publiée dans les articles mentionnés ci-dessus. Milley y accusait Trump d’avoir des valeurs typiques du fascisme et du nazisme. Faisant référence à la Seconde Guerre mondiale, qu’il qualifie de guerre contre le fascisme et le nazisme, le général écrit : « Il est évident pour moi maintenant que vous ne comprenez pas la signification de cette guerre. Vous ne comprenez pas la signification de cette guerre. En fait, vous souscrivez à bon nombre des principes que nous avons combattus. Je ne peux pas faire partie de ce projet. »

Comment contrer l’impact des politiques néolibérales sur la démocratie et les classes populaires ?

Bien que cet article se soit concentré sur la croissance du fascisme et du nazisme sur deux pôles du spectre politique de l’Atlantique Nord, la Suède et les États-Unis – deux pays que je connais bien – une expérience similaire s’est produite dans de nombreux autres pays répondant aux mêmes causes – l’application de politiques néolibérales par leurs gouvernements – avec des conséquences similaires : le déclin dramatique de la qualité de vie et du bien-être des classes populaires, exacerbé par la pandémie de COVID-19. En conséquence, nous assistons aujourd’hui à un mécontentement général à l’égard du système démocratique libéral, qui fait face à une profonde crise de légitimation des deux côtés de l’Atlantique Nord. Si les choses ne changent pas, la situation va empirer. Un nombre croissant de protestations sont canalisées par ces partis d’ultra-droite qui se présentent comme l’anti-establishment.

La seule façon de répondre à cette menace pour les systèmes démocratiques et de défendre les classes populaires, qui représentent la majorité de la population dans tout pays, est que les partis progressistes du monde entier renouvellent leur engagement en faveur d’une transformation profonde de leurs sociétés respectives. Il est nécessaire d’inverser la concentration du pouvoir économique, financier, médiatique et politique qui s’est produite depuis les années 1980 avec l’application de la révolution dite néolibérale dans la plupart des pays des deux côtés de l’Atlantique Nord. Nous sommes témoins des effets de cette révolution. Pour que ce renversement se produise, il faudra qu’il y ait une pression populaire pour démocratiser les institutions de l’État et diversifier les grands moyens d’information et de communication, qui sont très contrôlés à l’heure actuelle. Et au niveau international, il est impératif de changer et de s’opposer à cette mondialisation néolibérale et aux guerres qu’elle a générées et qui menacent la survie même de l’humanité. Les faits montrent clairement que pour mettre fin à ces politiques suicidaires, il faut les remplacer par des politiques solidaires, car les problèmes mondiaux actuels (tels que la pandémie, le changement climatique extrême et d’autres) ont montré que le bien-être de la majorité ne peut être assuré dans le cadre de l’ordre international actuel, qui enrichit une minorité au prix de la misère du plus grand nombre. À cette fin, il est urgent de démystifier l’idéologie néolibérale dominante, qui persiste dans la plupart des cercles intellectuels et académiques de cette partie du monde, falsifiant les réalités qui nous entourent, nous conduisant vers la fin de l’humanité.

Vicente Navarro est professeur de politique publique à l’université Johns Hopkins.

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.