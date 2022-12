Contraction économique majeure en 2023 – suivie d’une inflation encore plus forte

Par Brandon Smith − Décembre 2022 − Source Alt-Market

Les signes sont déjà présents et évidents, mais la situation économique globale ne sera probablement pas reconnue par le grand public avant que la situation n’empire (comme si elle n’était pas déjà assez mauvaise). C’est un problème qui se pose au début de chaque crise financière historique : les économistes et les commentateurs des média dominants mentent au public sur les chances de reprise, donnant constamment de fausses assurances et endormant les gens. Même maintenant, alors que l’inflation des prix frappe le consommateur moyen, ils nous disent qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter. L’« atterrissage en douceur » de la Réserve fédérale est en route.

Je me souviens qu’en 2007, juste avant l’effondrement épique des produits dérivés, les experts des médias applaudissaient le marché immobilier américain et prédisaient des ventes et des valorisations encore plus élevées. Je n’écrivais des analyses économiques que depuis un an environ, mais je me souviens avoir pensé que cette manifestation manifeste d’optimisme ressemblait à une compensation pour quelque chose. C’était comme s’ils essayaient de tromper le public dans l’espoir que si les gens croyaient suffisamment fort que tout allait bien, le fantasme pourrait devenir réalité. Malheureusement, ce n’est pas ainsi que fonctionne l’économie.

L’offre et la demande, la dette et le déficit, la vitesse de circulation de l’argent et l’inflation ; ces éléments ne peuvent être ignorés. Si le système est déséquilibré, l’effondrement se produira quelque part et personne, y compris les banques centrales, ne peut rien y faire. En fait, il arrive qu’elles provoquent délibérément l’effondrement.

C’est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui, alors que l’année 2022 touche à sa fin. La Fed est au milieu d’un programme de hausse des taux plutôt agressif dans le cadre d’une « lutte » contre la crise stagflationniste qu’elle a créée par des années de mesures de relance en monnaie fiduciaire. Le problème est que les taux d’intérêt plus élevés ne font pas baisser les prix et ne ralentissent pas vraiment la spéculation boursière. L’argent facile est trop ancré depuis bien trop longtemps, ce qui signifie qu’un atterrissage brutal est le scénario le plus probable.

Au début des années 2000, la Fed a pratiqué des taux d’intérêt artificiellement bas qui ont gonflé la bulle immobilière et celle des produits dérivés. En 2004, elle est passée à un processus de resserrement. En 2004, les taux étaient de 1 % et en 2006, ils sont passés à plus de 5 %. C’est à ce moment-là que des fissures ont commencé à apparaître dans la structure du crédit, 4,5 % – 5,5 % étant le seuil magique avant que la dette ne devienne trop chère pour que le système puisse continuer la mascarade. En 2007/2008, le pays a assisté à une implosion exponentielle du crédit, ce qui a déclenché la plus grande opération d’impression de monnaie de l’histoire des États-Unis afin de sauver le secteur bancaire, du moins pour un temps.

Étant donné que la Fed n’a rien réglé à l’époque, je continuerai à utiliser le taux des fonds de 5 % comme indicateur du moment où nous assisterons à une nouvelle contraction majeure. La différence cette fois-ci est que la banque centrale n’a pas la possibilité d’inonder l’économie avec plus de monnaie fiduciaire, du moins pas sans déclencher immédiatement une spirale stagflationniste plus importante. Je pars également du principe que la Fed VEUT un crash en ce moment.

Comme je l’ai noté dans mon article « La Fed retire le bol de punch« , publié en mai :

Les commentateurs financiers grand public veulent croire que la Fed va capituler parce qu’ils veulent désespérément que la fête sur les marchés boursiers continue, mais la fête est terminée. Bien sûr, il y aura des moments où les marchés se redresseront sur la base de rien d’autre qu’un ou deux mots d’un fonctionnaire de la Fed semant de faux espoirs, mais cela deviendra rare. En fin de compte, la Fed a emporté le bol à punch et il ne reviendra pas. Elle a l’excuse parfaite pour tuer l’économie et les marchés sous la forme d’un désastre stagflationniste qu’elle a provoqué. Pourquoi feraient-ils marche arrière maintenant ?

Ma position est que la banque centrale a un agenda global qui éclipse toute loyauté nationale, et qu’elle exige le déclin de l’économie américaine afin d’accélérer l’introduction des monnaies numériques des banques centrales (CBDC) liées entre elles par le biais du FMI. Jusqu’à présent, ils obtiennent exactement ce qu’ils veulent et ils sont parfaitement conscients de ce qu’ils font.

La Fed devrait ralentir les hausses de taux à 50 points de base en décembre, mais cela n’est pas garanti, car le marché de l’emploi est toujours en ébullition en raison des 8 000 milliards de dollars de mesures de relance au cours des deux dernières années (principalement des emplois moins rémunérés dans le secteur du commerce de détail et des services). D’ici la réunion de février 2023, la Fed aura atteint ou approché les 5 % de taux d’intérêt, ce qui, selon moi, contribuera à déclencher un plongeon considérable des marchés et des licenciements massifs.

Il y a cependant d’autres facteurs à prendre en compte. L’un d’eux, moins connu, est la nouvelle taxe d’accise de 1 % sur les rachats d’actions prévue par la loi de Biden sur la réduction de l’inflation. Cette mesure, qui entrera en vigueur en janvier de l’année prochaine, ne fera pas baisser les prix des marchandises. Cela dit, les rachats d’actions restent le principal moyen par lequel les grandes entreprises maintiennent leurs actions à flot. Au cours de la dernière décennie, les rachats ont été financés par de l’argent emprunté à la Fed à un taux d’intérêt proche de zéro – essentiellement de l’argent gratuit. Aujourd’hui, la fête de l’argent facile est sur le point de prendre fin.

La taxe d’accise de 1 % ajoutée à un taux d’intérêt de 5 % sur les fonds fédéraux fait peser un poids de 6 % sur tout argent emprunté pour financer de futurs rachats. Ce coût va être beaucoup trop élevé et les rachats vont s’arrêter. Ce qui signifie que les marchés boursiers vont également s’arrêter, et chuter. Il faudra probablement attendre deux ou trois mois avant que la taxe et les hausses de taux aient un effet visible sur les marchés. Cela situe le début de la contraction vers mars ou avril 2023.

L’inflation n’est cependant pas près de disparaître. Le problème sous-jacent des prix de l’énergie doit être pris en compte car il contribue à aggraver les tensions dans la chaîne d’approvisionnement.

Réfléchissez-y un instant : La réduction actuelle des prix du pétrole et de l’énergie est artificielle et dictée par le gouvernement, et non par l’offre et la demande. Les prix du pétrole aux États-Unis sont maintenus à un bas niveau par les déversements constants de Joe Biden depuis les réserves stratégiques. Un jour ou l’autre, Biden sera à court de pétrole à déverser sur les marchés et il devra réapprovisionner ces réserves à un coût beaucoup plus élevé.

En outre, les prix du pétrole et de l’énergie sont maintenus à un bas niveau en raison de la politique étrange de la Chine, le « zéro carbone », qui ralentit l’économie et réduit l’utilisation du pétrole au minimum. Face à l’escalade des émeutes publiques, le PCC cherchera probablement à assouplir les conditions pour apaiser les dissidents, en jouant le jeu du relâchement de la pression. Une réouverture au début de l’année prochaine est en vue, avec un certain nombre de contrôles toujours en place bien sûr.

Dès que la Chine rouvrira ses portes, les prix du pétrole s’envoleront à nouveau sur le marché mondial.

Ensuite, il y a la guerre en Ukraine et les sanctions en cours contre la Russie. L’Europe est sur le point d’affronter le pire hiver depuis des décennies, les réserves de gaz naturel étant fortement limitées et le coût de l’électricité pour l’industrie manufacturière n’étant plus tenable. Leur seul espoir est de bénéficier de températures douces pour le reste de la saison. Si la tendance actuelle se poursuit, la production en Europe sera étranglée, provoquant le chaos dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Les prix élevés de l’énergie et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement entraîneront une hausse continue des prix des biens et des services jusqu’en 2023, même si les marchés de l’emploi et les marchés boursiers se contractent. Je publierai bientôt un article présentant une théorie de travail sur la façon dont les États-Unis pourraient réellement arrêter l’inflation sans écraser le reste de l’économie. Ce modèle nécessiterait toutefois la coopération des dirigeants au niveau des États, ainsi qu’un certain nombre d’intérêts commerciaux axés sur les produits de première nécessité. En attendant, je suggère aux lecteurs de faire des provisions chaque fois que possible et de s’organiser au sein de leurs communautés locales avant avril prochain.

Brandon Smith

