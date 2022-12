En attendant la libération : Un rapport du front et un avertissement

Par Batiushka − Novembre 2022 − Source The Saker Blog

Si vous vous attendez à des nouvelles et des images dramatiques du Donbass, où les troupes alliées avancent lentement mais inexorablement, détruisant des milliers de nazis de toutes les nationalités occidentales et des dizaines de leurs véhicules militaires et des piles de leur équipement chaque semaine, alors qu’ils libèrent des villes et des villages (tout cela n’est pas rapporté par les médias occidentaux), désolé. C’est une histoire du front intérieur. C’est une histoire humaine. J’espère qu’elle vous fera prendre conscience de tout cela.

Il s’agit d’une petite ville au sud de Kiev. Il y a deux ans, des membres ukrainiens (bien qu’ils soient russes, en ce qui les concerne) de ma famille, un couple avec deux enfants adultes, y ont acheté une maison toute neuve. J’y suis allé et j’y ai séjourné. L’année dernière. Je la connais bien, ainsi que la route qui va de là au centre de Kiev. Je pourrais vous y emmener maintenant.

Tout d’abord, il neige. Les photos qui m’ont été envoyées le montrent. Le long été indien est bel et bien terminé. Et les Russes ont décidé d’utiliser la même tactique que les Américains en Serbie : lancer des missiles sur les infrastructures énergétiques. Merci, les USA, pour votre exemple de conduite de la guerre.

La monnaie ukrainienne, la hryvnia, a chuté de 30% par rapport au dollar, à la livre et à l’euro. Le prix de tout ce qui est importé a augmenté d’au moins autant. Pour beaucoup de choses, de 100 %. Bien que la situation soit similaire à celle de l’Europe occidentale, où je vis actuellement. En outre, ce que vous aviez l’habitude d’obtenir de la Russie est désormais impossible à obtenir en raison des « sanctions ».

Seulement, en Ukraine, cela se fait dans le contexte d’une économie en faillite soutenue par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne à hauteur de milliards de dollars par mois. Que diriez-vous de vivre dans un pays dont le PIB a chuté de 40 % cette année ? Et il n’y a aucun signe de changement à l’avenir, du moins pas avant que le régime de Kiev ne s’effondre, que Zelensky ne parte pour Miami depuis le toit de l’ambassade américaine en hélicoptère (vous vous souvenez de Saïgon ?), que des nazis ne s’accrochent à l’extérieur des avions américains décollant de l’aéroport de Borispol (vous vous souvenez de Kaboul ?), que d’autres nationalistes fanatiques ne partent pour la Pologne (certains l’ont déjà fait) et que la Russie ne libère tout le pays, ce qui semble désormais nécessaire et inévitable.

Les prix de l’immobilier dans le centre de Kiev ont chuté. Beaucoup essaient de déménager, car il y a surtout des appartements et les explosions se produisent surtout à Kiev. Bien sûr, si vous êtes dans une tour d’habitation, vous ne vendrez jamais, sauf si vous êtes à un étage inférieur. Personne ne veut rester coincé dans un ascenseur ou, ce qui est presque aussi grave, si vous devez monter vos courses au quinzième étage par les escaliers tous les jours.

Vous devez tout faire vous-même. Il reste peu d’ouvriers parce qu’ils ont été incorporés de force, en hurlant et en se débattant, dans les forces armées. S’ils ont de la chance, ils pourront se rendre à leurs frères russes avant d’être transformés en poussière ou de recevoir une balle dans le dos par la détestée police secrète ukrainienne. Les ouvriers qui restent pratiquent des tarifs astronomiques. Mes proches sont très heureux qu’ils aient finalement tout terminé quelques semaines seulement avant que tout ne commence en février.

Jeudi dernier, X a assisté à un grave accident sur la route voisine : les feux de signalisation ne fonctionnaient pas à cause d’une coupure de courant. C’est ce qui se passe un peu partout. Les rues sont dans l’obscurité, sans lumière.

Beaucoup travaillent à domicile, ou le faisaient auparavant. C’est difficile maintenant, parce qu’au mieux, vous n’avez que trois à quatre heures d’électricité avant qu’elle ne s’éteigne pour une durée au moins équivalente. Il n’y a pas de lumière. Et puis, même les meilleures batteries d’un ordinateur signifient que vous perdez l’énergie après une heure ou deux, si vous avez l’internet, ce qui n’est pas toujours le cas.

Et n’oubliez pas de recharger votre téléphone dès que le courant revient. Le courant ne durera pas et peut s’éteindre toute la journée. Vous n’avez aucun moyen de le savoir. Et quand le courant est coupé, la chaudière l’est aussi. Pas de chauffage, pas d’eau chaude. Les fenêtres sont recouvertes de ruban adhésif en forme de X pour parer à d’éventuels tirs de missiles, qui feraient éclater les vitres. Mes proches ont vu un missile passer en mai dernier. Il a atterri à Kiev.

Et parfois, la machine à laver s’arrête à la moitié du cycle. Coupure de courant. C’est gênant. Et n’oubliez jamais d’avoir une lampe de poche dans votre poche ou votre sac à main et d’en avoir au moins une autre dans la maison. Pour cuisiner, beaucoup utilisent des réchauds primus de fabrication suédoise – si vous pouvez vous en procurer un et les recharges. Certains Suédois s’en sortent bien.

Quant aux achats, les heures d’ouverture changent avec les coupures de courant, mais les magasins de quartier restent ouverts, même s’il fait sombre. Et bien sûr, Kiev est revenu à l’économie monétaire. Les distributeurs de cartes ne fonctionnent pas, faute d’électricité. Avec un peu de chance, les distributeurs de billets des banques seront réapprovisionnés assez souvent. Enfin, si vous avez de l’argent sur votre compte.

Les membres de ma famille n’ont pas de voiture. Beaucoup d’Ukrainiens suffisamment riches pour avoir une voiture sont partis à l’Ouest en mars/avril/mai dernier avec leurs fils en âge d’être recrutés (en versant des pots-de-vin allant jusqu’à 5 000 dollars aux gardes-frontières, qui sont partis les derniers), et vivent maintenant à l’étroit dans les maisons des Occidentaux assez naïfs et autrefois assez prospères pour les prendre.

Mes proches ont beaucoup de chance car ils peuvent monter dans des minibus qui les emmènent dans leur maison à la campagne. Juste une affaire de bois, mais on y trouve des légumes, surtout des pommes de terre, et beaucoup de bois de chauffage. Ils ont eu un été bien rempli dans le grand potager. Ils se sont préparés pour l’hiver, en faisant la cueillette, la mise en bouteille et la mise en conserve. La seule façon de se chauffer là-bas est de mettre du bois dans le poêle. Pas de gaz, mais on n’en a pas besoin. Et vous pouvez même vivre sans électricité, car il y a un stock de bougies. Le seul problème est qu’il y fait très froid en hiver, -20 ou -30 à l’extérieur, -10 à l’intérieur, à moins de chauffer constamment. Il faut donc rester à l’intérieur autant que possible et préparer beaucoup de bois de chauffage sec pour les années à venir.

Tout ceci est un avertissement pour l’Europe occidentale. Je sais que vous êtes distraits par le cirque de la Coupe du monde de football. Ne le soyez pas. Vous aussi, vous avez voté pour des dirigeants fantoches américains comme Zelensky ? Vous aussi, vous vouliez être ukrainisés par les États-Unis ? Alors ceci est aussi votre avenir. Vous avez été prévenus. J’ai des amis en Lettonie, en Lituanie et en Moldavie. Ils vivent déjà comme ça. C’est un virus qui se propage vers l’ouest, vers vous.

Vous voyez votre avenir ; à moins que vous ne vous débarrassiez à temps de vos gouvernements fantoches pro-nazis. Élisez des gouvernements favorables à la Russie. Faites-vous amis avec vos voisins d’à côté, à l’est de l’Europe. (Vous n’avez jamais entendu parler de l’expression « aimer son voisin » ?) Moscou est à 1 600 kilomètres de Berlin, à environ 2 500 kilomètres de Rome, Paris et Londres. Vous savez que c’est logique. Vous pourriez être bien au chaud bientôt.

Batiushka

Recteur orthodoxe russe d’une très grande paroisse en Europe, il a servi dans de nombreux pays d’Europe occidentale et j’ai vécu en Russie et en Ukraine. Il a également travaillé comme conférencier en histoire et en politique russes et européennes.

Traduit par Hervé, relu par Wayan, pour le Saker Francophone