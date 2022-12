ENFIN, LE RÉVEIL DES PEUPLES EUROPÉENS. DÉMONSTRATIONS DE RUE MASSIVES, DÉNONCANT LA MISÈRE NOIRE

Par Brigitte Bouzonnie.

ENFIN, LE REVEIL DES PEUPLES EUROPEENS, LEURS DEMONSTRATIONS DE RUE MASSIVES, DENONCANT LA MISERE NOIRE, DANS LAQUELLE ILS SONT CONDAMNES. PEUPLES SACRIFIES PAR LES DIRIGEANTS CAPITALISTES VA-T-EN GUERRE AMERICAINS, CONSISTANT NOTAMMENT A IMPOSER DES SANCTIONS FINANCIERES A LA RUSSIE, CE QUI SURENCHERIT LE PRIX DE L’ENERGIE !

Les médias à la solde ne le disent pas : les peuples britanniques, hongrois, allemand, belge, italien, grec sont dans la rue. Ils dénoncent massivement de façon réitérée la multiplication par 10 du prix de l’énergie. Une inflation à deux chiffres. Le nombre de faillites qui explose, avec hélas son cortège de chômeurs supplémentaires, qui atteindra rapidement le million. Les salaires jamais relevés depuis 40 ans.

Les démonstrations de rue actuelles à Rome, Londres ou Berlin dénoncent la misère noire, dans laquelle nous plongent nos élites mondialistes vassalisées, obéissant craintivement à Washington. Les seuls projets capitalistes va-t-en guerre des Etats-Unis en Ukraine. Les sanctions contre la Russie, ce qui démultiplie le prix de l’énergie. Autant de coups fatals, qui plongent et cadenassent les Peuples de l’Union dans la pauvreté la plus noire. Ce n’est pas un hasard si les allemands manifestent avec lucidité contre « le Grand Reset »(sic) : ils ont bien compris le projet mortifère dans lequel Macron et Scholz veulent nous condamner à vie.

On compte déjà 1,5 million de manifestants au Royaume Uni analyse le syndicaliste Jacques Chastaing du Front syndical. Du jamais vu depuis 1989 voire 1926 ! La plupart des grévistes exigent des augmentations en moyenne de 20% contre l’inflation mais aussi pour compenser ce qui leur a été volé depuis les années 80, avec une quasi stagnation de la hausse des salaires. Le pouvoir a peur et réquisitionne l’armée (1200 militaires), pour effectuer les métiers de brancardier, soignants, etc…

Les démonstrations de rue actuelles à Rome, Londres ou Berlin Athènes, Bruxelles dénoncent eux aussi la misère noire qui nous attend.

Ainsi, toujours selon Jacques Chastaing : « En Italie, après une grève générale le 2 décembre puis une manifestation nationale le 3 décembre, les travailleurs italiens ont remis ça les 14 et 16 décembre par des grèves générales régionales.

De leur côté, les travailleurs grecs après déjà une grève générale le 9 novembre puis une énorme manifestation des retraités le 12 décembre, redescendaient dans la rue pour une nouvelle grève générale le 17 décembre. En Belgique, une manifestation nationale le 16 décembre prolongeait une grève nationale le 9 novembre avant une nouvelle grève générale annoncée pour février. Au Portugal, les enseignants sont en grève générale illimitée et les cheminots vont faire grève à Noël et Nouvel an »(sic).

Dans ce contexte, on comprend pourquoi prudemment, Macron a préféré repousser du 15 décembre au 10 janvier l’annonce de sa énième réforme scélérate des retraites. D’autant qu’une enquête de l’IFOP publiée le 18 décembre 2022 par le JDD montre que deux tiers des français s’attend à un grand mouvement social contre la réforme des retraites au mois de janvier 2023.

Toutes les conditions sont réunies pour parler « d’émeutes latentes », auxquelles nous assistons depuis plusieurs semaines, pour reprendre la typologie des émeutes élaborées par le philosophe Alain Badiou dans son ouvrage majeur : « Le réveil de l’Histoire », édition Lignes, 2012.

Il existe trois types d’émeutes :

*L’ EMEUTE IMMEDIATE, souvent en réponse à la mort d’un des leurs par la police dans les quartiers pauvres de Londres.

*L’EMEUTE LATENTE comme par exemple le mouvement social contre la réforme des retraites voulue par Sarkosy en 2009, et qui a failli réussir.

*L’ EMEUTE HISTORIQUE comme les révolutions arabes de 2011, demandant et obtenant le départ de Ben Ali et de Moubarak. Où les masses montent sur la scène de l’histoire.

En ce moment, nous sommes dans la phase de l’émeute latente, liant plusieurs strates générationnelles contre le pouvoir en place. Mais une émeute, qui sort manifestement du consensus capitalo parlementaire atlantiste cuvée 2022. Ainsi les émeutes britanniques se sont bien imposées dans le paysage social, dans les têtes et dans les coeurs. Voilà pourquoi les médias aux ordres observent un si grand silence…

Toutes les conditions politiques et sociales sont réunies, pour qu’il y ait un grand conflit social en France début 2023. Ce n’est pas moi seulement qui le dis, mais macron lui-même. En effet, lors de la discussion cet été de la loi « Pouvoir d’achat », donnant des miettes aux riennes et aux riens que nous sommes, Macron estimait qu’un grand conflit social allait surgir dans les mois à venir (cf Canard Enchainé, page 2, de juillet 2022).

D’habitude, ce sont les grévistes qui voient l’avenir avec des lunettes rouges. Pas les roitelets qui nous dirigent. Mais le renchérissement important du coût de la vie de chaque salarié, généré par l’imbécile guerre en Ukraine, et les sanctions non moins imbéciles des européens à la Russie créent un nouveau cadre social. Un nouvel espace des possibles : où manifestement, tôt ou tard, les français descendront dans la rue sur le modèle britannique. Formant carrément une émeute historique avec demande de départ de l’agent de la CIA. Le pouvoir macronien sera ébranlé, tout comme est en sursis l’actuel gouvernement britannique…

Comme on disait dans les années 70

ON A RAISON DE SE REVOLTER !

