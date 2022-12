Qu’offrir pour Noël à Hitler ?

http://mai68.org/spip2/spip.php?article13726

23 décembre 2022

John Helmers

Traduction Google

Avancez vos horloges à partir de 1337 et de 1618.

Nous sommes dans la deuxième guerre de Cent Ans en Europe et à la fin de la première année de la deuxième guerre de Trente Ans en Europe. Ce que nous devons attendre l’année prochaine, c’est un armistice sur le champ de bataille ukrainien, mais pas la fin de la guerre.

C’est parce que le président Biden (image principale, avant 1re droite) vise à le combattre jusqu’à la destruction de la Russie, tout comme Olaf Scholz (arrière gauche), Andrzej Duda (arrière, centre), Vladimir Zelensky (arrière, droite), Giorgia Meloni (avant , demi, droite) et Emmanuel Macron (devant, plein droit). Comme les princes et les principats européens qui se sont battus pour l’immobilisme et la pénurie la dernière fois, aucun d’entre eux n’a longtemps à attendre, et certainement pas de défilé de victoire en Europe.

L’offre de la Russie pour l’avenir, pour la sécurité mutuelle sans défaite sur le champ de bataille, a été déposée en tant que traités de non-agression et de sécurité pour l’Europe à Noël dernier, le 17 décembre 2021. Après que l’offre russe a été rejetée par Biden et les autres un un mois plus tard, le président Vladimir Poutine n’avait d’autre choix que de lancer l’opération militaire spéciale. Il s’agit désormais d’une opération militaire générale car Biden et ses alliés s’y sont engagés. Le réarmement de cent milliards d’euros de l’Allemagne par Scholz pour revigorer la guerre contre la Russie après l’armistice sur le champ de bataille ukrainien laisse l’Ukraine de Zelensky avec un avenir qui se rétrécit aussi vite que sa capacité territoriale à menacer ; Idem pour l’Allemagne de Scholz.

Hitler est dans ce tableau parce que la ruine de l’Europe et des États-Unis dans cette guerre ne peut être soutenue à l’intérieur de leurs pays que par les méthodes du fascisme – la force, la fraude et la propagande – qu’Hitler a introduites plus systématiquement qu’auparavant ; et avant de se heurter à une armée russe qui était beaucoup plus faible qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Aujourd’hui, nous sommes dans une nouvelle guerre pour l’Europe, ont déclaré cette semaine Poutine et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou. « Il est bien connu que le potentiel et les capacités militaires de presque tous les principaux pays de l’OTAN sont largement utilisés contre la Russie », a déclaré Poutine. « Aujourd’hui en Ukraine, la Russie se bat contre les forces collectives de l’Occident », a ajouté Choïgou.

Dans leurs discours au Centre de contrôle de la défense nationale le 21 décembre, ils ont présenté l’expansion de l’armée russe à une taille de combat jamais vue depuis cent ans, avec des capacités jamais vues auparavant.

Un jour plus tard, le général Valery Gerasimov (à droite), le chef de l’état-major général russe, a ajouté des détails dans son briefing aux attachés militaires étrangers à Moscou. Il a également redessiné la carte de la guerre générale du front ukrainien de 815 kilomètres vers le nord jusqu’au plateau continental au-delà de la zone économique exclusive de la Russie dans l’Arctique, et vers le sud jusqu’à la région Asie-Pacifique des Kouriles russes aux bases américaines autour de Darwin, en Australie. ; c’est un front de près de 6 500 km.

L’horloge de guerre russe – c’est celle sur le mur de l’état-major général – a commencé lorsque les troupes des Britanniques et de leur empire, alliés aux États-Unis, aux Allemands, aux Français, aux Tchèques et aux Japonais ont commencé leur marche vers Saint-Pétersbourg et Moscou en 1918 ; les Japonais ont rouvert leur offensive en 1937 ; les Allemands en 1941.

À côté de cette horloge sur ce mur se trouvent les cartes d’invasion de 1918 et 1941. Elles sont plus que des souvenirs des défaites de la Russie à chaque invasion tentée contre le pays au cours des cent dernières années. Ils rappellent aux Russes qui croyaient jusqu’au 24 février, ou qui croient encore, que des pactes de sécurité de non-agression avec les États-Unis et l’OTAN et un traité de paix avec le Japon peuvent être négociés, signés et honorés avec les dirigeants de ces pays – sans un armistice imposé par l’armée russe. Il est maintenant clair que sans cela, les documents du traité sont de la fraude et de la propagande, et donc sans valeur dans la défense territoriale de la Russie. La force, la fraude et la propagande, devons-nous le répéter, sont les méthodes du fascisme.

CARTE D’INVASION AMÉRICAINE ET ALLIÉE DE LA RUSSIE OCCIDENTALE 1918

JAPANESE INVASION MAP OF EASTERN RUSSIA 1941

GERMANY’S INVASION MAP OF RUSSIA JUNE 1941

Rétrospectivement, vous pouvez voir que toutes les flèches sur ces cartes représentent les espoirs de ces États dont les dirigeants visent maintenant à réessayer. Leur propagande ne cesse de les rassurer sur le fait que les espoirs ne seront pas vains cette fois-ci – qu’ils sont déjà en train de gagner contre la Russie. Si vous laissez de tels espoirs descendre dans votre cheminée ce Noël, vous feriez mieux d’avoir une autre source d’approvisionnement en chaleur, en lumière et en eau.

C’est la saison de l’espoir, et même à la guerre, l’espoir meurt en dernier.

C’était la 168e des maximes de François de La Rochefoucauld, à laquelle il ajoutait : « Bien qu’elle soit extrêmement trompeuse, elle nous est pourtant de ce bon usage que, pendant que nous voyageons dans la vie, elle nous conduit d’une manière plus facile et plus agréable. jusqu’à la fin de notre voyage. Lui-même l’un des grands perdants de la guerre civile du XVIIe siècle en France, La Rochefoucauld souffrait chroniquement de blessures de combat lorsqu’il a composé celui-là. Bien plus tôt, il avait composé sa 38e maxime : « Nous promettons selon nos espérances ; nous agissons selon nos peurs.

La tâche de notre travail cette année passée, et pour la nouvelle année à venir, est de rapporter les espoirs et les peurs des autres – les ours avec qui nous avons dansé ces 33 dernières années – et de jouer selon la vérité. Des craintes que nous avons pour eux, bien sûr, comme pour nous-mêmes. Mais si nous agissons selon nos peurs, alors nous nous transformerons nous aussi en fraude et en propagande. Nous comptons sur vous, cher lecteur, pour veiller.

