2022 L’ANNÉE OÙ LA LONGUE GUERRE A COMMENCÉ

UNE NOUVELLE CARTE IMPÉRIALISTE MONDIALE POUR UNE NOUVELLE ÈRE DE TERREUR NUCLÉAIRE

Lancement d’un missile balistique intercontinental russe Yars lors d’exercices des forces nucléaires dans un lieu inconnu en Russie. Image tirée d’une vidéo publiée le 19 février 2022 par le ministère russe de la Défense.

Rien ne permet de mieux comprendre à quel point la carte impérialiste mondiale a été déchirée et toutes les certitudes qui nous écrasaient depuis des années ont été dynamitées que de se remémorer le premier grand débat de l’année 2022.

Le 1er janvier, la Commission européenne a divulgué le projet de taxonomie des investissements durables pour tenter d’accélérer le débat entre les États . La France – qui se vantait encore de sa technologie nucléaire et de son indépendance énergétique – et les pays de l’Est – qui voulaient à tout prix réduire les ventes d’énergie russe en Europe – pariaient sur le nucléaire comme principale énergie de transition dans le Pacte vert. L’Allemagne, accompagnée de l’Espagne et de l’Italie, pour le gaz naturel.

Moins d’un an plus tard, la France se prépare à des pannes programmées pour éviter l’effondrement de son réseau électrique face à l’impuissance de son parc nucléaire, l’Allemagne est complètement rayée de la carte des grandes puissances, et l’Europe entière montre signes de désindustrialisation sans progrès retour produit d’ une hausse soutenue et drastique des prix du gaz qui rend impossible le retour à ce qu’il était avant pour les capitales nationales européennes.

La guerre a tout changé.

Dans les mois qui ont précédé son déclenchement, la pression américaine sur la Russie visait déjà clairement à forcer un changement dans la matrice énergétique en Europe . Bien que les partenaires européens n’aient pas voulu ou ne savaient pas comment le voir, Washington semblait avoir un objectif clair de reléguer l’Allemagne, la France et les autres pays de l’UE dans la dépendance économique et militaire comme une cible volante sur la voie d’une nouvelle division . du monde dans les hémisphères impérialistes en guerre .

Après l’entrée de l’armée russe dans le Donbass le 22 février , l’ensemble de l’UE avec l’Allemagne en tête a resserré les rangs et embrassé la stratégie américaine, laissant place à une nouvelle étape historique du militarisme inévitablement orienté vers la mondialisation de la guerre, puisqu’il laissait bien sûr le Sommet de l’OTAN à Madrid .

Mais si le déclin de l’influence mondiale de l’impérialisme européen et la fin de ses aspirations à l’autonomie sont déjà des résultats consolidés de la guerre en Ukraine – et la presse américaine ne se prive pas de le célébrer jusqu’à la Coupe du monde au Qatar – il n’en est rien il en va de même avec les prétentions hémisphériques de la stratégie américaine.

Il est clair que les États-Unis ne parviennent pas à discipliner leurs anciens alliés du Golfe et que les tentatives de regagner du terrain contre la Chine et la Russie en Afrique n’ont pas abouti : la route de la soie euro-américaine promise n’a même pas commencé ; La France a dû abandonner le Mali et céder du terrain à la Russie dans une nouvelle ex-colonie ; Le Maghreb, après le réalignement de l’Espagne au Sahara, devient chaque jour plus dangereux et la construction de l’ ennemi algérien entre Madrid et Paris montre bien que les forces qui poussent à une guerre régionale ne sont pas négligeables. Et pourquoi parler du nouvel esprit belliciste de la Turquie ?ou l’Iran. Non, les États-Unis n’ont pas encore construit l’ hémisphère américain qu’ils veulent.

Bien que cela n’empêche pas non plus son passage en Asie de l’Est. 2022 a été là, avant tout, l’année où Washington a radicalisé la guerre technologique et exacerbé ses contradictions afin de stopper le développement des technologies chinoises de pointe (communication quantique, Intelligence Artificielle, etc.), en essayant d’en bloquer la possibilité. avoir des puces avancées, au moins en quantité suffisante. Et surtout, 2022 a été l’année où Taiwan est officiellement devenu le front oriental de la stratégie de réarchitecture mondiale de l’Amérique.

La réponse chinoise : recentrer le pouvoir autour de la bureaucratie du PCC, renforcer la causalité et l’exceptionnalité permanente de l’économie de guerre, diversifier les alliances, et gagner quelques années de paix tout en accélérant les capacités militaires de son armée à l’horizon 2027. Autrement dit , Pékin comprend la gravité de l’attaque de Washington, il sait qu’il y a une guerre au bout du chemin et il essaie de ralentir pour gagner du temps et des capacités et pouvoir la gagner.

L’ordre impérialiste inauguré en 1992 – appelez-le mondialisation , multilatéralisme ou autre – n’existe plus ; Les Etats-Unis ont jeté les bases de leur futur bloc en arrachant le cordon ombilical qui reliait l’accumulation chinoise à l’européenne via la Russie .

L’Ukraine et Taïwan sont devenus les deux points chauds qui forcent la décantation des puissances régionales.

Une nouvelle ère de menace nucléaire mondiale permanente s’est ouverte .

Les États-Unis ne vont pas laisser frapper les grandes capitales européennes pour assurer leur subordination et étendre le siège de la Russie à la Chine.

La perspective est une mondialisation des tensions impérialistes les plus violentes dans laquelle la contradiction des intérêts impérialistes entre les États-Unis et la Chine apparaîtra de plus en plus ouvertement. Il n’y aura pas un coin du monde, aussi éloigné et inhospitalier soit-il, qui soit laissé de côté. Exemple : Malvinas et Mar de Hoces .

.

LA GUERRE ET LES OUVRIERS

Au cours du massacre à main armée et dans le calcul de l’impact des sanctions, la vie des exploités n’est que de simples instruments de chaque classe dirigeante pour obtenir de meilleures conditions « stratégiques » dans les guerres futures, les marchés, les infrastructures, les matières premières et, en fin de compte, les comptes, rentabilité. Les « sacrifices » que toutes les classes dirigeantes annoncent maintenant avec des excuses différentes ne sont rien d’autre que des sacrifices pour la rentabilité de leurs investissements actuels et pour les attentes futures de chaque capital national. Soyons clairs : les soldats russes vont au front pour mourir et tuer leurs pairs afin que le gigantesque domaine de leurs exploiteurs soit mieux « positionné » dans les conflits futurs. Des soldats ukrainiens pour que la ferme de leurs exploiteurs ne soit pas pillée et divisée par des rivaux voisins. Les travailleurs du reste de l’Europe et de l’Amérique sont appelés à avaler des sacrifices dans leurs conditions de vie les plus élémentaires (chauffage, cuisine, éclairage de leurs maisons) en « solidarité avec l’Ukraine ». Mais le mot Ukraine, dans ce contexte, ne désigne pas la grande masse des habitants de son territoire, mais les affaires de ses propriétaires et alliés. Cette guerre, comme toutes les autres, exprime que « faire avancer les affaires », l’objectif principal des « propriétaires de tout cela », est de plus en plus incompatible avec le besoin humain le plus fondamental et le plus universel : maintenir la vie. Nous avons déjà eu une percée retentissante avec les «politiques pandémiques»: pratiquement aucun État n’a hésité à ouvrir le robinet des infections et des décès humains lorsque la viabilité de l’entreprise était remise en question. Nous voyons maintenant la version militarisée de la même logique : la perte de vies de soldats et de civils, russes ou ukrainiens, ne va pas ébranler le pouls de Poutine ou de ses rivaux, même s’ils les utilisent de manière rhétorique. L’invasion de l’Ukraine et les travailleurs du monde , Déclaration d’émancipation du 24/02/2022

Dix mois plus tard, près d’un quart de million de personnes des deux côtés du front, pour la plupart des ouvriers, ont été abattues et bombardées pour le bien des affaires de leurs maîtres et des pouvoirs qui les soutiennent. Les travailleurs ukrainiens ont été militarisés et les quelques protections légales dont ils disposaient ont été définitivement rasées . En Russie, des secteurs entiers de la production sont militarisés, les médicaments et certains produits de première nécessité manquent, et la répression sur le lieu de travail a redoublé au milieu d’une campagne nationaliste étouffante.

À l’échelle mondiale, dans un contexte de pénuries croissantes d’ engrais et de carburant , l’ insécurité alimentaire immédiatement créée par la guerre a cédé la place aux famines. Jamais dans l’histoire de l’Humanité autant de personnes n’ont souffert de la faim qu’aujourd’hui . Même dans les pays les plus concentrés en capitaux, de l’Australie à la Grande-Bretagne en passant par l’ Espagne , le fantôme de la faim réapparaît pour la première fois depuis des décennies chez les travailleurs.

Dans les grandes concentrations ouvrières du monde, l’inflation, produit direct de la guerre, ne signifie pas seulement une baisse des salaires réels, c’est surtout un transfert de revenus du travail vers le capital concentré. Alors que l’écart de revenu entre les ouvriers et la petite bourgeoisie devient un gouffre , les banques, compagnies d’électricité et autres champions du capital national obtiennent les meilleurs résultats depuis plus d’une décennie.

La désindustrialisation européenne en cours et le redoublement de l’engagement envers le Pacte vert -en soi un transfert de revenus du travail vers le capital- aboutissent dans les pays industrialisés à un tableau dans lequel les syndicats ont opté dès le départ pour la vente aux enchères à la baisse des conditions de travail et réclamaient des salaires réels inférieurs, lorsqu’ils n’étaient pas organisés de concert avec l’État, l’interdiction des grèves comme nous l’avons vu dans les chemins de fer américains . Ce ne sont pas des expériences isoléesCe n’est pas moins qu’au milieu d’une baisse des salaires réels -qui va s’approfondir avec la récession- il y a aussi, immédiatement, un nouveau barrage mondial contre les retraites -à commencer par la France , l’Italie et l’ Espagne- et des formes de socialisation sont déjà clairement esquissée du militarisme comme retour du service militaire obligatoire .

Dans ce terrible contexte mondial, l’ évolution des grèves et des luttes ouvrières a été significative.

L’année a commencé par une grève de masse massive au Kazakhstan qui s’est effondrée faute d’un niveau d’auto-organisation suffisant pour soutenir une lutte nationale et par une gigantesque grève scolaire en France qui, bien que contrôlée par les syndicats, a montré de vastes réserves de combativité. et a ouvert un horizon de possibilités… qui n’a pas duré longtemps.

Le déclenchement de la guerre a d’abord paralysé la classe dans pratiquement le monde entier. Des actions spécifiques contre les fournitures de guerre furent bientôt isolées. L’ antimilitarisme russe n’a pas pu sortir de la sphère dérisoire de la petite bourgeoisie pacifiste et se confondre avec la première résistance des ouvriers russes aux conséquences directes de la guerre. Avec la machine de propagande en plein essor de part et d’autre du front mondial, des réfugiés ukrainiens bien sélectionnés et utilisés comme arme de propagande , et la petite bourgeoisie dans toutes ses saveurs, de l’anarchisme aux ultras, bien alignée et en pleine hystérie belliciste., les ouvriers semblaient avoir quitté la scène… Ou du moins, comme on l’a vu au Kazakhstan et à Ceylan , ils semblaient incapables d’établir un terrain de lutte et d’organisation qui leur soit propre.

Cependant, à partir du printemps nordique, d’abord en Iran puis en Grande-Bretagne , un fossé s’est défini, presque une vague de grèves sauvages , qui pointe vers le contraire : des grèves et des luttes dont les travailleurs sont conscients dès le premier instant. de la nécessité de dépasser un cadre syndical nécessairement antagoniste à leurs intérêts les plus élémentaires, ils prennent les rênes de leur propre organisation et, de plus en plus, expérimentent des formes d’extension et de coordination au-delà des frontières sectorielles .

UNE IDÉOLOGIE POUR L’ÉCONOMIE DE GUERRE : LA GAUCHE ET « LES VULNÉRABLES »

Pourtant , on ne peut s’empêcher de se demander pourquoi la propagande de guerre est toujours aussi efficace aujourd’hui. Évidemment, la réponse n’est pas unique et simple, même si le noyau est politique et vient d’il y a longtemps : les effets cumulés de l’absence d’organisations de classe, l’atomisation et l’isolement favorisés par la précarité globale s’ajoutent à l’extension de nouvelles formes de la communication et les effets de la dégradation des systèmes éducatifs universels . Un nœud hétéroclite d’éléments qui ne peut se défaire que par un lent et patient travail de diffusion et d’organisation dans les quartiers, les villes et les entreprises.

Dans le même temps, la guerre a accéléré un renouvellement des discours de la gauche aux États-Unis et en Europe pour préparer et justifier les politiques d’économie de guerre. Avec le Pacte vert qui s’attaque de plus en plus ouvertement aux conditions de base, l’environnementalisme n’est plus nécessaire en tant que mouvement social à construire à partir de l’État . Pourtant, des formes contemporaines de malthusianisme, comme la « décroissance » , qui imputent les conséquences de la crise de la civilisation capitaliste à l’Humanité elle-même qui en souffre, glorifient l’appauvrissement et justifient l’expansion de la faim et de la faim du fait d’une supposée surpopulation . la misère la plus inhumaine des pays semi-coloniaux, vivent leur moment de gloire alors que la gauche leur prend des arguments consolateurs et pénitentiels.

Mais la principale voie de renouveau idéologique vient des anciens partis sociaux-démocrates ibériques. Car, aussi fou que cela puisse paraître, le gouvernement de coalition de Sánchez en Espagne et celui de Costa au Portugal sont devenus un véritable modèle pour leurs pairs en Allemagne ou aux États-Unis.

Sans surprise, ils parviennent à concrétiser un changement de modèle de production basé sur des trucs sympas comme la baisse du coût total du travail et la baisse des salaires réels, faisant converger l’ensemble des salaires des ouvriers autour d’un salaire minimum un peu plus élevé , le tout sans toucher à une précarité galopante. qui pourtant se réduit dans les statistiques grâce à des CDI discontinus qui éliminent les chômeurs des statistiques sans que l’entreprise ne s’engage à embaucher effectivement les travailleurs.

Mais ce que la présidence de l’Internationale socialiste a gagné pour Sánchez , c’est le jonglage idéologique qui lui permet de présenter une attaque directe, générale et brutale contre les conditions de vie des travailleurs comme une croisade pour les plus vulnérables .

La véritable profondeur de toutes ces politiques est la consolidation des politiques publiques autour des plus vulnérables . La soi-disant justice sociale remplace les politiques de revenu universel et d’aide par des aides pour les 2-3 derniers déciles de revenus, des aides sélectives par groupes démographiques, etc. C’est une véritable torpille contre la ligne de flottaison des systèmes universels qui se consolide dans presque toute l’Europe, mais surtout dans les pays méditerranéens, comme un nouveau principe. Si ce principe est ensuite étendu, à l’heure d’une nouvelle austérité , aux services de base comme la santé ou l’éducation -et c’est le terrain que le Conseil national de refondation de Macron veut préparer par exemple-, le résultat inévitable sera l’ étape des systèmes universels à un système de soins comme celui des États-Unis . Ce moment n’est pas venu. Mais ça viendra. Et l’établissement du principe de non-universalité, nourri idéologiquement aussi de l’identitarisme, rendra le saut extrêmement facile. La gauche et les nouveaux piliers « sociaux » de l’Europe , 09/10/2022

Le discours de la vulnérabilité n’ouvre pas seulement la voie à la fin des systèmes universels et à une nouvelle austérité, il est moralement destructeur pour les travailleurs, renforçant la passivité et l’atomisation jusqu’à la limite : de la présentation des réponses et des luttes collectives comme non solidaires au soutien, comme le Les travaillistes britanniques utilisent déjà l’armée contre les grèves.

La gauche a trouvé un nouveau discours dans lequel elle est on ne peut plus à l’aise : elle lui permet d’atomiser, d’alimenter le broyeur et d’isoler, et même de réprimer si nécessaire sans abaisser sa prétentieuse supériorité morale sur certains travailleurs qu’elle veut représenter comme vulnérables . brutes, et surtout, ayant besoin de tuteurs d’État.

QUELLES PERSPECTIVES MONDIALES 2023 APPORTE-T-ELLE ?

L’ industrie américaine de l’armement et la propagande de guerre dans la presse européenne ouvrent la voie à une guerre d’ au moins quatre ans et à près de deux millions de morts. Ni 2023 ni 2024 n’apporteront d’amélioration des prix de l’énergie et de baisse de l’offre qui aggraveront davantage la crise industrielle en cours et accompagneront la récession que les banques centrales elles-mêmes provoquent pour contenir l’inflation… et atténuer l’effet de balayage des États-Unis politique de taux d’intérêt anti-inflationniste.

Je veux dire, les choses ne vont pas s’améliorer d’elles-mêmes. Au contraire. Le système est de plus en plus antagoniste non seulement au développement humain ou même à la satisfaction des besoins universels les plus élémentaires, mais purement et simplement à la vie. Cela signifie son évolution vers le militarisme et la guerre.

On ne peut pas non plus s’attendre à ce qu’un mouvement de classe surgisse de nulle part et de lui-même, sans aucun travail préalable, change le jeu une fois pour toutes. Rien ne nous exonérera de notre propre responsabilité de travailleurs un peu plus conscients que les autres. Rien n’éliminera la nécessité de partir du plus élémentaire pour discuter, organiser et créer des réseaux et des structures minimales qui permettent de répondre collectivement aux problèmes, d’élargir la réflexion et d’organiser la solidarité en cas de besoin.

En 2023 nous avons devant nous un travail acharné, forcément patient et apparemment ingrat. Mais indispensable. Nous comptons sur toi.