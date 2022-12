La révolte d’une faction des milliardaires

Il y a quelques jours Donald Trump présentait le premier discours de sa campagne électorale pour les présidentielles de 2024 intitulé "Le droit de parole contre l'État profond et la bureaucratie". « Si nous n’avons pas la liberté d’expression, alors nous n’avons tout simplement pas un pays libre. C’est aussi simple que cela », a-t-il déclaré au début de sa vidéo. « Si ce droit le plus fondamental est autorisé à périr, alors le reste de nos droits et libertés s’effondrera comme des dominos. Un par un, ils s’abîmeront». C'est ce que nous avons appelé la guerre de la faction de droite du Grand capital contre la faction de gauche: Donald Trump en guerre contre la Sainte-Alliance-Mondiale des «Progressistes de gauche» – les 7 du quebec

Voici qu’un second milliardaire se révolte contre la doxa imposée par la faction dominante du Grand

capital à propos de la « plandémie du COVID« …cet exercice militaire qu’ils ont imposé à la terre

toute entière depuis plus de deux ans… Elon Musk, nouveau propriétaire du réseau TWEETER, a

dénoncé Anthony Fauci le thuriféraire conspirationniste pour avoir financé des recherches militaires

virales sur les gains fonctions pour rendre les virus plus mortels pour les êtres humains.

Elon Musk s’en prend à Fauci – “Il a menti au Congrès et a financé des recherches sur les gains de fonction qui ont tué des millions de personnes”

Source : thepostmillenial.com – 11 décembre 2022 https://thepostmillennial.com/breaking-elon-musk-calls-out-fauci-he-lied-to-congress-and-funded-gain-of-function-research-that-killed-millions-of-people?utm_campaign=64494 Traduction : Strategika.

Elon Musk s’en est pris à Anthony Fauci dimanche soir dans un tweet épique accusant le tsar du Covid de mentir au Congrès et de financer des recherches sur les gains de fonction qui ont tué des millions de personnes. Le tweet était une réponse à l’astronaute Mark Kelly qui a tweeté : “.@elonmusk Elon, s’il te plaît, ne te moque pas et n’encourage pas la haine envers les membres de la communauté #LGBTQ+ déjà marginalisés et en danger de violence. Ce sont de vraies personnes avec de vrais sentiments. De plus, le Dr Fauci est un fonctionnaire dévoué dont la seule motivation est de sauver des vies.” “Je ne suis pas du tout d’accord. Imposer vos options aux autres alors qu’ils n’ont pas demandé, et ostraciser implicitement ceux qui ne le font pas, n’est ni bon ni gentil pour personne. Quant à Fauci, il a menti au Congrès et a financé des recherches sur le gain de fonction qui ont tué des millions de personnes. Pas génial, je trouve”, a répondu Musk, mettant le feu aux poudres sur Internet. Plus tôt dans la journée, Musk avait tweeté “My pronouns are Prosecute/Fauci”, ce qui a conduit beaucoup de gens à spéculer qu’il y aura bientôt des dossiers Twitter qui se concentreront sur le Covid et sur le rôle de Fauci dans le financement des gains de fonction, de la recherche, du mensonge au Congrès et du maintien des Américains sous les verrous. Le tweet de Mark Kelly était en réponse à cela. Le sénateur républicain Rand Paul du Kentucky a promis d’enquêter sur Fauci au sujet de Covid. Les deux hommes se sont affrontés à plusieurs reprises ; Paul affirme que Fauci a menti au Congrès à plusieurs reprises, en particulier sur la possibilité que le Covid soit d’origine humaine, et sur son rôle dans le financement de la recherche sur le gain de fonction. https://rumble.com/embed/v1ty2ou/?pub=2n05bMissouri Le procureur général du Missouri, Eric Schmitt, a publié lundi sur Twitter la transcription intégrale de la déposition de Fauci dans l’affaire en cours concernant la censure des médias sociaux, dans laquelle il a été révélé que la fille de Fauci travaillait pour Twitter pendant la pandémie, et que Fauci était contre les masques avant d’y être favorable.

Twitter face au Covid. Révélations sur les pressions politiques durant la pandémie