Michael Roberts: Le taux de profit aux Etats-unis en 2021

économie marxisme

Par Michael Roberts (26 décembre 2022)

https://tendanceclaire.org/article.php?id=1848

Traduction du billet de blog de Michael Roberts du 18 décembre 2022, par Gaston Lefranc :

https://thenextrecession.wordpress.com/2022/12/18/the-us-rate-of-profit-in-2021/

Chaque année, j’analyse le taux de profit états-unien sur le capital. C’est parce que les données états-uniennes sont les meilleures et les plus complètes et parce que les États-Unis sont l’économie capitaliste la plus importante, préfigurant souvent les tendances du capitalisme mondial. Nous avons désormais les données pour 2021 (données nationales officielles les plus récentes).

Il existe de nombreuses façons de mesurer le taux de profit « à la Marx » – voir http://pinguet.free.fr/basu2012.pdf). Je préfère mesurer le taux de profit en rapportant la plus-value totale dans une économie au total du capital privé employé dans la production ; ceci afin d’être aussi proche que possible de la formule originale de Marx qui est s/(C+v), où s = plus-value ; C = capital constant – qui devrait à la fois inclure les actifs fixes (machines, etc.) et le capital circulant (matières premières et composants intermédiaires) ; et v = salaires ou coûts salariaux. Mes calculs peuvent être reproduits et vérifiés en se référant à l’excellent manuel expliquant ma méthode, aimablement compilé par Anders Axelsson de Suède.

Lire la suite