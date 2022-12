Les talibans ont interdit aux filles d’étudier dans les universités afghanes

Par Mouvement spontané des femmes afghanes

Selon le décret du 20 décembre 2022 du gouvernement taliban en Afghanistan, les portes de toutes les universités publiques et privées étaient fermées aux filles afghanes. Mercredi, alors que certaines filles étaient dans la dernière semaine de leurs examens annuels et que certaines voulaient assister à leurs cours, la police religieuse des talibans ne leur a pas permis d’entrer à l’université et d’assister à leurs cours.

Alors que la lutte acharnée et les protestations généralisées se poursuivaient pour rouvrir les portes des écoles de filles de la sixième à la douzième année, l’administration misogyne des talibans à Kaboul a non seulement ignoré la demande légale des femmes et des filles afghanes, mais maintenant, avec leur nouvel ordre, ils les ont également privés de l’enseignement supérieur.

Mojdeh Azim, étudiant en quatrième année à l’université de Herat, déclare : « Je n’ai jamais été aussi bouleversé que lorsque j’ai entendu dire que nous n’avions plus le droit d’aller à l’université. De même, Sabra, étudiant à l’université de Kaboul, se demande pourquoi le monde entier se tait devant « l’oppression talibane » et ne montre aucune réaction ? « Ce n’est pas acceptable pour une fille qui est arrivée ici après seize ans avec l’argent de la broderie et du tissage de tapis et qui voulait devenir médecin. J’ai étudié de tout mon cœur pendant quatre ans. Il ne me restait qu’un an pour terminer l’université . » Sakineh Sama, l’une des étudiantes de troisième année à l’université de Kaboul, a écrit sur sa page Facebook qu’elle n’est plus autorisée à entrer à l’université parce qu’elle est née fille, elle a ajouté: « Être une fille est un crime grave, et ce soir je veux maudire mon créateur pour m’avoir rendue si misérable et humiliée. »

En réponse à cette décision inhumaine et discriminatoire du gouvernement taliban, des étudiantes et étudiants ont manifesté dans différentes provinces dont Nangarhar, Kaboul et Takhar et ont scandé « L’éducation pour tous ou pour personne ! Enseignement supérieur, travail et liberté ! », « Compatriotes, rejoignez-nous ! », « La neutralité est déshonorante ! ». À Kaboul et dans la province de Takhar, les talibans ont violemment réprimé les manifestations de femmes, battu les manifestants, pris leurs téléphones portables, tiré dans les air et détenu au moins dix manifestantes et plusieurs journalistes.À l’Université de médecine de Nangarhar, des étudiants masculins, solidaires d’étudiantes, sont sortis de leurs cours et ont laissé leurs copies d’examen vierges.

Au cours des trois derniers jours, plus de 60 professeurs d’université à Kunduz ; Kaboul ; Kandahar; Takhar ; Bamiyan ; Nimroz, Herat, Balkh, Nangarhar et d’autres provinces ont démissionné de leurs fonctions pour protester contre la décision anti-femmes des talibans et considèrent servir dans un tel régime anti-science et anti-femmes comme une insulte à leur dignité humaine. Obaidullah Wardak a été le premier professeur à démissionner de son poste à l’Université de Kaboul en raison d’une discrimination systématique à l’égard des femmes. Lui, qui enseigne depuis 10 ans à la faculté de mathématiques de l’université de Kaboul, raconte : « Avant, il y avait beaucoup de problèmes dans le domaine de l’enseignement supérieur ; mais avec cette dernière décision des talibans, je n’ai malheureusement pas pu continuer mon devoir. de cette façon et avec ce système ». Abdul Reza Motmaen, professeur à la faculté d’agriculture de l’université de Paktia, qui a partagé sa lettre de démission sur son Facebook, a déclaré que « travailler dans un tel environnement est une trahison ». Amir Arslan Khorasanpour, professeur à la faculté de journalisme de l’Institut Fanous d’enseignement supérieur de Kaboul, déclare : « C’est une décision qui paralyse la moitié de la société. J’ai été complètement déçu par ce comportement des talibans ».

Avant cette décision, les talibans avaient infligé des châtiments brutaux et inhumains aux étudiantes. Par exemple, le respect total du hijab, avoir un homme Mahram lors des déplacements, séparer les classes de filles des classes de garçons, enseigner des professeurs femmes pour les filles, spécifier des jours de classe séparés dans la semaine pour les filles et les garçons, etc.

Pendant ce temps, Zalmay Khalilzad, l’ancien représentant américain pour l’Afghanistan et l’un des signataires de l’accord de Doha de février 2020 entre les États-Unis et les talibans, a qualifié la récente décision des talibans d’interdire l’enseignement supérieur pour les filles de « choquante et incompréhensible » dans un communiqué. En fait, Khalilzad verse des larmes de crocodile pour tromper les peuples du monde et l’Afghanistan, et avec cette expression de sympathie ridicule, il veut toujours justifier l’accord cédant le pouvoir de l’Afghanistan à ce groupe misogyne et anti-science. Mais pour les femmes afghanes, cette action des talibans n’était pas quelque chose de nouveau et d’imprévisible. Maintenant, il devrait être clair pour les gouvernements qui soutiennent les talibans, qui leur donnent quarante millions de dollars par semaine d’aide, qu’il n’y a pas eu d’amélioration dans la façon dont les talibans pensent des femmes, des droits civiques et des libertés civiles. Depuis leur retour au pouvoir en août 2021, les talibans ont fait de l’Afghanistan un modèle infernal pour les femmes. Les talibans n’ont aucun plan pour réduire la pauvreté, créer des emplois et fournir une protection sociale, à l’exception de l’application des lois de la charia, de l’élimination et de l’asservissement des femmes, de la suppression de la voix de la justice et de la promotion de la violence et du terrorisme.

Le Mouvement spontané des femmes afghanes, en condamnant cette décision et cette action des talibans contre les femmes, promet aux femmes et aux filles d’Afghanistan qu’elles ne se soumettront à aucune pression et coercition des talibans, mais qu’elles poursuivront leurs protestations et leur lutte dans tout l’Afghanistan. Nous demandons aux mouvements de femmes et aux militants des droits des femmes du monde entier de se tenir aux côtés des femmes afghanes dans cette situation catastrophique et insupportable et de soutenir la lutte pour la justice et l’égalité des femmes en Afghanistan.

Mouvement spontané des femmes afghanes

22 décembre 2022

Kaboul, Afghanistan

Comité international de défense des femmes afghanes (Adhérez au comité: afghanistanwomen2022@gmail.com)