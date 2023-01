AUX CROYANTS DE TOUS POILS…

CROYEZ EN CEUX QUE VOUS VOULEZ!

Dieux, demi-dieux, prophètes, déesses, Vishnou, la fée bleue, les ptérodactyles et j’en passe et des meilleures…

Mais arrêter de nous obliger à faire de même !

Mieux, cesser d’envahir, de massacrer, de tuer au N.O.M. de vos dieux, barbus de tous poils ou sur ordres des hommes en jupe.

Vous êtes libre d’y croire autant que je suis libre de ne pas y croire !

Cessez de nous tuer parce qu’on ne veut pas croire en vos barbus, et aux hommes en jupe…

Parce que contrairement à vous, je ne confonds pas spiritualité et croyance.

Je remarque juste que les sociétés ancestrales -jusqu’à environ -5000 ans avant votre J.C.- pratiquaient une spiritualité non écrite, et donc non dévoyée par l’esprit humain, qui en « matérialisant » toute chose a modifier durablement le message premier inscrit dans cette humanité première ou primordiale qui était un message d’amour, d’entraide comme facteur d’évolution et de paix !

Et que, comme l’a défini Résistance71 dans son Manifeste pour la société des sociétés c’est à l’apparition de la société étatique il y a quelques 5000 ans que ça a commencé à merder, grave et dès ce moment on pouvait comprendre que le N.O.M. serait un paradis pour les nantis et un enfer pour les démunis !

Sur le terrain archéologique, tout tend à inverser le récit biblique et à prouver, pour le moins que la location géographique de cette histoire n’est pas la bonne. Et qu’il ne faut pas chercher en Égypte ou en Palestine des traces de l’ Exode ou du Palais de Salomon mais dans le Sud de l’Arabie Saoudite et au Yémen comme l’explique le Dr. Ashraf Ezzat par ses livres, publications et travaux de recherche que vous trouverez réunis dans un seul et même PDF N° 3 de 54 pages, en français et dans sa dernière version mise à jour en SEPTEMBRE 2017 ► TRADUCTION DE LA BIBLE & FALSIFICATION HISTORIQUE

Et que j’ai présenté comme suit ;

Présentation par JBL1960 des raisons de ce PDF – Page 2

Histoire, science, mensonge et falsification…



La tradition orale contre la tradition écrite… Vérité contre mensonge ? Présentation R71 : Page 3



L’Égypte antique n’a jamais connu ni Pharaons, ni Israélites – Page 5



Les racines juives de la culture takfirie – Page 10



Le Messie Arabe – Page 15



La résolution de l’UNESCO sur Jérusalem : La vérité cachée – Page 21



Pourquoi ne trouve-t-on aucune mention des pyramides d’Égypte dans la bible ? Page 25



Jérusalem, rien de saint à propos de la ville sainte… Page 28



La fuite de la Sainte Famille en Égypte est elle un mythe ? – 21/02/2017 – Page 36



L’esclavage n’était pas une pratique fréquente en Égypte – 7 juin 2017 – Page 40

L’histoire biblique de Joseph coule comme le Titanic – 22 juin 2017 – Page 43

L’histoire de Joseph est un ancien conte populaire arabe – Sept 2017 – Page 47

Dans quelle langue Dieu a-t-il écrit les 10 Commandements – Sept 2017 – Page 51

“Après 70 ans d’excavations et de fouilles extensives sur la terre d’Israël, les archéologues ont trouvé que les actions du patriarche sont des histoires de légende ; nous n’avons pas séjourné en Égypte, ni fait un exode, nous n’avons pas conquis la terre. Il n’y a pas non plus de mention de l’empire de David et de Salomon. Ceux qui s’y intéressent savent tout cela depuis des années, mais Israël est un peuple têtu et ne veut pas en entendre parler.”

~Professeur Ze’ev Herzog, chef du département d’archéologie et d’études de l’ancien Proche-Orient à l’université de Tel-Aviv, dans un entretien avec le magazine Ha’aretz le 29 octobre 1999~

Cette info venant corroborer qu’il ne faut pas chercher en Égypte, ou en Palestine des traces de l’ Exode ou du Palais de Salomon mais dans le Sud de l’Arabie Saoudite et au Yémen* ;

Les scientifiques perplexes après la découverte de portes mystérieuses en Arabie saoudite

Info Sputniknews du 24 octobre 2017 & Portée à notre connaissance par ConscienceU12 intervenant sur le site Les Moutons Enragés

Les sables de l’Arabie saoudite cachent de nombreux secrets archéologiques… Près de 400 constructions mystérieuses en pierre datant de plusieurs milliers d’années ont été découvertes dans le désert arabique, annoncent les archéologues.