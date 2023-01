2022 Surmortalité – Confusion – Des gourous partout! 2023 L’Humanité va-t-elle survivre?

Par Serge Charbonneau. Québec, Canada.

2022 ! Quelle année !

Une année à demi perdue.

Une année de récupération, de récupération partielle.

Jamais l’humanité n’a été devant autant d’incertitudes et de confusion.

Les milliardaires psychopathes qui avaient gravé leur projet dans le granit semblent vraisemblablement avoir mis leur plan à exécution.

Les Guidestones de Georgie [1]

Il y a 13 ans, une vidéo en anglais expliquait clairement le plan pour réduire la population. Prenez le temps de visionner « Georgia Guidestones and Depopulation » [2]

Monument Georgia Guidestones et ses 10 commandements (Documentaire 2014) [3]

Ces gens considèrent que pour assurer leur confort, la population planétaire ne doit pas dépasser 500 millions d’individus.

La population mondiale a atteint le 8 milliards en 2022. [4]

Cependant on constate que partout où l’injection a été pratiquée massivement il y a une surmortalité. [5]

Pour le Québec, on dit [6] :

Si on tient compte des données allant jusqu’au 17 septembre 2022, le bilan de surmortalité cumulé du Québec depuis mars 2020 s’établit à 4,4 %, soit environ 7 850 décès de plus que le nombre normalement attendu en l’absence de perturbations.

Le bilan de surmortalité des États-Unis est au contraire l’un des plus lourds parmi les pays de l’OCDE. Celui du reste du Canada, initialement inférieur à celui du Québec, s’en est progressivement rapproché et l’a surpassé en 2021.

Au Royaume-Uni [7] :

Covid-19 : vers une vague de surmortalité due, non pas au virus, mais à la gestion de la pandémie ?

La Grande-Bretagne est confrontée à une période prolongée de décès excessifs non causés par la Covid-19 mais liés aux conséquences de la mauvaise gestion de la crise sanitaire, notamment à cause de la saturation hospitalière (comme partout en occident où on a réduit les soins hospitaliers).

En Suisse [8] :

Surmortalité record.

Institution d’une commission d’enquête extraparlementaire.

Une commission d’enquête extraparlementaire indépendante devra enquêter sur les raisons de la surmortalité étonnamment élevée constatée par l’Office fédéral de la statistique (OFS) pour l’année 2022 et en faire rapport à l’Assemblée fédérale.

Examiner en particulier s’il y a des corrélations entre la hausse de la surmortalité et l’augmentation du taux de vaccination contre le COVID-19.

Le Conseil fédéral veillera à garantir que la commission soit composée d’experts indépendants (notamment épidémiologues, cancérologues et cardiologues) qui ne soient tenus qu’à la stricte recherche de la vérité scientifique.

En Allemagne [9] :

Surmortalité élevée alors que le nombre de décès par coronavirus augmente

À l’automne 2022, «seulement environ la moitié [de la surmortalité] peut s’expliquer par la mortalité enregistrée due au Covid». Pour le reste, «on ne sait toujours pas quelle en est la raison».

Indépendamment des différents déclencheurs directs exacts d’une surmortalité élevée, la cause la plus profonde réside dans la subordination de la santé publique au profit privé, qui a trouvé son expression la plus nette dans la réponse à la pandémie par tous les gouvernements.

L’espérance de vie a chuté à cause de la pandémie: de près de six mois en Allemagne.

En Ontario [10] :

Manifestations cliniques inhabituelles (MCI) à la

suite d’une immunisation contre la COVID-19

en Ontario : du 13 décembre 2020 au

18 décembre 2022

1 217 rapports de déclaration de MCI correspondaient à la définition d’une manifestation grave

1 681 rapports ont signalé une MCI d’intérêt particulier à la suite de la vaccination contre la COVID-19, dont 729 correspondaient également à la définition d’une MCI grave

805 rapports de myocardite ou de péricardite ont été reçus à la suite de l’administration d’un vaccin à ARNm

21 rapports de syndrome de thrombose avec thrombocytopénie (STT) ont été reçus à la suite de l’administration du vaccin Vaxzevria/COVISHIELD d’AstraZeneca contre la COVID-19, dont 16 consistaient en une thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin (TTIV)

Canada, on dit [11] :

Une surmortalité plus élevée chez les jeunes Canadiens depuis la pandémie: la principale cause n’est pas le Covid-19

Notons que malgré qu’il y ait eu cette campagne d’injections expérimentales massive faite dans la population ces inoculations ne sont pas du tout considérées. C’est pourtant l’intervention MAJEURE qui a eu lieu.

On constate que les gens meurent. Pour les partisans de la réduction de la population, l’injection est donc une réussite. La population se réduit.

En 2022, nous avons connu l’apparition de la mort soudaine de l’adulte. De jeunes gens, souvent des athlètes, tombent raide morts soudainement ! [12]

Dans les années à venir, nous risquons d’observer une diminution des naissances. Le système reproducteur des hommes et des femmes est probablement aussi affecté par cette injection expérimentale funeste.

Oui, ma boule de cristal est sombre. Heureusement, cette vision du futur repose nettement plus sur le sentiment, sur l’émotif que sur la raison. Mais reste que les constats bien réels que nous faisons soulèvent la réflexion glauque et le questionnement sombre.

Notre santé est menacée. Les guerres bactériologiques existent réellement.

Les États-Unis finançaient ce type de recherches en Ukraine.

On dit :

Washington redoute que Moscou s’empare de structures de «recherche biologique» en Ukraine [13]

Les hypocrites tentent de nier leurs odieuses recherches.

Vifs échanges à l’ONU sur la présence de laboratoires biologiques en Ukraine[14]

En plus des recherches sur ces virus fabriqués pour tuer, nos gouvernements occidentaux ont réduit partout les soins de santé. On accorde sans réserve des fonds pour la guerre, mais fort peu de dollars sont libérés pour augmenter les soins de santé pour la population.

Ottawa donne 500 millions de dollars de plus pour l’Ukraine [15]

Soutien militaire à l’Ukraine : la France promet un fonds de 100 millions d’euros [16]

Ukraine : l’UE va créer un fonds de 100 millions d’euros pour l’achat direct d’armes par Kiev [17]

Guerre en Ukraine : près d’un milliard d’euros de dons promis à Kiev lors de la conférence de Paris [18]

Les États-Unis adoptent un nouveau budget avec 14 milliards pour l’Ukraine [19]

Au total, les pays qui soutiennent l’Ukraine se sont engagés à verser au moins 108,01 milliards d’euros d’aide militaire. [20]

En parallèle :

Situation catastrophique dans les hôpitaux suisses [21]

En occident la situation est similaire partout :

Ailleurs aussi, les hôpitaux pédiatriques sont débordés [22]

On constate à quel point l’inhumanité mène le monde.

Oui, mais vous me direz : » Financer la guerre contre les méchants Russes c’est presque humanitaire ! »

Je vous invite à lire cet article de février 2015 « J’accuse » https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/j-accuse-163452 .

En 2015, les ordures médiatiques nous préparaient à cette guerre d’Ukraine tant souhaitée par ceux qui veulent contrôler le monde entier.

Il faut voir les reportages de l’époque. Il est essentiel de visionner les liens offerts à travers l’article. Ce sont des tournages faits sur place par des journalistes qui ont été rencontrer les Ukrainiens chez eux en Ukraine, dans le Donbass. Ce n’est pas du journalisme de bureau (de la propagande). Cette propagande puante que l’on fait à Washington, à Paris ou à Montréal afin de fabriquer le consentement aux guerres.

Il est clair que nos dirigeants sont nettement plus enclins à financer la guerre et la mort que la Paix et la vie.

Des milliards pour les armes et pratiquement rien pour nos systèmes de santé.

De plus, nos médecins sont devenus des promoteurs de pilules qui travaillent à enrichir les pharmaceutiques plutôt qu’à promouvoir la santé de leurs patients.

Et c’est sans parler des psychopathes qui empoisonnent l’environnement et qui répandent délibérément de nouveaux virus.

Ce n’est pas de la théorie complotiste, ce sont des constats manifestes.

Survol de la situation

Vers où allons-nous ?

Nul ne le sait.

La population n’a jamais été aussi confuse.

Cela va des hyper optimistes qui voient une Alliance armée mondiale qui est sur le point de nous libérer jusqu’aux hyper pessimistes qui prévoient la disparition de la race humaine dans les années qui viennent. L’injection pour nous rendre des automates totalement contrôlés serait irréversible. Le transhumanisme éliminerait l’humain comme le souhaite Laurent Alexandre qui revendique le droit d’être Dieu ! [23]

Il y a de quoi être confus ! Il y a de quoi être perdu ! Il y a de quoi paniquer ! Et il y a de quoi ressentir le besoin de trouver un gourou en qui nous avons confiance et qui nous rassure !

Nous avons constaté qu’en 2022, ceux qu’on appelait les » Lanceurs d’alertes » sont tous devenus, plus ou moins, des gourous. Chaque gourou a ses fidèles et ceux qui remettent en question le discours du gourou sont souvent éjectés du groupe. Au Québec, nous avons assisté à plusieurs guéguerres de gourous au cours de l’année 2022.

Alors qu’il faudrait réussir à s’unir pour affronter ces milliardaires psychopathes qui nous contrôlent et nous attaquent, nous constatons la division partout. Partout il y a des clans.

Autre point sombre, alors qu’il faudrait être conscient et réfléchir par nous-mêmes pour prendre le contrôle de notre vie, nous constatons que les gens préfèrent trouver un gourou qui les guide plutôt que de vraiment mettre leur tête en fonction. Comme si la paresse intellectuelle nourrie pendant tant d’années par la télé était un écueil indéfectible. Après avoir libéré leur esprit du joug de l’arme médiatique, voilà que bon nombre de citoyens optent pour orienter leur opinion sur celle du gourou qui leur convient. On n’écoute plus le bulletin de nouvelles de TVA, Radio-Canada ou BFMerde et Cie, mais on écoute religieusement le direct du gourou qui a su conquérir notre cœur. Penser par soi-même semble un défi trop grand ! Les gens ont besoin qu’on leur dise où se situe la « vérité ». Seuls, ils sont désemparés, perdus, sans moyens. Il est plus facile répéter ce que les gourous disent plutôt que de bâtir sa propre opinion. Comme si les gens avaient l’irréversible complexe du manque de compétence. Comme si développer ses propres analyses et ses propres ébauches de solution face aux problèmes leur était impossible. Cependant, pour que le peuple puisse prendre sa destinée en main, il faut pourtant que la conscience de chacun soit au rendez-vous et puisse être mise en commun pour avancer conjointement en unissant nos forces physiques et intellectuelles.

Se libérer de la manipulation de son opinion donne l’impression d’être insoluble. Tant que les discours, tant que les mots sont considérés avec plus de respect que les faits qui éclairent la réalité, l’éveil véritable des gens restera partiel. Avec les mots, avec les discours on peut manipuler l’opinion. Avec les faits, avec le doute, avec l’esprit critique, avec la réalité on forge son opinion.

Savoir c’est pouvoir et pour savoir il faut chercher, il faut analyser, il faut écouter, il faut questionner, il faut douter.

Il faut cesser les guéguerres de clans. Il faut apprendre à écouter, à respecter les opinions et à débattre. Il faut apprendre à bâtir sa propre opinion. Il faut savoir discuter avec des arguments et non avec des insultes stériles, puériles qui ne mènent à rien. La lumière et l’union jaillissent de la discussion franche et respectueuse.

Mais la nature humaine étant ce qu’elle est…

Il semble utopique de penser que le peuple puisse un jour prendre vraiment le pouvoir !

Encore une fois, on en revient encore au rôle essentiel du journalisme véritable.

Pour prendre le pouvoir, la population a besoin de savoir. La population a besoin d’information véritable et vérifiable. Il faut faire disparaître les propagandistes qui se disent journalistes et qui nous vomissent du mensonge afin d’orienter l’opinion publique. Il faut aussi que l’opinion citoyenne reprenne sa place dans les médias et que les omniprésents experts soient expulsés. Il faut des débats véritables et une diversité de points de vue.

En résumé, il faut tout mettre en place pour rehausser la conscience du citoyen et lui redonner confiance en ses moyens et en son jugement.

D’après vous, ce défi est-il envisageable ?

L’heure de la boule de cristal 2023 !

Que nous réserve la nouvelle année ?

Pour tenter de répondre à cette énigme, on doit frotter avec énergie notre boule de cristal !

Il y a toutefois une constante sur laquelle on peut baser nos prédictions :

« les « emmerdeurs » n’abandonnent jamais. »

Après nous avoir fait le coup de la plandémie Covid, ils tentent présentement le coup du changement climatique. Ils tentent aussi le coup des pénuries. Pénurie énergétique, pénurie alimentaire, pénurie de médicaments. Ils vont aussi poursuivre leur étranglement économique. Inflation, taux d’intérêt en hausse, etc.

À la veille de leur grand coup plandémi que, le directeur exécutif des psychopathes de Davos, Bill Gates, avait organisé en association avec le Johns Hopkins Center for Health Security et le Forum Économique Mondial (WEF) ainsi que sa célèbre fondation Bill and Melinda Gates, une simulation de « pandémie Coronavirus » [24].

Revoyez ce qu’ils « simulaient » à la mi-octobre 2019 [25], c’est-à-dire avant que toute la planète n’ait entendu parler de « Covid-19 » :

Event201 Global PLANNEDemic [26]

Cette année, en octobre 2022, Billy bibitte nous a refait le coup. Toujours avec les mêmes partenaires et avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Le grand philanthrope qui a votre santé à cœur a organisé une autre simulation, cette fois-ci à Bruxelles. La simulation s’intitule : « Catastrophic Contagion » [27].

On remarque, que l’Afrique est mise à l’honneur. Il est donc possible que cette fois-ci, la menace virale va nous venir de l’Afrique et non de la Chine. Cependant, selon leur simulation, la nouvelle plandémie nous viendrait du Nord-Est de l’Amérique du Sud.

Prenez le temps de voir la vidéo qu’ils nous offrent et qui s’intitule : « Get Ready » [28]

Le SEERS nous guette ! C’est le Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome 2025.

On nous fait comprendre qu’il doit y avoir un pouvoir supranational pour que les politiques servant à préserver la santé mondiale soient uniformément appliquées. On note aussi le problème que les populations ont perdu la confiance envers leurs politiciens et leurs services de santé.

Lors de leur première plandémie, les enfants avaient été relativement épargnés. Ce sont les personnes âgées qui succombaient massivement à leur Covid, mais pour cette deuxième plandémie, il semble qu’on va mettre l’accent sur les enfants.

La nouvelle fictive de leur vidéo parle de 15 millions d’enfants décédés, paralysés ou ayant des séquelles cérébrales graves ! Leur fiction parle d’un milliard d’individus victimes du SEERS.

On en tremble déjà dans nos culottes ! C’est du gros sérieux !

Cette possible nouvelle attaque virale peut être sérieuse. S’ils osent répandre un virus de type Enterovirus [29] ou Entérovirus [30], on risque de voir les enfants avoir la polio [31].

Il va donc falloir observer les nouvelles d’Afrique ou d’Amérique du Sud. Certains prévoient que la nouvelle plandémie originera du Brésil en 2025. Et bien sûr comme ces gens connaissent précisément le futur, déjà un nouveau super vaccin est sans doute déjà mis en production.

Plus ça change plus c’est pareil !

Bonne Année à tous.

Gardons les yeux ouverts

et souhaitons nous le paradis avant la fin de nos jours !

Salutations,

Serge Charbonneau

Québec

Liste des liens:

[1] Georgia Guidestones

https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

[2] Georgia Guidestones and Depopulation

https://www.youtube.com/watch?v=MIjrirW3Gno

[3] Monument Georgia Guidestones et ses 10 commandements – Documentaire 2014

https://www.youtube.com/watch?v=Q5DOSy7gzH8

[4] Current World Population

https://www.worldometers.info/world-population/

[5] Un épisode de surmortalité qui perdure

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2022-12-02/un-episode-de-surmortalite-qui-perdure.php

[6] Institut de la statistique du Québec

https://statistique.quebec.ca/fr/document/le-bilan-demographique-du-quebec/publication/deces-mortalite-bilan-demographique-2022

[7] Au Royaume-Uni – IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

https://atlantico.fr/article/decryptage/covid-19-vers-une-vague-de-surmortalite-due-non-pas-au-virus-mais-a-la-gestion-de-la-pandemie-personnel-soignant-hopital-vaccination-dose-vaccin-ministre-de-la-sante-port-du-masque-operation-traitement-chris-whitty-antoine-flahault

[8] Le Parlement suisse — L’Assemblée fédérale

Surmortalité record. Institution d’une commission d’enquête extraparlementaire

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223941

[9] Allemagne: Surmortalité élevée alors que le nombre de décès par coronavirus augmente

https://www.wsws.org/fr/articles/2022/12/05/alle-d05.html

[10] Rapport de surveillance

Manifestations cliniques inhabituelles (MCI) à la suite d’une immunisation contre la COVID-19 en Ontario : du 13 décembre 2020 au 18 décembre 2022

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/epi/covid-19-aefi-report.pdf?la=fr

[11] CANADA

Une surmortalité plus élevée chez les jeunes Canadiens depuis la pandémie: la principale cause n’est pas le Covid-19

https://www.epochtimes.fr/surmortalite-plus-elevee-chez-jeunes-canadiens-pandemie-principale-cause-nest-covid-19-2182568.html

[12] Mort soudainement – Le syndrome de la mort subite de l’adulte

https://rumble.com/v22t9gw-mort-soudainement.html

[13] Washington redoute que Moscou s’empare de structures de «recherche biologique» en Ukraine

https://www.journaldemontreal.com/2022/03/08/washington-redoute-que-moscou-sempare-de-structures-de-recherche-biologique-en-ukraine-1

[14] Vifs échanges à l’ONU sur la présence de laboratoires biologiques en Ukraine

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1868502/onu-laboratoires-biologiques-ukraine-russie-etats-unis

[15] Ottawa donne 500 millions de dollars de plus pour l’Ukraine

https://www.ledevoir.com/politique/canada/770726/ottawa-allonge-500-millions-de-dollars-de-plus-pour-l-ukraine

[16] Soutien militaire à l’Ukraine : la France promet un fonds de 100 millions d’euros

https://www.leparisien.fr/politique/soutien-militaire-a-lukraine-la-france-va-plus-loin-et-promet-un-fonds-de-100-millions-deuros-07-10-2022-3NSOSXHMAJFEJLD6HYJNQYEIEI.php

[17] Ukraine : l’UE va créer un fonds de 100 millions d’euros pour l’achat direct d’armes par Kiev

https://www.lexpress.fr/monde/guerre-en-ukraine-joe-biden-alerte-sur-un-risque-d-apocalypse-nucleaire_2181480.html

[18] Guerre en Ukraine : près d’un milliard d’euros de dons promis à Kiev lors de la conférence de Paris

https://www.lexpress.fr/monde/europe/apres-zaporijia-lukraine-invite-le-monde-a-repenser-la-surete-nucleaire-6KREBPKMOFCPFPIN4RM4T7D7CY/

[19] Les États-Unis adoptent un nouveau budget avec 14 milliards pour l’Ukraine

https://www.lesoleil.com/2022/03/11/les-etats-unis-adoptent-un-nouveau-budget-avec-14-milliards-pour-lukraine-d9c923fd89c955bc55e656cd0e96373f

[20] Quels sont les pays qui ont le plus aidé l’Ukraine financièrement depuis le début de la guerre ?

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/12/21/quels-sont-les-pays-qui-ont-le-plus-aide-l-ukraine-financierement-depuis-le-debut-de-la-guerre_6126677_4355774.html

[21] Situation catastrophique dans les hôpitaux suisses

https://www.blick.ch/fr/news/suisse/50-patients-attendent-detre-transferes-situation-catastrophique-dans-les-hopitaux-suisses-id18177574.html

[22] Ailleurs aussi, les hôpitaux pédiatriques sont débordés

https://cliniquecme.com/fr/ailleurs-aussi-les-hopitaux-pediatriques-sont-debordes/

[23] Le transhumanisme de Laurent Alexandre » choquant ou surprenant » ?

https://www.youtube.com/watch?v=Tm6A4_podlE

[24] Event 201

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/exercises/event201/

[25] Event 201 Pandemic Exercise: Highlights Reel

https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174

[26] Event201 Global PLANNEDemic

https://odysee.com/@Truthiracy3:c/event201-global-plannedemic:c

[27] Catastrophic Contagion

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/exercises/2022-catastrophic-contagion/

[28] Catastrophic Contagion Highlights Reel

https://www.youtube.com/watch?v=M-skwhRFWe0

[29] Enterovirus

https://en.wikipedia.org/wiki/Enterovirus

[30] Entérovirus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ent%C3%A9rovirus

[31] Poliomyélite

https://fr.wikipedia.org/wiki/Poliomy%C3%A9lite