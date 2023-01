Quand les conspirateurs de droite sont déclassés par les conspirateurs de la gauche social-fasciste

Titre original : Si les représentants du gouvernement veulent prévenir la rébellion, ils doivent cesser de commettre des actes de trahison

Par Brandon Smith − Le 22 décembre 2022 − Source Alt-Market

Publié le janvier 2, 2023 par hervek

Cela fait maintenant presque 17 ans que je travaille au sein du mouvement pour la liberté. Au cours de cette période, j’ai été impliqué dans de nombreuses organisations qui ont toutes généralement mené la même bataille, ou la même guerre – la guerre contre la centralisation et l’autoritarisme croissants. Chaque groupe et chaque institution a eu des idées différentes sur la manière de résoudre le problème de la tyrannie progressive. (Centralisation et autoritarisme tyrannique menée dans et par les États sociaux-fascistes et gauchistes à travers le monde. NDE)

Certains se sont concentrés sur la politique, d’autres sur la préparation, et d’autres encore sur la façon de convaincre la police et l’armée de se ranger du côté de la liberté. Certains avaient des objectifs précis, d’autres étaient éparpillés. Certains avaient un leadership décent, tandis que d’autres manquaient de leadership (ou s’auto-sabotaient). Aucun d’entre eux, cependant, n’avait d’intention malveillante. Aucun d’entre eux n’a cherché à prendre le pouvoir sur les autres, mais seulement à empêcher les abus de pouvoir…des États sociaux-nationalistes-fascistes ou encore socialistes-gauchistes tous soutenus par les partis politiques à l’assemblée nationale bourgeoise. NDÉ.

Dans certains cas, l’effort est devenu conflictuel parce que c’était la seule option, comme dans le cas du ranch Bundy. Les défenseurs de la liberté ont juré de ne jamais permettre un autre Waco ou un autre Ruby Ridge, dans lesquels les agents fédéraux violeraient les droits des citoyens ciblés, ou les assassineraient carrément. Et nous devons continuer à tenir cette promesse. Comme nous l’avons vu à maintes reprises, les agences telles que le FBI, l’ATF, la CIA, etc. sont corrompues au-delà de tout soupçon et il arrive un moment où la seule solution pour traiter avec un tyran est de le frapper dans les dents.

Les gauchistes affirment qu’il s’agissait d’une « insurrection » pire que tout ce que l’on avait vu depuis la guerre civile, dans le but d’installer Trump en tant que dictateur. De nombreux conservateurs (droitistes-fascistes-réactionnaires, etc affirment qu’il s’agissait d’un « pot de miel » ou d’un « faux drapeau » qui était entièrement contrôlé par les fédéraux et les informateurs. Aucune de ces affirmations n’est exacte.

Oui, des fédéraux (mercenaires de l’État social-fasciste américain. NDÉ) étaient manifestement présents lors de l’événement et oui, la police du Capitole a laissé les manifestants entrer dans le bâtiment, comme le prouve la vidéo.

Mais, la grande majorité des personnes qui se sont présentées au Capitole ce jour-là n’étaient pas des fédéraux- des mercenaires de gauche ou de droite. C’étaient des Américains normaux et en colères qui cherchaient à exprimer leurs griefs, comme c’est leur droit constitutionnel. C’est une erreur de cataloguer chaque événement majeur comme n’étant rien de plus qu’un faux drapeau ; c’est paresseux et cela ignore la réalité plus large que des millions de personnes aux États-Unis sont mécontentes de l’état de déclin de notre nation…de la misère et de l’exploitation qui les opprime…

Quant à ceux qui prétendent que c’était une insurrection, ils ne savent pas ce qu’est une insurrection. (Voir : Donald Trump en guerre contre la Sainte-Alliance-Mondiale des « Progressistes de gauche » – les 7 du quebec)

Bousculer le gouvernement pendant quelques heures n’est pas une insurrection. Protester devant le Capitole n’est pas une insurrection. Une véritable insurrection serait menée par des groupes armés qui ne quitteraient pas le Capitole volontairement, et de nombreuses personnes des deux côtés mourraient au cours d’une telle action. En l’état actuel des choses, pas une seule personne n’a été tuée par un manifestant du 6 janvier. Pas une seule. On ne peut pas en dire autant des manifestations des gauchistes et des sociaux-fascistes de BLM qui ont causé des dizaines de morts et des milliards de dollars de dégâts matériels dans tout le pays.

Si c’était BLM qui avait défilé ce jour-là devant le Capitole, les médias à la solde n’auraient eu que des applaudissements et des choses positives à dire. Mais comme il s’agissait d’une démonstration de force «conservatrice», ils l’ont qualifiée d’insurrection et ont cherché à emprisonner les personnes impliquées. La réponse des médias à BLM par rapport à leur réponse au 6 janvier nous dit une chose : l’establishment veut détruire les conservateurs et élever les mouvements gauchistes. (Nous pensons en effet que la majorité des États bourgeois corrompus et dégénérés s’appuient – et financent – la go-gauche social-démocrate et national-socialiste pour imposer leurs diktats, alors qu’une minorité d’États s’appuient sur la droite fasciste…veuillez vous souvenir de 1939 et de la Seconde Guerre Mondiale. NDÉ).

Ce débat, cependant, ignore la question la plus importante : Pourquoi la moitié du pays est en colère ? Pourquoi la moitié du pays se méfie-t-elle du gouvernement au point qu’une guerre civile potentielle semble être la seule option viable ? (Excellentes questions Brandon. NDÉ).

Les médias contrôlés par l’establishment et l’administration Biden soutiendraient que c’est notre faute. Nous sommes des «théoriciens de la conspiration» souffrant d’illusions sur la montée du totalitarisme. Nous sommes censés interpréter tout ce que nous voyons comme quelque chose de plus néfaste que ce qu’il est. Nous sommes dangereux parce que nous sommes prêts à nous révolter contre des changements qui soi-disant – servent le bien commun – mais nous désavantagent d’une certaine manière. Ou encore, nous sommes des «suprémacistes blancs» et l’évolution démographique du pays déclenche notre idéologie toxique inhérente…(autant de faux drapeaux servant à dissimuler la répression de l’État totalitaire à l’encontre du prolétariat en colère. NDÉ)

Aucune de ces affirmations n’est vraie. Elles sont toutes de la propagande facile à démystifier, mais elles représentent un récit qui est répété ad nauseam sur tous les médias grand public, sur tous les sites de médias sociaux et par tous les politiciens de gauche comme de droite. Il n’y a pas de théorie du complot, il n’y a que la réalité du complot.

Presque toutes les « allégations de conspiration » formulées par les groupes de défense des libertés au cours des deux dernières décennies se sont avérées vraies. Il y a effectivement un programme autoritaire au cœur de notre gouvernement aujourd’hui, et il est en gestation depuis de nombreuses années. Le gouvernement fédéral et certains gouvernements d’État ont cherché à effacer presque toutes les protections décrites dans la Déclaration des droits, y compris la liberté d’expression. (Exact Brandon mais ce programme dont tu parles Brandon n’est pas le fruit d’une conspiration des fascistes, des sociaux-fascistes-des sociaux-démocrates ou des gauchistes…ces «programmes»- ces guerres – antipopulaires s’imposent d’eux-mêmes aux larbins politiciens par les lois de l’économie capitaliste en pleine dépression mondialiste ce qui terrorise les ploutocrates maintenant prêt à s’affronter dans une guerre nucléaire. NDÉ)

Plus récemment, nous avons assisté à l’exposition des Twitter Files par Elon Musk, (voir: La révolte d’une faction des milliardaires – les 7 du quebec) qui contiennent des preuves tangibles de la collusion (communications directes) entre les agences gouvernementales et les grandes entreprises technologiques pour réduire au silence les droits du 1er amendement des citoyens américains.

De multiples agences ont été exposées cette année dans une conspiration avec l’ancienne direction de Twitter (et sans doute toutes les autres grandes plateformes de médias sociaux) (Voir : 2022 Surmortalité – Confusion – Des gourous partout! 2023 L’Humanité va-t-elle survivre? – les 7 du quebec) pour censurer et interdire des individus ou des groupes ciblés qui discutent d’informations contraires au récit de l’establishment. Qu’il s’agisse d’informations sur le 6 janvier, sur la pandémie Covid ou sur les vaccins, ou encore sur l’ordinateur portable de Hunter Biden, le FBI, le DHS, le DNC, etc. se sont tous engagés dans un effort commun pour effacer la dissidence et cacher les faits, selon des documents internes et des communications avec le personnel de Twitter. (Voir : 2022 Surmortalité – Confusion – Des gourous partout! 2023 L’Humanité va-t-elle survivre? – les 7 du quebec)

Le FBI, en particulier, a même été surpris en train de payer des millions de dollars au personnel de Twitter pour traiter leurs demandes (censurer les gens). Il s’agit d’une trahison avérée, d’une violation de plusieurs éléments de la Déclaration des droits, et le FBI devrait être éliminé pour cela. Pas réprimandé, mais éliminé.

La réponse du FBI après s’être fait prendre était prévisible. Ils déclarent :

Les hommes et les femmes du FBI travaillent chaque jour pour protéger le public américain. Il est regrettable que des théoriciens de la conspiration et d’autres personnes alimentent le public américain en informations erronées dans le seul but de tenter de discréditer l’agence.

Traduction : Nous sommes vos « protecteurs », donc nous pouvons faire ce que nous voulons. Quiconque nous dénonce nos opérations de corruption est fou et menteur, quelles que soient les preuves. Discréditer l’agence met le public en danger. Nous sommes trop gros pour échouer.

Les médias d’entreprise vont inventer de nombreux artifices pour tenter de diluer les révélations de Twitter, mais ils échoueront. Il n’y a aucun moyen de contourner le problème – Le gouvernement américain a travaillé avec les grandes entreprises technologiques pour contrôler le libre débat et réduire les citoyens au silence. Le FBI a choisi un camp politique clair. Il est entré en guerre contre les Américains qui soutiennent la liberté constitutionnelle. C’est illégal et si les fonctionnaires impliqués ne sont pas punis, ce sont les citoyens américains qui finiront par le faire.

(Voilà pourquoi nous affirmons que la guerre pour la «liberté d’expression», pour le droit de la faction trumpiste à présenter publiquement son point de vue, que Donald Trump a entrepris, sera déterminante pour les prochaines années. Un État ne peut engager une guerre totale contre ses adversaires sans posséder le contrôle total (totalitaire) de ses médias et de leur propagande. Internet a ouvert une ère nouvelle de ce point de vue puisqu’il permet à tout un chacun de communiquer rapidement. Par sa campagne pour la «liberté d’expression» Trump contrevient objectivement aux efforts de guerre de l’Amérique social-démocrate de gauche…peu importe ce que nous pensons de ce personnage populiste. Donald Trump en guerre contre la Sainte-Alliance-Mondiale des « Progressistes de gauche » – les 7 du quebec

Les rébellions conservatrices/libertaires (BLM-gauchistes ou populaires) ne se produisent généralement pas sans raison valable. Les conservateurs préfèrent l’ordre au chaos. Nous préférons la stabilité à la crise. Nous avons tendance à vouloir que le système fonctionne et serve le public comme il est censé le faire. C’est à la fois notre force et notre faiblesse. Là où les autres voient un pays brisé, nous voyons quelque chose qui pourrait être réparé.

Nous n’avons que faire des déconstructionnistes qui considèrent les crises et les désastres comme des opportunités.

Cela dit, lorsqu’il devient évident que le système ne fonctionne pas, qu’il a été corrompu au-delà de toute rédemption et que l’establishment institue ouvertement des politiques tyranniques, nous n’allons pas rester sans rien faire, nous allons agir.

Certaines personnes prétendent que cela n’arrivera « jamais ». Pourtant, des dizaines de milliers de personnes se sont montrées pour affronter les fédéraux au Ranch Bundy, la moitié des états américains se sont opposés aux obligations Covid et des milliers de personnes ont marché vers le Capitole le 6 janvier. Ce n’est qu’une question de temps.

Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point nous sommes passés près d’une guerre civile cinétique à cause des obligations Covid et des tentatives de passeports vaccinaux. Nous étions à deux secondes de minuit. Tout ce que je peux dire, c’est qu’au moment où quelqu’un essaiera de me forcer à prendre un produit non testé de Big Pharma, je le mettrai six pieds sous terre. Et, presque tout le monde que je connais ressent la même chose.

Le grand secret qui n’est pas vraiment un secret est le suivant : L’establishment sait qu’il joue avec le feu. C’est pourquoi ils ont reculé sur les obligations. Ils savent que leurs actions corrompues fomentent des troubles civils et que dans certains cas, nous avons le soutien de la majorité de la population. Ils savent que dans un avenir proche, il y aura une rébellion contre eux. Ils le savent parce qu’ils ont l’intention de continuer à rogner nos libertés jusqu’à ce que nous craquions ; ils veulent simplement être en mesure de contrôler le résultat lorsque nous le ferons.

Les récits que nous entendons aujourd’hui à propos de la suprématie blanche, du terrorisme intérieur, de la théorie du complot et de la rage des conservateurs n’ont qu’un seul but : gaslighting.

Ils nous poussent, nous poussent et nous poignardent, ils nous attaquent et dégradent nos libertés de manière subversive, et en même temps ils nous dépeignent comme les « insurgés », les agresseurs. Ils font cela de sorte que lorsque nous agissons pour les empêcher de nous attaquer, l’idée que nous sommes les agresseurs est déjà ancrée dans la conscience publique.

C’est une guerre de 4ème génération. (Une guerre intérieure pour préparer et imposer les conditions de la guerre extérieure-internationale. NDÉ) Ce sont des opérations psychologiques classiques. Si vous êtes le psychopathe qui cause le mal, le meilleur scénario est de faire en sorte que vos victimes soient les méchants, de sorte que lorsque vous vous faites prendre ou que vos victimes ripostent, vous pouvez prétendre être vous-même une victime.

Ce schéma va-t-il fonctionner pour les élites de l’establishment ? Non, pas sur le long terme. Aucun gaslighting ne pourra sauver un psychopathe lorsque ses victimes viendront lui rendre la monnaie de sa pièce. Ce que le reste du public pense de vous n’a pas d’importance, seule la justice compte. Cela dit, je tiens à réitérer l’essentiel ici, à savoir que les actions des agences gouvernementales et des médias suggèrent que le mouvement pour la liberté est une menace légitime pour eux.

Nous sommes beaucoup plus répandus qu’ils ne veulent bien l’admettre. Ils veulent nous dépeindre comme des fous et des bigots marginaux, tout en promouvant l’idée que nous sommes capables d’une insurrection nationale. Ils ne peuvent pas avoir le beurre et l’argent du beurre.

Nous sommes en effet un danger pour eux. Pas pour l’Amérique, mais pour les despotes qui veulent la déconstruire. Ce qu’ils ne veulent pas que la population sache, c’est qu’il existe un moyen très simple de nous arrêter – Il suffit d’arrêter de commettre des actes de trahison et nous partirons. Arrêtez d’essayer d’effacer nos libertés et nous nous retirerons tranquillement. Arrêtez d’abuser des pouvoirs gouvernementaux et vous n’avez rien à craindre de nous. (C’est demander à un adique de se sevrer de sa drogue…il y a peu de chance de succès Brandon. NDÉ)

Continuez dans ces comportements et ces politiques, et oui, vous devriez avoir peur. Parce qu’une fois que les comptes auront commencé, ils ne s’arrêteront pas tant que tous les éléments de corruption n’auront pas été éliminés.

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone