LA GUERRE SPATIALE N’EST PAS DE LA SCIENCE-FICTION

Nous avons commencé 2019 sur ce blog en avertissant que l’accélération de la course à l’espace n’était rien d’autre qu’une nouvelle expression du militarisme en plein essor et des préparatifs de la généralisation et de la mondialisation de la guerre. L’espace était à nouveau la prochaine frontière … de l’impérialisme et de la course nucléaire.

Quatre ans plus tard, la guerre en Ukraine a confirmé que cette tendance avait du chemin à parcourir et que, loin de stagner, elle continue de s’accélérer.

LA GUERRE D’UKRAINE ET LA LUTTE IMPÉRIALISTE POUR L’ORBITE TERRESTRE

Sur le plan purement militaire, la fin d’année est marquée par le déploiement russe de missiles hypersoniques Iskander en Biélorussie , leur utilisation intensive au-dessus de l’Ukraine et le premier lancement sud-coréen de ce qui semble être les précédents de quelque chose d’équivalent. Les arsenaux hypersoniques sont désormais le principal vecteur de la course aux armements entre la Chine, les États-Unis et la Russie .

Et dans le bilan de l’année, tous les analystes (et propagandistes) s’accordent à souligner le rôle fondamental joué par le déploiement rapide des satellites Starlink d’Elon Musk pour que l’armée ukrainienne contienne et fasse échouer la première offensive russe. La Chine a reconnu la menace très tôt et a mis ses meilleurs chercheurs au travail sur des technologies pour détruire ces réseaux massifs tout en développant des fusées pour lancer les leurs .

Pendant ce temps, les États-Unis ont intégré ce type de réseau dans leurs plans de colonisation de la Lune … par le biais du militarisme.

La constellation serait composée de 24 satellites sur 4 orbites lunaires différentes. L’objectif ultime est de fournir des « capacités de type 5G » à travers la Lune (c’est-à-dire des connexions rapides, de faibles latences et des bandes passantes élevées), peut-être renforcées par des tours de téléphonie cellulaire sur la surface lunaire, et un lien fort avec la Terre .

Le problème? En attendant une diffusion impérialiste du satellite terrestre, le premier arrivé en profite pour capter les positions, le spectre électromagnétique et expérimenter le lien avec les nouveaux systèmes de cryptage et de communication quantique qui commencent à atteindre l’orbite de notre planète . La course à la Lune est servie.

VERS LA MILITARISATION DE LA LUNE

Conception d’une base militaire américaine sur la Lune publiée par la NASA

La nouvelle course à la Lune a été l’un des protagonistes de 2022. La Chine a envoyé avec succès la troisième phase de sa station orbitale et réussi la rotation de son équipage . Il ne cache pas que son objectif pour 2028 – l’année où il espère que son armée sera prête pour une guerre contre les États-Unis – est d’avoir une base sur la Lune avec une centrale nucléaire prête et opérationnelle . Ni que l’essentiel de la croissance de l’arsenal atomique prévu par Pékin se situera en orbite .

La Russie et les États-Unis ont des objectifs similaires . Moscou a présenté cette année son projet de station orbitale comme la première étape vers sa propre base militaire sur la Lune . Washington, qui fantasme sur une base militaire lunaire presque entièrement robotisée , a vanté l’alunissage d’Artemis cette année comme une étape décisive vers la colonisation lunaire . Les expériences et les nanosatellites emportés par le navire le corroborent.

Il ne s’agit pas, puisqu’ils ont vendu les moyens de préparer la colonisation de Mars , mais de préparer la guerre sur Terre… en assurant le contrôle de l’espace circumlunaire et de ce que les différents commandants militaires appellent « l’espace proche » .

C’est pourquoi jusqu’au déclenchement de la guerre en Ukraine en février, la Chine peaufinait ses systèmes de brouillage tandis que la Russie testait des missiles anti-satellites… au grand dam des Allemands et des Chinois qui voyaient leurs propres appareils mis en danger par des vagues de débris spatiaux. produit après l’impact. . Un avertissement du chaos qui produirait une réponse armée quasi immédiate au déploiement militaire de Starlink par Moscou, qui heureusement n’a pas mis à exécution sa menace implicite.

UNE COURSE À L’ACCÈS AUX MARCHÉS ET AUX DESTINATIONS D’INVESTISSEMENT QUI REFLÈTE LE CONFLIT IMPÉRIALISTE MONDIALISÉ

Les États-Unis, la Chine et la Russie ne sont pas seuls dans leur course à l’espace. L’Iran tente également de s’affirmer dans la guerre spatiale … dans sa propre course aux armements contre les Émirats, un pionnier régional de l’effort militaro-spatial qui prévoit également sa propre base lunaire.

Pendant ce temps, l’Allemagne, l’Italie et la France tentent de ne pas être en reste… du marché des capitaux que représentent les investissements militaires massifs. Pour cette raison, il semble qu’ils souhaitent se spécialiser en tant que fournisseurs de services d’ approvisionnement énergétique en orbite pour l’armée américaine et ont jeté les bases de leur propre structure de communication par satellite quantique . Un marché que pourraient rejoindre d’autres alliés des États-Unis comme la Corée, qui a commencé 2022 en s’impliquant pleinement dans la course à l’espace militaire et qui a lancé cette année sa première mission lunaire dans le cadre d’un programme spécifique de militarisme spatial .

Aussi du côté de la demande de services spatiaux s’exprime la lutte impérialiste pour des marchés très terrestres : la Russie vend Glonass -son alternative au GPS- à des pays comme le Mexique ou le Brésil qui ont de sérieuses raisons de ne pas dépendre des USA dans le contrôle de leur territoire . La Chine semble trouver son propre marché en Afrique .

NI CECI N’EST NOTRE LUNE, NI MARS DE LA NASA NE SERA NOTRE PLANÈTE ROUGE

Illustration de la NASA fantasmant sur les voies d’une première colonisation de Mars

Cette deuxième course vers la Lune n’est pas fondamentalement différente de la première . La seule chose qui a changé, c’est que si dans les années 1960 la course n’avait que deux rivaux – les États-Unis et la Russie – désormais les deux principaux rivaux – les États-Unis et la Chine – ne sont plus seuls.

Il ne pouvait en être autrement. Aux mains du capitalisme actuel, le développement technique et scientifique se résout dans le militarisme anti-humain et non dans la libération des capacités de l’Humanité. Ce n’est toujours pas notre Lune .