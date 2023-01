Silencieusement, le grand capital mondial détruit le Yémen

Selon le rapport d’Eye for Humanity, au cours des sept dernières années de la guerre au Yémen, les bombardements menés par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite ont tué 17 734 personnes et blessé près de 30 000. Selon ses données, au moins 4 017 décès concernaient des enfants

Publié à l’origine par Peoples Dispatch

Les données publiées par le Eye for Humanity Center for Rights and Development, basé au Yémen, affirment qu’au moins 643 civils yéménites ont été tués en 2022, sur plus de 3 000 victimes enregistrées. Ceci malgré le fait que l’année dernière ait vu un cessez-le-feu sans précédent de six mois et une baisse significative du nombre de décès. La guerre au Yémen s’achèvera sur huit ans en 2023.

Les données montrent que le nombre total de décès enregistrés l’année dernière comprenait au moins 102 enfants et 27 femmes. Au moins 353 enfants et 97 femmes ont également été blessés au cours de cette période.

La coalition internationale dirigée par l’Arabie saoudite a également détruit plus de 14 300 maisons, 12 hôpitaux, 64 écoles et 22 centrales électriques au Yémen l’année dernière, aggravant les souffrances de millions de Yéménites.

Selon l’ONU, le cessez-le-feu de six mois a entraîné une diminution de 60 % du nombre de victimes et un total de 159 civils yéménites ont été tués ou blessés en raison d’explosions de mines terrestres ou d’autres explosions dans les zones contrôlées par les Houthis et ailleurs au cours de cette période. .

Selon le rapport Eye for Humanity, au cours des sept dernières années de la guerre au Yémen, les bombardements menés par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite ont tué 17 734 personnes et blessé près de 30 000. Selon les données, au moins 4 017 décès concernaient des enfants.

Le blocus occidental provoque une crise humanitaire massive

Les bombardements ainsi que le blocus imposé par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite ont gravement affecté la situation des Yéménites ordinaires. Selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), plus de 70 % des Yéménites dépendent désormais d’une forme ou d’une autre d’aide humanitaire, l’infrastructure sanitaire du pays fonctionnant à la moitié de sa capacité, laissant des millions de Yéménites vulnérables.

Selon le gouvernement basé à Sanaa, sous les Houthis, la guerre et le blocus imposés par la coalition saoudienne sont responsables de la mort de 16 % de tous les bébés prématurés du pays. Le ministre de la Santé, Taha Moutawakil , a affirmé le mois dernier qu’au moins « 80 nouveau-nés meurent chaque jour en raison du manque d’équipement médical et de médicaments » dans le cadre du blocus imposé au peuple yéménite.

Moutawakil a affirmé que le Yémen compte actuellement environ 600 incubateurs contre un besoin d’au moins 2 000. Le manque d’incubateurs laisse un grand nombre de nouveau-nés au Yémen susceptibles de mourir.

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a imposé un blocus terrestre, maritime et aérien complet du Yémen depuis 2015, prétendument pour empêcher la fourniture d’armes. Cependant, le blocus empêche l’afflux de fournitures essentielles, notamment de nourriture et de médicaments, vers le Yémen, qui dépend fortement des importations.

Le blocus a été partiellement assoupli pendant le cessez-le-feu de six mois. Cependant, les Houthis avaient exigé sa levée complète comme base pour prolonger le cessez-le-feu, ce que les Saoudiens ont rejeté.

Selon l’UNICEF, à la suite de près de huit ans de guerre, le taux de mortalité infantile au Yémen est devenu le plus élevé du monde arabe avec plus de 60 décès pour 1 000 naissances. Selon elle, le nombre de nouveau-nés qui meurent chaque jour au Yémen est presque le double de ce que prétend le gouvernement. L’UNICEF a signalé que près de 52 000 nouveau-nés meurent chaque année au Yémen, soit une moyenne d’au moins 142 par jour.

L’UNICEF a publié le mois dernier un rapport affirmant qu’environ 11 000 enfants yéménites ont été tués ou mutilés en raison de la guerre dans le pays. Il a affirmé que plus de 2,2 millions d’enfants yéménites, dont un quart ont moins de cinq ans, souffrent de malnutrition.

Le prolétariat internationaliste est concerné par ces crimes de guerre.