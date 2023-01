L’heure est grave! Partout dans les réserves Amérindiennes, il y a la désolation. Même dans les journaux de Blancs, ils en parlent. On ne peu pas nier les faites. On a le plus haut tôt de suicide, le plus haut tôt d’alcoolisme, le plus haut tôt de « morts subites du nourrissons »! Et J’en passe. C’est un génocide bien organisé pour se débarrasser d’un certain groupe de personnes..

Comment? Par exemple, le manque de logements. C’est la cause principale, selon les nombreux rapports des Blancs… eux même! Il y a aussi, pas d’électricité et d’eau potable.

Dans LE DEVOIR, du 23 oct. 2022. Page A 1, c’est écrit qu’à Nunavik seulement, 12 nourrissons sont morts dans des circonstances obscures. Des morts inexpliqués? C’est des chiffres des Blancs, eux même? Pourquoi? On dirait qu’ils calculent hypocritement, le contraire? C’est surtout le calcule, combien il reste d’Amérindiens dans ce pays? Des morts de Rouges calculés par des Blancs.

Le coroner Geneviève Thériault, une Blanche, a sonné l’alerte! Quel courage! Elle a conclue dans un ultime rapport que 10 des 12 décès étaient classés dans la catégorie, « Syndrome de mort subite du nourrisson ».

Mais, en même temps, c’est la première fois que le Bureau du coroner recommande aux gouvernements, (les vrais coupables) de construire des logements décents au Nunavik, pour remédier à cette… «inquiétantes situation».

C’est sur que cet important rapport va être classé avec les autres et que Madame Geneviève Thériault va être butée ailleurs, comme d’habitude. En moyenne, 4 à 5 enfants décèdent chaque année, juste à Nunavik! Selon la direction de santé publique.

Le problème, c’est le manque de logements, depuis des décennies! Tout le monde le sait. Un triste record, ou un génocide bien planifié? Délibéré? Ces communautés, laissées pour compte, sont loin d’Ottawa et de Québec. Mais les lobbyistes des compagnies de mines sont en ville et les Blancs des mines et les Blancs des gouvernements s’arrangent très bien. Tellement bien, qu’il ne reste presque rien pour les Premières Nations après les subventions accordés aux mines. Sur les territoires des Premières Nations!

Il n’y a presque pas d’emploies pour les Autochtones, malgré les clauses précisant l’emploie de ces gens. Les Blancs du Sud ont priorité?

Des « investigations approfondies, par des Blancs, il y en a des tonnes, et ça coute une fortune, mais, choses surprenantes, rien n’aboutit? Sauf le tôt de décès. Surprise? Surprise? Et les bureaucrates et fonctionnaires, ici en ville, bien au chaud, discutent tranquillement du sort de d’autres citoyens mal en points … là-bas. ! Comme si ces (investigations?) étaient fait pour calculer le contraire? « Comment en éliminer plus, plus vite? »De diverses manières, le chômage chronique, par exemple.

Les logements surpeuplés tuent du monde! Payer du monde à ne rien faire, aussi. Et tous les gouvernements semblent travailler dans le même sens pour brouiller les cartes; non pas en contradiction, mais à l’unisson, pour empêcher toutes solutions justes et équitables.

Les investissements en matière de logements sont effectués par le Secrétariat aux affaires autochtones et le ministère des relations Couronne-Autochtones du Canada. Rajouter à cela les gouvernements du Canada et du Québec qui ne sont jamais en accord; et ensuite, les ministères de la santé. Tous des Blancs qui enquêtent sur des Blancs. Des bureaucrates et fonctionnaires ici en ville, bien au chaud, qui discutent et comptent les… MORTS, tranquillement…

Naturellement, tous ces morts inquiètent les gens concernés, mais ils sont loin. Mais ils exigent quand même une enquête au Bureau du coronaire à Nunavik qui est gérer par la Juge Thériault qui a réitérée la nécessité d’injecter des fonds plus spécifiquement au Nunavik en matière de logements.

«Je trouve important de faire une recommandation de coroner, de leur suggérer des pistes de solution, qu’ils connaissent déjà, de leur mettre sous le nez le travail qui reste à faire, de leur rappeler que c’est une priorité!» précise-t-elle.

Dans son rapport, le courageux coroner recommande également au ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) d’investir les ressources nécessaires afin d’accroitre RAPIDEMENT le nombre de sages-femmes, d’infirmières, de médecins de famille, de travailleurs sociaux, de spécialistes en dépendance et autres ressources de première ligne.

Vous pouvez être certains que le contraire va se produire… malheureusement. L’agenda caché des gouvernements est de laisser aller et tuer le plus de monde possible, tout en prêchant le contraire… depuis 400 ans déjà !

Il y en a, de l’argent, mais elle va aux compagnies des Blancs et il ne reste jamais rien pour les Rouges, laissés pour compte. Même si c’est eux qui fournissent les minerais (La matière premières, la richesse) !

Oui, ce GÉNOCIDE va continuer. Pendant que Trudeau, hypocrite, manifeste pour le sort des Iraniens, ici il y a GÉNOCIDE !

Il s’agissait de gagner la confiance des indigènes pour soit les anéantir ou les manipuler. C’était une simple question de… business.

Message de Trudeau: «NE REGARDEZ PAS ICI. REGARDEZ… AILLEUR!»

John Mallette

Le Poète Prolétaire